Crimen y Justicia

Comenzó el juicio contra dos ex empleados del Banco Nación de Salta acusados de robar dinero depositado por caja

Los ex funcionarios públicos fueron acusados de cometer una maniobra denominada “pellizco”. Según la Fiscalía, consistía en extraer billetes durante el conteo y ocultarlos antes de retirarse de la entidad

Las maniobras fueron detectadas en noviembre de 2023 (Gentileza: Fiscales)
Las maniobras fueron detectadas en noviembre de 2023 (Gentileza: Fiscales)
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Dos ex empleados de la sucursal del Banco Nación en la localidad de Orán, en la provincia de Salta, comenzaron a ser juzgados bajo acusaciones de presuntamente haber sustraído dinero de los clientes durante operaciones de depósito en caja. La maniobra, conocida como “pellizco”, consistía en extraer billetes durante el conteo y ocultarlos para retirarlos posteriormente de la entidad.

Los imputados, identificados como Silvia Verónica Castro y Fernando Horacio Arias Knudsen, se desempeñaban como cajeros y ya declararon su inocencia en el proceso. No obstante, ambos enfrentan cargos por estafa y violación de los deberes de funcionario público.

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El juicio se desarrolla desde el 7 de agosto ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, bajo la conducción unipersonal del juez Domingo Batule. Según trascendió, la causa se inició tras una denuncia presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), formalizada el 12 de noviembre de 2024.

De acuerdo con el sitio Fiscales, las maniobras ilícitas se detectaron el 17 de noviembre de 2023, cuando un empleado del área operativa notó un comportamiento inusual de la empleada en la caja número 5. El trabajador advirtió que, durante el conteo de un depósito importante, Castro extraía billetes y los ocultaba en un folleto del banco.

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Los acusados enfrentan cargos por estafa y violación de los deberes de funcionario público (Gentileza: Fiscales)
Los acusados enfrentan cargos por estafa y violación de los deberes de funcionario público (Gentileza: Fiscales)

En ese momento, el cliente no podía observar el procedimiento porque la máquina contadora estaba ubicada fuera de su vista. Tras una revisión inmediata del folleto, se halló el dinero sustraído, y el cliente atribuyó la diferencia a un posible error propio.

Sin embargo, la posterior revisión de las cámaras de seguridad permitió corroborar que Castro ocultaba billetes y luego los guardaba en su cartera. A raíz del hallazgo, la entidad bancaria dio intervención a la PIA, que revisó las grabaciones entre el 19 de julio y el 17 de noviembre de 2023, lapso temporal en el que se detectaron 20 hechos atribuidos a Castro y dos a Arias Knudsen —pareja de la cajera— por sumas de entre 10 mil y 30 mil pesos en cada operación.

Frente a esto, el fiscal federal Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, explicó que las sumas no resultaban llamativas en comparación con el volumen de dinero depositado, pero que la confianza de los clientes en Castro, con más de 30 años de antigüedad, facilitaba el esquema. Además, destacó la existencia de registros fílmicos, informes y peritajes como sustento de la acusación.

En este sentido, la abogada querellante del Banco Nación, Ángela Mizzau, respaldó la acusación tras señalar que los imputados no eran empleados inexpertos. Mientras que Castro ingresó en 1993, Arias Knudsen lo hizo en 2002.

“Ocuparon cargos de absoluta responsabilidad y el banco confió en ellos”, afirmó Mizzau. Por esto, sostuvo que la prueba permitirá demostrar que la confianza fue utilizada de modo fraudulento, causando un perjuicio económico a los clientes, quienes solían atribuir los faltantes a errores propios y, en ocasiones, cubrían la diferencia de su bolsillo.

El juicio comenzó el pasado 7 de agosto (Gentileza: Fiscales)
El juicio comenzó el pasado 7 de agosto (Gentileza: Fiscales)

En palabras de Mizzau: “Los videos no mienten. No se trataba de errores, sino de una modalidad deliberada y coordinada para obtener un beneficio económico indebido”. No obstante, los defensores Pedro Arancibia y Susana Aramayo negaron la comisión de delitos y cualquier irregularidad, alegando que no hubo afectación a clientes ni a la institución bancaria.

Durante el juicio, la Fiscalía convocó a clientes de la sucursal para observar los videos de sus operaciones. Varios manifestaron sorpresa al descubrir que les faltaba dinero, asegurando que en ese momento pensaron que se trataba de un error de conteo. También destacaron la confianza que tenían en Castro y expresaron que nunca sospecharon de una maniobra fraudulenta.

Por otro lado, los participantes de la investigación interna del banco explicaron que la ubicación de la máquina contadora fue clave para que las maniobras pasaran inadvertidas. Además, informaron que las pruebas reunidas motivaron la desvinculación de ambos empleados, medida supeditada al levantamiento de la tutela sindical, ya que tienen funciones como delegados gremiales.

A pesar de esto, en audiencia reciente, Arias Knudsen defendió su trayectoria y cargos de responsabilidad, pero evitó referirse en detalle a las imágenes y centró su defensa en supuestos conflictos internos con el tesorero de la sucursal. Mientras que Castro negó haber sustraído dinero, aludió a situaciones de persecución laboral y a deficiencias en la provisión de insumos.

No estafé a mis clientes, no tengo reclamos de mis clientes. He devuelto dinero muchas veces y, si traía cambio, billetes en mal estado y los cambiaba, es plata mía. Yo le separaba dinero para mis compañeros, eso era habitual, transparente, lo hacíamos todos”, declaró la ex empleada, a modo de explicar las maniobras que quedaron registradas en los videos.

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