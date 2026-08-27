El Senado sesiona para aprobar pliegos judiciales y convenios internacionales

El pleno de la Cámara alta volverá a sesionar luego de tres semanas (Fotos: Prensa Senado)

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El pleno del Senado sesionará desde las 11 de hoy para aprobar 67 pliegos judiciales, entre los que se hallan las propuestas de los actuales magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la estratégica Cámara Federal y cinco convenios internacionales, entre otros asuntos. De no mediar inconvenientes, el convite será comandado por la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel.

Durante el encuentro en la Cámara alta se estima que la oposición planteará algunas cuestiones de privilegio al inicio del mismo. En tanto, el oficialismo ofreció guiños menores a sus aliados para activar el recinto y dejar atrás la madrugada del 7 de agosto pasado, cuando quedó fileteada la ley de propiedad privada del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

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Detalles del Plan de Labor

En las 67 designaciones judiciales aparecen cargos en diversos distritos, una promesa de La Libertad Avanza que aguardaban bancadas dialoguistas para blindar un ciclo no menor para el Ejecutivo, que en un par de meses escaló varios peldaños en cuanto a ocupar cargos vacantes, siempre algo sensible y clave para cualquier administración central.

Por otra parte, son cinco los convenios internacionales. El primero abarca el “Tratado con Ucrania sobre Traslado de “Personas Sentenciadas, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; el segundo está relacionado con la “Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur-Listas de Compromisos Específicos, suscripta en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil”; mientras que el tercero trata el acuerdo de “Extradición con la República de Chile, suscripto en la ciudad de Santiago, República de Chile”.

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El cónclave será presidido por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel

Los últimos están referidos a: “Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales-’Tratado de Medellín’, celebrado en la ciudad de Medellín, República de Colombia”; y “Libre Comercio entre los Estados de la AELC y el MERCOSUR, celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil”.

Fiestas

Hay tres proyectos de ley en fila para la reunión de esta jornada. Uno es la declaración “como Fiesta Nacional al ‘Festival del Membrillo’, en la localidad de Las Juntas, departamento Ambato, provincia de Catamarca”. Lo impulsa el radical Flavio Fama. En tanto, su compañera de bancada Gabriela Valenzuela puja por el mismo sendero para “la ‘Fiesta Provincial del Mate y la Amistad’, en la ciudad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, provincia de Corrientes”.

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En tanto, los tres representantes de Tucumán -Beatriz Ávila, Juan Manzur y Sandra Mendoza- buscan declarar “Héroe Nacional a Don Bernabé Aráoz en reconocimiento por su capacidad estratégica militar durante la batalla de Tucumán de 1812; por sus valiosos aportes durante el Congreso de 1816, en la Declaración de nuestra Independencia; y por su visión de futuro y modelo de país al sentar las bases del Federalismo en 1820”.

La agenda de la sesión se definió ayer en Labor Parlamentaria, liderada por Villarruel y con la presencia de la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), y sus pares del kirchnerismo, la UCR y el PRO, José Mayans (Formosa), Eduardo Vischi (Corrientes) Martín Goerling (Misiones), respectivamente. También participó el legislador oficialista y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis).

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El titular del interbloque kirchnerista en la Cámara alta, José Mayans

Mala noticia para el Súper RIGI

Durante la tarde de ayer, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General oyeron a una nueva ronda de expositores por el proyecto de Súper RIGI, que habla de beneficios para emprendimientos desde los USD 1.000 millones destinados a “industrias del futuro”.

Horas antes del cónclave, operadores extraoficiales deslizaron la posibilidad de un dictamen. No ocurrió ello, ya que ni siquiera los legisladores que decidirán sobre este asunto contaban con el supuesto borrador de despacho. Más allá de la jugada, lo cierto es que, en caso de volver a juntarse la semana próxima, desde el oficialismo insinuaron que aplicarían cambios y la ley no podrá ser sancionada en el corto plazo.

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En caso de aterrizar al recinto del Senado y votarse las eventuales modificaciones, la iniciativa regresará de manera inevitable, en segunda revisión, a Diputados, que tendrá que aceptar eso o la versión original. En dicha instancia, no habrá posibilidad alguna de agregado.