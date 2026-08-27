El Gobierno recupera terreno en la agenda legislativa mientras ratifica el rumbo económico

El oficialismo dio un primer paso en Diputados

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Luego de semanas de planificar la estrategia y negociar con diferentes aliados, el Gobierno consiguió un primer triunfo parlamentario con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II, y se encaminaba esta madrugada a obtener el resto de las iniciativas que impulsa, en el marco del objetivo de recuperar la agenda en el Congreso y también de cara a la sociedad.

Antes de la maratónica sesión, fue el propio presidente Javier Milei el que convocó a la Casa Rosada a los legisladores de La Libertad Avanza para explicarles personalmente los argumentos con los que defiende no solo los proyectos de ley, sino también el rumbo general de la economía y de su administración.

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El mandatario nacional ya había anticipado un día antes, en la reunión de Gabinete, que no iba a modificar ni un poco el camino de sus políticas, a pesar de las críticas por parte de la oposición.

En ese momento apareció la discusión por el aumento de la morosidad, que en el último tiempo ocupó buena parte del debate público, pero el jefe de Estado insistió con que tomar cualquier medida para solucionar ese problema significaría “hacer populismo“, y no estaba dispuesto a eso.

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El Presidente con legisladores

”Es cierto eso de que hay gente que compró televisores para ver el Mundial, pero hay un montón de factores también. Ha aumentado la posición crediticia del 3 al 12 por ciento, y eso influye. Hay personas que compran en el supermercado con tarjeta de crédito, que lo hacemos todos, y eso cuenta como crédito. Todo eso es lo que pasa y quieren instalar como un conflicto para hacernos quedar como poco sensibles y empáticos”, sostuvo a Infobae una fuente que estuvo en la presentación de Milei y que encarna el discurso oficial.

Al respecto, en la cúpula libertaria remarcan que ”es una cuestión de los privados” y que se generó “por las apuestas, los electrodomésticos, todo un poco”, pero consideran que “no hay ni siquiera que entrar en ese debate, porque es una locura”.

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Durante la sesión de este miércoles, la oposición intentó forzar el tratamiento en el recinto de los proyectos sobre morosidad familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad.

Aunque la iniciativa no prosperó, obtuvo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones, por lo que el peronismo demostró que podría reunir el quorum necesarios para obligar a que el texto sea tratado en otra sesión, que podría ser convocada para principios de septiembre.

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”Hicieron esa jugada. Sabían que iban a perder, pero lograron 133 votos, por lo que es un empate para ellos, porque podrían pedir un emplazamiento. En las comisiones de Finanzas y Economía hay varios de esos proyectos. Veremos qué es lo que va a pasar, pero podrían”, lamentó un diputado libertario.

La oposición también dio una muestra de poder (RS Fotos)

A pesar de este tropezón, unas horas más tarde el oficialismo logró una victoria con la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, con 144 votos a favor y 102 en contra, a partir de la cual se prohibió la emisión sin respaldo, una de las principales críticas de Milei hacia las anteriores administraciones.

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Esta era una de las medidas más importantes en la agenda del Presidente, que rápidamente salió en las redes sociales a agradecerles a los legisladores que acompañaron la propuesta.

“!!!Es paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

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Aunque ya tenían desde hace días la confianza de que iba a salir, en la mesa política del Gobierno reconocieron que todo se logró porque “sorpresivamente” convencieron a dirigentes de otros espacios

“Teníamos 136, se nos sumaron los dos del MID; Lourdes Arrieta; el chubutense Jorge “Loma” Ávila; Maximiliano Ferraro, y los cordobeses Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo”, destacó uno de los miembros de ese grupo reducido del Poder Ejecutivo.

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Las negociaciones con las provincias fueron clave para esto y, de hecho, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que este miércoles estuvo en el Congreso participando de las conversaciones de último minuto, este jueves recibirá a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Córdoba, Martín Llaryora, y Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Santilli tendrá una intensa agenda de reuniones

Si bien las autoridades nacionales aseguraron que será para conversar sobre “temas de gestión, infraestructura y energía”, durante estos encuentros se habla también sobre las reformas que quiere aprobar Milei en el Congreso.

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En los papeles, la Casa Rosada evalúa avanzar con un esquema de refinanciación de deudas vinculadas al costo de la energía eléctrica para grandes usuarios, que beneficiaria a esas provincias.

En esta misma línea, por la tarde ”El Colo” también recibirá a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis para una nueva reunión de la mesa de trabajo con el PRO, que se inauguró a mediados de este mes.

La nueva etapa de cercanía con estos aliados ya dio sus primeros frutos con las victorias en la Cámara de Diputados y este jueves se pondrá nuevamente a prueba en el Senado, donde La Libertad Avanza, de la mano de la ex macrista Patricia Bullrich, buscará aprobar un lote de más de 50 pliegos judiciales y varios convenios internacionales.

Bullrich tendrá su propia misión este jueves

Ya en la madrugada se estaba poniendo a consideración en la Cámara baja un tratado que también generaba mucha expectativa, sobre todo en un conjunto importante de inversores, que es el de las patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

El proyecto, que llevaba décadas congelado, fue resucitado en los últimos meses por el interés de algunos sectores y todo indicaba que se iba a homologar, aunque debido a algunos cambios tendría que volver al Senado para su sanción definitiva.

“La innovación y el desarrollo tecnológico son componentes centrales para el crecimiento y la competitividad de un país. Contar con un marco que facilite la protección de las inversiones realizadas en estos ámbitos resulta relevante tanto para el sector privado como para el sistema científico- tecnológico y para la capacidad de la Argentina de integrarse a las cadenas globales de innovación y conocimiento”, aseguraron a este medio fuentes del ámbito empresarial que seguían de cerca la votación.

Aunque quienes promueven la adhesión del país a ese régimen reconocen que es difícil saber “aún cómo cuantificar el crecimiento” que traerá incorporarse al PCT, remarcan que es “algo progresivo de acuerdo a la investigación”, pero podría convertir al país “en un actor clave a nivel mundial”.