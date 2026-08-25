Política
Agregar Infobae enGoogle

Javier Milei está reunido con los legisladores de LLA en Casa Rosada, en la previa de un día clave para las reformas

El Presidente se puso nuevamente al frente de un encuentro con diputados y senadores del oficialismo, que esta semana buscarán aprobar en el Congreso diferentes proyectos que el Poder Ejecutivo considera prioritarios

El presidente Javier Milei encabezó una reunión con legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada
Guardar

En la antesala de una serie de sesiones clave para el futuro de las reformas, el presidente Javier Milei encabeza este martes una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, con el objetivo de coordinar la estrategia legislativa.

Tal como había anticipado Infobae, el mandatario nacional decidió ponerse una vez más al frente de la arenga antes de que en el Congreso comiencen a debatirse proyectos como la carta orgánica del Banco Central (BCRA), Inocencia Fiscal II o la ley Hojarasca, que el Poder Ejecutivo considera prioritarios.

PUBLICIDAD

Los invitados comenzaron a llegar a Balcarce 50 poco antes de las 16:30, una hora antes de la cita a la que fueron convocados para escuchar las palabras del líder libertario en el Salón Héroes de Malvinas.

Esto fue un pedido explícito de la cúpula, que les solicitó que arribaran con al menos 45 minutos de margen para organizar el espacio, teniendo en cuenta la cantidad de personas que asistirían.

PUBLICIDAD

Los únicos que no pudieron llegar fueron el diputado Sebastián Pareja y los senadores Ezequiel Atauche y Agustín Coto, debido a que estaban participando en el mismo momento de un encuentro de la comisión bicameral de Inteligencia.

En esa sesión informativa también estaba Gabriel Bornoroni, pero en su caso abandonó el Congreso para dirigirse a la Casa Rosada, ya que tenía el compromiso de ir a la exposición del Presidente por ser el jefe del bloque.

En el evento están, además, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Tan solo un poco antes, todos ellos estuvieron reunidos también en el marco de la mesa política, en la que analizaron durante más de tres horas -pero internamente- la situación parlamentaria.

En el entorno de los funcionarios mencionados confían en que, en principio, tienen los votos necesarios como para avanzar con todas las iniciativas que están en carpeta.

En Diputados, la bancada liderada por Gabriel Bornoroni tiene la meta de conseguir este miércoles la media sanción para la mencionada medida del BCRA e Inocencia Fiscal II, que aparecen hoy como las normas que más obsesionan al Presidente.

También se debatirá la ley el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur, Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la denominada “Ley Joaquín”, una propuesta para prevenir accidentes deportivos que es impulsada por el PRO.

En el Senado, en tanto, Patricia Bullrich espera convocar a una sesión para el jueves con la intención de debatir Hojarasca, 60 pliegos judiciales que continúan pendientes y proyectos sobre “zonas frías” y “zonas cálidas”, entre otras cuestiones.

Noticia en desarrollo…

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiCongresoDiputadosSenadoresLegisladoresReformasCasa RosadaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fentanilo mortal: la ex directora del INAME pidió ampliar su indagatoria para responder las acusaciones de su ex jefa

La farmacéutica Gabriela Mantecón Fumadó ya había declarado ante la Justicia. Volverá a hacerlo mañana. Ayer, Agustina Bisio, ex administradora nacional de la ANMAT, trasladó en ella la falta de controles sobre los laboratorios que fabricaron el anestésico contaminado vinculado a 90 pacientes fallecidos

Fentanilo mortal: la ex directora del INAME pidió ampliar su indagatoria para responder las acusaciones de su ex jefa

El Gobierno otorgó un aumento salarial por 4 meses para los empleados estatales, pero la mejora volvió a dividir a los sindicatos

El incremento de 6,8%, más un bono de $80 mil, que regirá entre septiembre y diciembre, fue aceptado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y rechazado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que hará medidas de fuerza

El Gobierno otorgó un aumento salarial por 4 meses para los empleados estatales, pero la mejora volvió a dividir a los sindicatos

El diputado Manuel Quintar dijo que “cierran empresas ineficientes, pero se abren nuevas” y negó “fórmulas mágicas”

El legislador jujeño por La Libertad Avanza afirmó que el Gobierno “está haciendo un recambio integral de la economía argentina y que va a llevar un tiempo”. Y sostuvo que lo más importante es la reelección de Javier Milei. “Todas las mezquindades personales tienen que quedar a un costado”, agregó al respecto

El diputado Manuel Quintar dijo que “cierran empresas ineficientes, pero se abren nuevas” y negó “fórmulas mágicas”

Tensión libertaria: una disputa provincial pone en riesgo votos en la sesión por los proyectos de Inocencia Fiscal y Reforma del BCRA

Aunque siete bancas alineadas con Salta y Misiones anticiparon que habilitarán el debate, el cruce entre el gobernador Gustavo Sáenz con legisladores oficialistas tensa el diálogo. Estarán presentes los dos jefes de estado provinciales

Tensión libertaria: una disputa provincial pone en riesgo votos en la sesión por los proyectos de Inocencia Fiscal y Reforma del BCRA

En la previa de una sesión clave, el Gobierno reunió a la mesa política y buscó ordenar la actividad legislativa

El intercambio se dio en la previa a la sesión por la reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II en Diputados. Participó Sandra Pettovello. Caputo prepara anuncios. Milei recibe a diputados y senadores para centralizar la disputa parlamentaria

En la previa de una sesión clave, el Gobierno reunió a la mesa política y buscó ordenar la actividad legislativa

DEPORTES

El insólito pedido de los fanáticos de Erling Haaland tras su fallido debut con el Manchester City en la Premier League

El insólito pedido de los fanáticos de Erling Haaland tras su fallido debut con el Manchester City en la Premier League

De ser campeón con Boca y jugar en la Selección a brillar en el básquet con 44 años: la actuación de Rodrigo Palacio en una liga regional

Las exóticas anécdotas del Gordo Núñez: del zoológico del príncipe malayo a las multas del Tolo Gallego por su apodo

La reacción de Ángel Di María por la dura sanción a Paredes y Molina tras los incidentes en la final del Mundial

La inminente oferta del Manchester City por Enzo Fernández: la condición que pondría el Chelsea para transferirlo

TELESHOW

Araceli González compartió una foto retro de sus tiempos en “La banda del Golden Rocket y causó furor en las redes

Araceli González compartió una foto retro de sus tiempos en “La banda del Golden Rocket y causó furor en las redes

Gabriel Rolón despide “Palabra Plena” con una función histórica en el Movistar Arena

Maia Reficco y Franco Colapinto se habrían reconciliado: las fotos del reencuentro

Emilia Attias contó por qué se separó del Turco Naim: “Yo tampoco lograba entender”

El blooper de un streamer que dejó al descubierto su realidad y se volvió viral: “Pobre mi mamá”

INFOBAE AMÉRICA

La villa alemana donde Napoleón Bonaparte se hospedó en 1804 sale a la venta y con precio secreto

La villa alemana donde Napoleón Bonaparte se hospedó en 1804 sale a la venta y con precio secreto

Detectaron 16,8 millones de dólares en billeteras de hackers iraníes sancionados por Estados Unidos

Adiós a Dolly Parton, la cantante que transformó la música country y la convirtió en un lenguaje universal

Confianza y pertenencia: claves en Los Mejores Lugares para Trabajar(™) en la región centro del país

¿Cómo es un día normal entre la crisis social de La Habana, Cuba?