Política

La oposición convocó a una sesión en Diputados para debatir morosidad y emergencia en discapacidad

Será el miércoles 9 de septiembre. Dado que ningún proyecto tiene dictamen de comisión, deberán primero aprobar un emplazamiento para forzar a los libertarios a poner en tratamiento los textos

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
La oposición formalizó la convocatoria a una sesión especial el 9 de septiembre
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Luego de haber mostrado en el recinto de la Cámara de Diputados que contaba con una mayoría suficiente para impulsar una sesión especial, la oposición formalizó este jueves la convocatoria para el miércoles 9 de septiembre para tratar dos temas incómodos para el gobierno de Milei: la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar y los niveles récord de mora.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, Argentina Federal, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

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En la última sesión, en la que el oficialismo logró la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, la oposición intentó incluir en el temario proyectos sobre estas cuestiones. En realidad, no fue más que una maniobra para poder determinar la voluntad real de algunos bloques dialoguistas de confrontar con la Casa Rosada, ya que para abrir la orden del día de una sesión se necesita una mayoría especial de tres cuartos de los presentes, algo imposible dado que los libertarios controlan más de un tercio del recinto.

Sin embargo, cuando el tablero mostró que 133 votos positivos (cuatro más del mínimo para llegar al quórum) quedó en claro que era posible construir un consenso lo suficientemente amplio como para convocar por su cuenta a una sesión especial.

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Estos 133 diputados nos permitirán avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo, que es emplazar a las comisiones”, explicó el diputado Germán Martínez en la conferencia de prensa que realizaron en el Salón de los Pasos Perdidos, mientras en el recinto continuaba la sesión.

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
Cámara de Diputados

El presidente del bloque de Unión por la Patria se refería así a la imposibilidad de la oposición de tratar ningún proyecto el mismo 9 de septiembre, ya que no hay textos que cuenten con dictamen de comisión, un requisito casi ineludible para poder debatir un tema en el recinto.

Ante este escenario, la oposición deberá conformarse con emplazar a las comisiones que controlan los libertarios, como la estratégicas Presupuesto y Finanzas, para ponerles un plazo máximo en el que tendrán que dictaminar los proyectos de la oposición. Para esto sólo se necesitan 129 votos positivos.

Los 133 votos positivos los aportaron los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal - el nuevo bloque de Misiones y Salta-; Elijo Catamarca; el Frente de Izquierda, el MID e Independencia (Tucumán). Si bien en las filas de la oposición reconocen que por presión del Gobierno es probable que algunos diputados pierdan el entusiasmo, confían en que podrán sostener la mayoría. Por ejemplo, destacan que incluso hubo cuatro ausentes que jugarán a su favor: Juan Fernando Brugge de Provincias Unidas; Carlos Daniel Castagneto de Unión por la Patria, Natalia De la Sota, Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia.

Las decenas de propuestas tienen diferencias respecto al nivel de intervención estatal necesario pero en general incluyen programas de refinanciación, topes para las cuotas en base al nivel de ingresos y mecanismos especiales de mediación.

Por ejemplo, uno de los proyectos presentados por el peronismo, firmado por la diputada Natalia Zaracho y con el respaldo del jefe de bloque Germán Martínez, propone declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen específico para abordar las deudas acumuladas.

Durante las próximas dos semanas, cada bloque se comprometió a unificar criterios a su interior para luego intentar llegar a un texto de consenso que pueda ser aprobado en el recinto.

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