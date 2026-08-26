Javier Milei sigue la sesión en Diputados desde Olivos: el optimismo del Gobierno y una “alerta” que encendió la oposición

El jefe de Gabinete, Diego Santilli. Los primos Eduardo y Martín Menem y el vicejefe de Gabinete, Nacho Devitt, en el Congreso (ARCHIVO)

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“Estamos bien con los números. Por ahora, seguimos rondando los 135″, precisó una importante fuente del oficialismo a Infobae mientras los diputados debaten desde el mediodía en torno a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal. A varios kilómetros del Congreso, el presidente Javier Milei sigue desde la quinta de Olivos una sesión clave que se espera extensa, con especial atención a los movimientos de la oposición.

En paralelo a la discusión legislativa, el mandatario, que no tiene previsto trasladarse hoy a Casa Rosada, se muestra activo en redes sociales, en particular en X, desde donde cuestiona al periodismo y realiza una férrea defensa del programa económico, tal como hizo ante sus ministros y legisladores. No obstante, se espera la presencia en el Congreso de un grupo de funcionarios que se encargan de la articulación del Poder Ejecutivo con el Legislativo a lo largo de la jornada.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que mantiene una compleja agenda de reuniones, intentará asistir al recinto para monitorear de cerca algunos tramos del debate, que estiman se extenderá poco más de 15 horas. De ocurrir, estará secundada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien ya se encuentra en el Congreso involucrado en las negociaciones.

Actualmente, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, acompaña al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, en las negociaciones y mantiene su tarea de enlace parlamentario. Se espera también la presencia del armador nacional, Eduardo “Lule” Menem.

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El equipo legislativo compuesto por los primos Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli (ARCHIVO)

En la bancada violeta se muestran optimistas, y creen que conquistarán, con auxilio de los aliados y los bloques provinciales, la aprobación de los dos proyectos centrales para la administración libertaria. “En principio aprobamos todo”, celebra un legislador ante este medio. Con ese objetivo, el Presidente convocó a sus diputados y senadores, ante quienes pidió defender y explicar las iniciativas y confrontar contra la oposición.

El Presidente se involucró de lleno en la redacción de los cambios que aspira a instrumentar en el Banco Central, y dejó en claro que se trata del proyecto del semestre para la Casa Rosada. Incluso, defendió las modificaciones a través de un mensaje en cadena nacional.

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Esta tarde también se debaten el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la denominada “Ley Joaquín”, una propuesta para prevenir accidentes deportivos que es impulsada por el PRO.

Durante la sesión, que comenzó a las 12, la oposición dio una demostración de fuerza que encendió una alerta en el oficialismo. Tras impulsar dos apartamientos de reglamento para tratar en el recinto los proyectos sobre morosidad familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad, obtuvo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones. Si bien no alcanzó los dos tercios necesarios, el resultado dejó en evidencia que la oposición podría reunir los votos necesarios para forzar futuras sesiones.

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La mesa política se reúne en Casa Rosada

Inmediatamente, la mesa política concentró su atención en la situación y, aunque puertas adentro buscan desdramatizarla, atribuyen el número a la dinámica propia de la etapa previa a las elecciones. “Es un alerta claramente. No preocupa, pero sí nos levanta una leve alarma. Igual es parte del comienzo del proceso preelectoral”, planteó a Infobae un integrante del reducido círculo que el pasado martes se reunió durante tres horas en Casa Rosada.

Días antes, en Balcarce 50, un funcionario descontaba que el oficialismo mantendría el esquema de apoyos en ambas cámaras hasta fin de año. Sin embargo, el avance de la dinámica electoral comienza a repercutir de forma directa en los planes legislativos del Poder Ejecutivo.

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