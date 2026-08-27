El zigzagueo de un Gobierno que no resuelve su estrategia para 2027

Javier Milei, su hermana Karina y Santiago Caputo

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“Mi salida no fue tópico de conversación con Javier… No por ahora”. Santiago Caputo lo transmitió en privado esta semana en su despacho, el “Salón Parravicini” de la Casa Rosada. El faltazo del asesor presidencial en la reunión de gabinete del lunes sumado al furcio del vocero Adrian Ravier -que dijo que “entendía” que el film maker Santiago Oría lo había reemplazado en la comunicación digital- avivó la duda en la alta política ¿Puede irse el gurú estrella del Gobierno?

Oría ganó terreno en la estrategia de redes sociales por instrucción de Karina Milei, que no solo lo empoderó sino que también le asignó recursos económicos para que profundice en el arte de generar conversación, el área natural del asesor presidencial. Con sus nuevos recursos digitales, Oría -que integra un grupo de Whatsapp llamado “Comunicación LLA” junto con Martín Menem, su sobrino Sharif y el influencer Iñaki Gutiérrez- está creando un contenido que le ofrece al presidente exactamente lo que quiere escuchar: una autocelebración continua combinada con la agitación contra los críticos del Gobierno.

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Son los autores intelectuales, por ejemplo, de los tuits que muestran las filas en la calle Corrientes o los patios de comida repletos en los shoppings. Videos que niegan la caída del consumo o la merma en el poder adquisitivo, mientras el bolsillo figura al tope de las preocupaciones en los sondeos de opinión. Con teorías conspirativas sobre el castrochavismo, Lilia Lemoine hace sus propios aportes.

La receta genera todo tipo de críticas ácidas en la tropa caputista. Su “guardia pretoriana”, las Fuerzas del Cielo, creen que ese regodeo constante despoja al Gobierno del arrojo y la iniciativa que tenía al inicio de la gestión. “Es puro ‘chupamedismo’. Le arman un Disney al presidente porque es difícil decirle que no a Javier. Nosotros movemos otros temas”, se quejó esta semana un miembro de esa tribu.

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Respecto al discurso, cerca del gurú apuntan que el Gobierno puede agitar el fantasma del kirchnerismo y prometer un futuro próspero de la mano del modelo ultraliberal. Pero consideran que no hay que hablar de un presente maravilloso que la gente no palpa en su vida material. Es algo parecido a lo que plantearon Patricia Bullrich y Diego Santilli en la reunión de equipo del lunes, cuando pidieron -con elegancia- mostrar “más cercanía” con la gente de a pie.

Lo que fue en algún momento "el triángulo de hierro"

La duda clave

El affaire “Caputo versus Oría” encierra una pregunta más grande: ¿Quién va a ser el estratega de Milei en la campaña por la reelección? ¿Quién tomará las decisiones en términos de acción y comunicación política en 2027? ¿A quién escuchará el Presidente?

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En principio, aquel “no me voy por ahora” de Caputo parece más una amenaza táctica que una posibilidad real. De momento, la sangre no llegará al río. Primero, porque para él desarmar posiciones implicaría abandonar los múltiples intereses que tiene en el organigrama nacional, donde maneja varias botoneras. Desde la SIDE y las dependencias de Arca, hasta el Ministerio de Salud y el vínculo backchannel con el trumpismo.

Santiago Oría y Javier Milei

El asesor presidencial, además, no se corrió completamente de la comunicación. Basta con mirar lo que pasó esta semana. Si el lunes parecía totalmente fuera de las decisiones, el martes -tal como contó Infobae- el asesor presidencial trabajó con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el anuncio de los nuevos créditos hipotecarios. Los dos Caputo mantuvieron una larga reunión en su despacho del primer piso de la Rosada.

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Sorprendió que Toto señalara que los créditos hipotecarios son una prioridad para la gestión porque traen “justicia social”, un término robado de la doctrina peronista y absolutamente impropio para un libertario. “Full commies (comunistas a pleno)”, se rieron muy cerca del asesor presidencial.

Luis Caputo dijo que es necesario “impulsar” a la economía. REUTERS/Cristina Sille

El zigzagueo demuestra que, más allá de los chisporroteos en la comunicación, el dilema en la Casa Rosada es más de fondo. Por momentos, el Gobierno exhibe a un Milei obtuso que asegura que está haciendo la mejor gestión de la historia y que dice que la economía “está volando”, sin caída del salario ni cierre de empresas. Y por momentos aparece un Gobierno que reconoce, como dijo Toto Caputo en la conferencia de prensa de ayer, que es necesario “impulsar” a la economía (en el anuncio anterior había hablado de “reactivar”) y que hay sectores, como la construcción, que vienen “rezagados” .

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Por momentos, la premisa es que el modelo económico logrará, por sí solo, que la Argentina despegue. Y, por otros, el Gobierno muestra un Estado activo que -sin romper el equilibrio fiscal- genera incentivos y apalanca a sectores alicaídos. ¿Es un gobierno de programa o un gobierno de medidas? ¿Hay luces rojas en la economía o no?

Pese a estas contradicciones, el Gobierno resolvió que multiplicará a los “voceros” para defender la gestión, mientras el vocero principal, Ravier, sale de un error no forzado para meterse en otro (en las últimas horas hubo colaboradores oficiales que recibieron mensajes de Manuel Adorni, desde el ostracismo, risueño por la situación). El secretario de Medios, Fabián Fernández, trabajará con los ministros para una agenda de entrevistas (la única exceptuada es Sandra Pettovello, que, en caso de no animarse, aportará a funcionarios de segunda línea). También habrá equipos trabajando en el coaching de diputados y senadores. Ahí cumplen un rol Ariel Ferrentino y Mariano Garcia Realini.

