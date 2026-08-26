Milei volvió al centro de la escena para defender su gestión y exigió lo mismo a sus ministros

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada

Guardar

El presidente Javier Milei tomó impulso tras su silencio en la Quinta de Olivos y comenzó a defender su gestión con su estilo de siempre...insultando. El presidente se indignó ante la agenda pública que señala cuestiones importantes de la economía, como la actividad, el empleo, el salario y la morosidad en aumento. Por eso el lunes le pidió a sus ministros que salieran a debatir y a refutar datos. Con lo que sea. El primero en salir a marcar la cancha para mostrarle obediencia absoluta fue el ministro de Economía Luis Caputo. El exfuncionario de Mauricio Macri ya se acostumbró a ser la punta de lanza, habló de “operaciones periodísticas” y sentenció que “recrudece el ataque DEL periodismo” hacia el Gobierno. Fue automáticamente citado por Milei. El trabajo estaba hecho.

Más allá de ese tipo de mensajes, varios funcionarios que estuvieron el lunes en Casa Rosada consideraban que el mensaje del Presidente fue, también, hacia adentro. Es decir, bancar ante su propio equipo las decisiones -o no- que toma respecto del andar de la economía ante las dudas concretas de si el rumbo es el correcto y, sobre todo, si de esta manera se gana la elección. Reunió a su equipo el lunes. Estuvo atento a qué dijo su hermana Karina Milei en la mesa política del martes y habló con diputados y senadores previo a las sesiones que se vienen. “Sabe que hay una discusión hacia abajo. Se le pedía una reacción. Esta es su manera”, relataron a Infobae.

PUBLICIDAD

Por estos días hay una confirmación de un rearmado de la comunicación, que comenzó hace meses con Karina quedándose con un área clave para Santiago Caputo. Detrás del escudo de la secretaria general de la Presidencia aparecen de manera clara los Menem, Lule y Martín. Ayer hubo otro revuelo por la sinceridad del vocero presidencial, Adrián Ravier. El funcionario tiene un problema. Dice la verdad cuando tiene la oportunidad. Y eso genera dolores de cabeza. El lunes reconoció que el cineasta Santiago Oría estaría al frente de ese nuevo equipo de comunicación. Sin embargo, ante la repercusión debió “aclarar” en X. “Sobre mi respuesta respecto de la comunicación del Gobierno Nacional, hago una importante aclaración: no hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas”.

El ministro de Economía Luis Caputo ingresando a la Casa Rosada

La aclaración es falsa. Santiago Caputo sigue retrocediendo. Quizás por eso validó como “verdadero” un mensaje en X que señalaba: “El reconocimiento de patrones podría ser mi habilidad neurodivergente menos favorita. “Oh… Veo exactamente hacia dónde va esto. Seguro que todos los demás también lo ven, ¿verdad?” Oh. No lo ven. Supongo que solo me sentaré aquí en un horror silencioso y veré cómo se desarrolla el desastre exactamente como predije”.

PUBLICIDAD

Desde el sector de Caputo observan ¿resignados? el avance de “El Jefe”. “Martín (Menem) se quiere quedar con todo lo que tenga olor a Santiago. Por eso armaron esto de la comunicación hace varios meses. Nosotros nos fuimos corriendo a pesar de que demostramos que lo sabemos hacer. Pero ahora ellos avanzan”, cuentan desde Las Fuerzas del Cielo. Describen también una situación aún más preocupante para el armado del 2027: “Estar detrás de Karina te da impunidad. Le dicen a la gente que si está con nosotros van a quedar afuera del armado electoral”. Quizás esa demostración de poder sea así.

Karina Milei junto a la mesa política

Amén de las internas, que no son para nada una exclusividad de esta administración, el Gobierno busca ir hacia adelante y recuperar la agenda. Hoy habrá un intento con la sesión en la Cámara de Diputados. Para lograr el quórum, Martín Menem debió tirar alguna zanahoria para legisladores aliados.

PUBLICIDAD

Los únicos que sacaron un buen provecho fueron los misioneros que obtuvieron el aval para debatir una quita del IVA a la fécula de mandioca. El resto se conformó con declaraciones de capitales nacionales como CABA en el Teatro, Chivilcoy en el Coleccionismo, San Juan en Educación y cuna de Sarmiento, Santa Cruz en Aguas Frías y Caá Catí, Corrientes en Producción Bubalina, entre otros. A cambio de esa caricia el Gobierno cree que aprobará las cuatro iniciativas de su interés: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Inocencia Fiscal bis, la adhesión al Tratado de Cooperación Internacional en materia de patentes y el acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur.

Sonará muy fuerte en la sesión el tema de la morosidad. Si bien el Gobierno salió a festejar el muy interesante informe del economista Matías Fernández que tomó la base entera de deudores del BCRA y la desglosó, el problema no dejó de existir, por más que se repita “MASTERCLASS” para dar por cerrado el asunto.

PUBLICIDAD

El tema de la morosidad ha sonado muy fuerte en este último tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clarificador fue también Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina FINTECH en Infobae a las 9. Allí brindó algunos datos para desmitificar el mayor tema debatido por estos días en las redes sociales: los préstamos de las fintech son en promedio de 540 mil pesos. 20 millones de personas acceden a crédito formal. De ese total, 10 son de las fintech. Dentro de ese universo, para 3,5 millones de personas es el único crédito formal posible. Del total de 5,8 millones de morosos que hay en Argentina, 2,4 son de fintech. El otro 2,4 está endeudado con la banca tradicional.

La pregunta que sobrevuela por despachos de Economía es la siguiente: ¿El Congreso buscará una solución real al problema con una salida coherente o la dinámica del asunto ya se hizo una bola de nieve donde la solución podrá agrandar el problema? Dentro de ese relato, se viralizó la columna del senador libertario por CABA y economista Agustín Monteverde quien apuntó: “La suba de la mora aparece como una consecuencia del regreso del crédito, la caída de la inflación y el fuerte aumento de las tasas producto de los políticos golpistas en 2025”. Acusar de golpe de Estado a la oposición ya es un clásico argentino. Lo hacen kirchneristas y libertarios, sin importar el lugar. Un detalle. La columna la publicó en La Derecha Diario. El medio militante del Gobierno es propiedad de Javier Negre, aunque aún no hay confirmación de que sea el único dueño. Compartía, hasta hace horas, la dirección en partes iguales con Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por intento de femicidio a su esposa.

PUBLICIDAD

Ante el escándalo internacional, Negre salió en distintos medios de comunicación a decir que Cerimedo ya no era parte del medio. El planteo, para quien elija creer en su palabra, fue que había un acuerdo verbal de venta de acciones que se concretó esta semana. “No hicieron los papeles de colgados que son”, dijo un hombre del medio a Infobae. Donde la mentira pudo ser confirmada fue cuando Milei dijo que ya no había vínculo con Cerimedo a fines de 2023. Sin embargo los registros de Casa Rosada de 2024 lo muestran ingresando en más de diez ocasiones. Siete de esas fueron para ver, por ejemplo, al por entonces ministro del Interior Lisandro Catalan. “Un par de veces me fue a ver, si”, reconoció el dirigente a este cronista. No detalló para qué.