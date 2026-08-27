Fortalecido por el triunfo legislativo, el Gobierno se reúne nuevamente con el PRO en busca de un acuerdo electoral

El primer encuentro fue hace dos semanas

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Poco después de que La Libertad Avanza consiguiera aprobar una nueva ley en el Congreso luego de varias semanas, el Gobierno se prepara para recibir este jueves a los dirigentes del PRO, en el marco de la mesa de trabajo que se inauguró con el objetivo de consolidar la confianza mutua y analizar una alianza electoral de cara al año que viene.

El encuentro se realizará nuevamente en la Casa Rosada, a partir de las 17:00 y estará encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien nunca abandonó formalmente el partido aliado y conoce a todos sus referentes.

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El funcionario estará acompañado, como la primera vez, por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, dos figuras de peso en el armado del oficialismo.

Por parte de los invitados, asistirán Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, el jefe del bloque de diputados y el secretario general de la fuerza política fundada por Mauricio Macri, respectivamente.

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El jefe del bloque PRO anticipó que denunciarán el nombramiento ante la Justicia

“Como conversaron los integrantes de la Mesa durante la última reunión, esta articulación responde a una coincidencia profunda: avanzar con las reformas que la Argentina necesita y desterrar al kirchnerismo para impedir que vuelva a destruir el país”, señalaron fuentes de Balcarce 50.

Previamente, desde las 12:00, Santilli recibirá en su oficina a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Córdoba, Martín Llaryora, también en busca de consensos y apoyos.

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Este miércoles, el Congreso aprobó con 144 votos a favor y 102 en contra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una medida que fue celebrada por el propio presidente Javier Milei en las redes sociales.

El encuentro se suma a la serie iniciada el 13 de agosto, cuando las delegaciones de Karina Milei y Mauricio Macri acordaron institucionalizar el canal de diálogo y coordinar la agenda legislativa y territorial, con miras a blindar el rumbo del Gobierno y explorar un posible acuerdo electoral de cara a 2027.

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Este ámbito de diálogo fue concebido para reunirse cada quince días y buscar “sanar heridas” entre libertarios y macristas, así como sumar fuerzas en el Congreso ante la fragmentación opositora y la necesidad del oficialismo de avanzar con reformas estructurales.

En la primera cita de esta nueva etapa, los delegados de La Libertad Avanza y el PRO coincidieron en la importancia de “blindar el cambio” y evitar que “Argentina vuelva a caer en manos del populismo”, según consta en el comunicado conjunto difundido tras el encuentro.

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La reunión será encabezada por Santilli

En aquella oportunidad, la conversación se extendió durante dos horas y permitió repasar tanto la agenda parlamentaria como los posibles escenarios de articulación política entre ambos espacios.

El diálogo fue impulsado directamente por la secretaria general y el ex presidente, quienes retomaron el contacto telefónico después de casi un año de distanciamiento. El desencuentro había surgido por el desplazamiento de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y el posterior nombramiento de Manuel Adorni, lo que generó tensiones internas y el alejamiento entre ambos bloques.

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Macri llegó a expresar públicamente su desacuerdo, mientras en el Gobierno se interpretó su postura como un intento de marcar límites y reclamar un espacio de poder dentro de la coalición opositora.

La recomposición del vínculo respondió, en parte, al delicado momento que atraviesa el oficialismo en el Congreso. Las últimas derrotas legislativas y la expectativa de nuevas dificultades para aprobar proyectos clave motivaron a la Secretaría General de la Presidencia a convocar a los representantes del PRO, con el objetivo de “generar confianza y mostrar estabilidad” ante el año electoral que se avecina.

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Durante la primera reunión, tanto Cristian Ritondo como Fernando de Andreis destacaron la voluntad de “construir confianza” y “avanzar con las reformas que necesita la Argentina”.

Karina Milei y Macri acordaron esta mesa de diálogo

De Andreis subrayó que la cumbre fue más allá de lo estrictamente parlamentario y calificó el encuentro como “un reconocimiento para Macri por el apoyo de estos años”.

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Por su parte, Martín Menem valoró el carácter institucional del diálogo y reconoció la existencia de diferencias con el expresidente, aunque ponderó el “muy buen concepto” que existe sobre su figura en el oficialismo.

La nueva reunión en la Casa Rosada buscará profundizar la articulación entre La Libertad Avanza y el PRO, con énfasis en la coordinación de la agenda legislativa y territorial.

Uno de los puntos centrales de la agenda compartida es la necesidad de consolidar mayorías para el tratamiento de leyes clave en la Cámara de Diputados. Tanto en el PRO como en La Libertad Avanza existe el convencimiento de que la articulación política resulta indispensable para sostener el rumbo de la gestión y evitar el bloqueo opositor. “Fue un muy buen primer paso para construir confianza y blindar el cambio”, remarcó De Andreis a la prensa tras el primer encuentro.

Por ahora, los términos concretos del eventual acuerdo electoral no han sido explicitados. Las aspiraciones principales se centran en retener la Ciudad de Buenos Aires y garantizar la posibilidad de reelección para el presidente Milei. La forma en que ambos espacios trabajarán para lograr estos objetivos aún se encuentra en discusión.

La continuidad de la mesa política conjunta marca una etapa de acercamiento y pragmatismo, en la que la prioridad es sostener la gobernabilidad y articular una estrategia común frente a un escenario político fragmentado. Las próximas semanas serán decisivas para evaluar la solidez del entendimiento y su proyección hacia el ciclo electoral de 2027