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La primera experiencia arrancó con polémica: el diputado Bertie Benegas Lynch, uno de los pocos acostumbrados a los micrófonos, optó por darle una vuelta de tuerca a la frase de Milei sobre la morosidad. El Presidente apuntó a las malas decisiones de individuos que compraron televisores durante el Mundial que después no podían pagar. El legislador fue más allá y dijo que “como la Argentina no salió campeón, la gente no quiere pagar”.

Bertie Benegas Lynch acusó: “Como la Argentina no salió campeón, la gente no quiere pagar”

Otras experiencias resultaron mejor. Una de las líneas que se definió en la reunión de gabinete fue la de complejizar la discusión sobre la deuda. El informe del exfuncionario de Cambiemos, Matías Fernández, tan celebrado por Milei y por Marcos Galperín, calzó como anillo al dedo en la agenda oficial aún cuando expuso que la morosidad (de riesgo medio, alto o irrecuperable) se duplicó en dos años: pasó del 13,6% al 27,8% de los deudores argentinos.

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“La idea de multiplicar los voceros y de defender posiciones es una decisión táctica. Pero no es una estrategia. Lo que nos falta es trabajar para reconquistar a una parte del electorado, sobre todo a los jóvenes. Hay que hablarles a aquellos que en unos años van a ser la población económicamente activa”, apuntó un importante funcionario de la Casa Rosada.

Los vínculos

La semana de cortocircuitos en la cúpula oficial degradó los vínculos. Los confidentes de Karina Milei aseguran que la hermana presidencial está convencida de que Santiago Caputo buscó, adrede, instalar que Oría -y en definitiva, ella misma- son los únicos responsables de la comunicación oficial como una manera de endilgarles los problemas.

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El asesor presidencial, por su parte, alegó un “compromiso familiar” para ausentarse de la reunión de gabinete del lunes, pero apeló a su código tuitero para pasar un mensaje. Compartió el tuit de un usuario ignoto que rezó en ingles: “Solo me sentaré aquí en un horror silencioso y veré cómo se desarrolla el desastre exactamente como predije”. Apelando a la liturgia libertaria, “las advertencias han sido debidamente presentadas”.

Cuando se trata de temas sensibles, no obstante, asoma cierto pragmatismo en la cúpula. Esta semana se reunió la bicameral de Inteligencia, la comisión presidida por Sebastian Pareja, un alfil del karinismo, que tiene los ojos encima de los fondos reservados de la SIDE de Caputo. El titular del organismo Cristian Aguadra fue a dar explicaciones al Congreso. El asesor quiso evitar cualquier tropiezo: antes de la cita legislativa, Pareja y Aguadra mantuvieron más de una reunión informal.

Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Martín Menem

Hay, en ese punto, un tema sumamente sensible para Karina y el estratega: la visita de León XIV, que tiene muy abocada a la hermana presidencial e implica un evento de máxima seguridad para todo el Gobierno. “Todos queremos que la visita sea un éxito y estamos trabajando para que así sea”, dijo el titular de los servicios de inteligencia.

Si bien hay intereses que se sobreponen a cualquier antipatía personal, la interna entre los ex vértices del “triángulo de hierro” es una constante. Y que cada vez que un conflicto toma estado público se reproduce la desconfianza.

Milei, mientras tanto, retroalimenta su algoritmo con las “masterclass” de los tuiteros que lo aplauden y una catarata de insultos a los detractores. “Está clavado en un lugar”, describió un diputado que lo vio en la Casa Rosada el martes, durante la charla que el presidente le dio a los bloques de La Libertad Avanza (LLA). En la previa, varios legisladores tenían preguntas, pero, llegado el momento, muy pocos se animaron a hablar.

La única que se anima a levantar un dedo en ese tipo de cónclaves es Bullrich. Fue, de hecho, la que rompió el hielo en la reunión de equipo del lunes con algún tipo de planteo interno.

La senadora no abandona el jugueteo de los matices en entrevistas, foros y redes sociales. En PRO hay quienes recuerdan que en 2019, cuando las encuestas mostraban riesgo político para la continuidad de Mauricio Macri, asomo el “plan V” con María Eugenia Vidal. En este caso sería un auténtico “plan B”. Por ahora corre el mismo destino: la exministra de Seguridad, aseguran en su entorno, no está dispuesta a dividir el voto de centroderecha ni hacerle el juego al peronismo. Su apuesta, en cambio, es volverse necesaria. Solo así podrá reclamar un lugar estelar en el armado del año próximo en contra de los deseos de Karina, que cree que ella podría completar mandato en su banca de la Cámara alta.

Hoy habrá una nueva reunión entre LLA y PRO. Nadie tiene expectativas de que arroje avances concretos. “Hay tiempo”, dicen muy cerca de Macri. El expresidente monitorea de cerca la evolución de la opinión pública y el riesgo país que se movió por encima del resto de las economías emergentes. Tampoco él olvida lo que vivió en 2019.

Es, en definitiva, la misma inquietud que el propio Gobierno plasmó en un comunicado oficial de esta semana cuando habló de “el impacto de los discursos que buscan generar incertidumbre y temor en la sociedad y en los mercados”. Con la oposición desordenada, la gestión depende de sí misma para retomar el control. Pero, para eso, primero tiene que definir su relato y su plan de acción.