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El traslado de una dependencia de la Armada vuelve a tensionar la relación entre los gobiernos de Milei y Kicillof

El ministerio de Defensa decidió mudar las escuadrillas de vigilancia marítima y la Escuela de Aviación Naval desde Punta Indio a Bahía Blanca. Buenos Aires pidió una reunión con Santilli para reevaluar la decisión. El intendente de Punta Indio buscará una reunión con Presti

javier milei Axel Kicillof
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La decisión del Gobierno nacional de reestructurar la Base Aeronaval Punta Indio y trasladar las Escuadrillas de Vigilancia Marítima y la Escuela de Aviación a Bahía Blanca, que afecta a 300 militares y 185 civiles y compromete el principal polo de empleo de Verónica, volvió a complejizar la dinámica entre la administración nacional y la de la provincia de Buenos Aires.

Desde la semana pasada, la comunidad de Verónica, en el municipio de Punta Indio, quedó en estado de alerta ante la decisión de la Armada de transformar la Base Aeronaval Punta Indio en una estación aeronaval. La reestructuración implica el traslado de las principales unidades a la Base Aeronaval Comandante Espora, situada en las proximidades de Bahía Blanca, y una reducción considerable de la estructura existente. El inicio de este proceso está previsto para enero de 2027, lo que impactará en la vida económica y social de la zona, fuertemente ligada a la actividad militar.

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La determinación despertó la crítica del gobierno que conduce Axel Kicillof. Su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, informó ayer que le envió una nota formal al Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Defensa, Carlos Presti, solicitando una reunión para abordar “de manera urgente” la mudanza de las escuadrillas de vigilancia marítima y de la Escuela de Aviación a la Base Aeronaval Comandante Espora.

El texto del reclamo, leído por el funcionario en la conferencia de prensa que brinda todos los lunes desde la gobernación, sostiene que la reunión es necesaria para evaluar “las consecuencias e impacto negativo” de la medida sobre los ciudadanos bonaerenses y para coordinar una respuesta entre distintas jurisdicciones. Bianco dijo que Buenos Aires está dispuesta a “trabajar en conjunto” y “colaborar” para que se mantengan las fuentes laborales en Punta Indio.

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El funcionario también cargó contra la falta de respuesta de la administración nacional a planteos previos hacia Santilli. De hecho, cuando asumió como Jefe de Gabinete, también le envió una nota para concretar una reunión, pero no obtuvo respuesta. “Espero tener más suerte que en las últimas veces que le envié notas, pedidos de reunión, reclamos diversos y ni siquiera se dignó a contestar”, afirmó.

Se ve que está muy ocupado comprando votos para eliminar las PASO por las provincias. Seguramente eso le lleva mucho tiempo”, cuestionó Bianco. La nota lleva la firma suya y del intendente David Angueira.

Entrevista a diego santilli
El Jefe de Gabinete, Diego Santilli

Por su parte, Silvina Barrone, trabajadora civil con 37 años de antigüedad en la planta, advirtió en declaraciones a Radio Provincia que la medida “impactará directamente en 300 familias y significará un cambio en la dinámica de las comunidades de Punta Indio y Verónica”. Barrone subrayó que la base “se fundó hace 101 años y se divide en dos partes: el taller de base y el aeronaval”. Explicó que “mantenemos y reparamos aviones que se van a enviar a la base aeronaval de Espora”, y recordó que en el predio funcionó una escuela técnica ahora radicada en Verónica.

El plan presentado por la Armada bajo la denominación Plan Dédalo contempla el cambio de nombre de la Base Aeronaval Punta Indio a Estación Aeronaval Punta Indio, lo que implicará una readecuación de servicios e infraestructura. El Arsenal Aeronaval Comandante Espora pasará a ser el taller orgánico de la Fuerza Aeronaval N° 2, y será denominado Taller Aeronaval Comandante Espora (TVCE). Barrone subrayó: “Dejarían el lugar y se reduciría muchísimo la cantidad de gente que quedaría en el distrito, lo que nos golpea a todos”.

Silvina Barrone explicó que los civiles y militares de la base “mantenemos las aeronaves en servicio. Esos aviones son parte de una cuadrilla naval que patrulla y vigila nuestro territorio y el Mar Argentino”. Agregó que “tenemos aviones escuela, en los que se forman los pilotos de aeronáutica”, y que “como taller mantenemos las aeronaves en servicio para que se puedan desarrollar esas tareas”.

Axel Kicillof en Punta Indio
Kicillof y el intendente Angueira inauguran una escuela en Verónica

Barrone relató que representantes de la Armada comunicaron que el cierre responde a nuevas prioridades estratégicas: “El Comandante de la Aviación Naval vino a decir que esto se cierra porque ahora no se tiene que cuidar el Río de La Plata, sino la Patagonia, lo cual me parece lógico, pero le pedimos que no nos lleve los aviones”. Según Barrone, la base ha trabajado históricamente en conjunto con Espora y Trelew, y “desde acá, los V-200 llegaron a la Antártida”.

En la parte final de su exposición, Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, mencionó a Juan José D’Amico, director general de Gestión y Seguimiento Ministerial del Ministerio de Defensa y oriundo de Punta Indio, para que interceda en defensa de la base. Bianco reclamó: “Le pido a ese funcionario que es de Punta Indio que vaya a su pueblo y dé la cara porque se han hecho varias actividades y no se ha hecho presente”.

El ministro de Defensa, Carlos Presti junto al presidente Javier Milei
El ministro de Defensa, Carlos Presti junto al presidente Javier Milei

Por su parte, el peronismo pide la presencia de Presti en el Congreso. El diputado nacional y exministro de Defensa, Agustín Rossi, presentó un proyecto para que el funcionario nacional explique “oralmente” los motivos de la decisión, ya que señala la falta de información precisa sobre los estudios “técnicos, estratégicos y logísticos” utilizados para justificar el cambio.

Además, plantea preguntas directas: “¿Qué evaluación realizó el Estado Mayor Conjunto y la Armada Argentina acerca de los efectos sobre la capacidad de vigilancia marítima, el adiestramiento de pilotos navales, los tiempos de respuesta ante emergencias y la cobertura de un área de importancia geopolítica para nuestro país?”. La demanda apunta, además, al destino de la infraestructura residual de Punta Indio y a la situación laboral de sus empleados.

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