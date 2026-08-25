Javier Milei está reunido con los legisladores de LLA en Casa Rosada, en la previa de un día clave para las reformas

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En la antesala de una serie de sesiones clave para el futuro de las reformas, el presidente Javier Milei encabeza este martes una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, con el objetivo de coordinar la estrategia legislativa.

Tal como había anticipado Infobae, el mandatario nacional decidió ponerse una vez más al frente de la arenga antes de que en el Congreso comiencen a debatirse proyectos como la carta orgánica del Banco Central (BCRA), Inocencia Fiscal II o la ley Hojarasca, que el Poder Ejecutivo considera prioritarios.

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Los invitados comenzaron a llegar a Balcarce 50 poco antes de las 16:30, una hora antes de la cita a la que fueron convocados para escuchar las palabras del líder libertario en el Salón Héroes de Malvinas.

Esto fue un pedido explícito de la cúpula, que les solicitó que arribaran con al menos 45 minutos de margen para organizar el espacio, teniendo en cuenta la cantidad de personas que asistirían.

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Los únicos que no pudieron llegar fueron el diputado Sebastián Pareja y los senadores Ezequiel Atauche y Agustín Coto, debido a que estaban participando en el mismo momento de un encuentro de la comisión bicameral de Inteligencia.

En esa sesión informativa también estaba Gabriel Bornoroni, pero en su caso abandonó el Congreso para dirigirse a la Casa Rosada, ya que tenía el compromiso de ir a la exposición del Presidente por ser el jefe del bloque.

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En el evento están, además, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Tan solo un poco antes, todos ellos estuvieron reunidos también en el marco de la mesa política, en la que analizaron durante más de tres horas -pero internamente- la situación parlamentaria.

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En el entorno de los funcionarios mencionados confían en que, en principio, tienen los votos necesarios como para avanzar con todas las iniciativas que están en carpeta.

En Diputados, la bancada liderada por Gabriel Bornoroni tiene la meta de conseguir este miércoles la media sanción para la mencionada medida del BCRA e Inocencia Fiscal II, que aparecen hoy como las normas que más obsesionan al Presidente.

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También se debatirá la ley el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur, Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la denominada “Ley Joaquín”, una propuesta para prevenir accidentes deportivos que es impulsada por el PRO.

En el Senado, en tanto, Patricia Bullrich espera convocar a una sesión para el jueves con la intención de debatir Hojarasca, 60 pliegos judiciales que continúan pendientes y proyectos sobre “zonas frías” y “zonas cálidas”, entre otras cuestiones.

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