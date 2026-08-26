El Senado sesionará mañana con una agenda enfocada en pliegos judiciales y convenios internacionales

El pleno de la Cámara alta durante una sesión realizada en julio pasado (Fotos: Prensa Senado)

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Como se preveía desde el inicio de la semana, el pleno del Senado sesionará mañana para aprobar un lote de más de 50 pliegos judiciales -se destacan los de los magistrados Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal- y varios convenios internacionales, en un encuentro que comenzará desde las 11 y del que se espera que dure pocas horas.

La definición se consumó esta tarde, en la reunión de Labor Parlamentaria realizada entre los jefes de bloque en el despacho de la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. De esta manera, el oficialismo libertario, que comanda Patricia Bullrich, buscará recuperar vuelo en el recinto tras la fileteada ley de propiedad privada.

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Al comienzo del convite habrá, con seguridad cuestiones, de privilegio que vendrá desde el kirchnerismo. “Si nos fijamos en las últimas semanas, material para quejarse hay de sobra”, deslizaron a Infobae desde el interbloque que lidera el formoseño José Mayans.

También aparecen agendados proyectos sin conflicto para contener a aliados, como el que pidió el radical Flavio Fama (Catamarca) que declara “como fiesta nacional al ‘Festival del membrillo’ que se celebra anualmente en la localidad de Las Juntas, departamento Ambato”.

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Labor Parlamentaria se concretó en medio de una jornada repleta de comisiones. Por momentos, los legisladores entraban y salían de los diferentes salones -Arturo Illia y Azul- para llegar al cónclave donde se decidió sesionar.

Durante la sesión de mañana se votará un proyecto del radical Flavio Fama para declarar fiesta nacional al festival del membrillo que se realiza en su provincia, Catamarca

Por la mañana, un plenario de Legislación General; Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda siguieron con la discusión de textos relacionados con la regulación de los mercados de carbono. Uno de ellos es de la salteña Flavia Royón.

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Desde el mediodía, las comisiones de Minería, Energía Combustibles; y de Presupuesto y Hacienda retomaron potenciales modificaciones sobre los cortes de biocombustibles, lo que casi generó desencuentros, incluso, en el propio oficialismo. Para evitar el desmadre, se acordó posponer la firma de dictámenes, en principio, hasta el miércoles próximo.

Otro asunto que continuó en análisis fue la ley de Sociedades que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Por ahora, los aliados no acompañan y prefieren que otros articulados aterricen en el recinto. De hecho, la semana pasada fue Bullrich quien tuvo que anticipar cambios al proyecto original para apaciguar las quejas opositoras.

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Otra ley que los senadores dialoguistas no quieren votarle a Sturzenegger es la denominada “Hojarasca”, que elimina normas vetustas. Ya fue avalada por el pleno de Diputados y cuenta con despacho de mayoría firmado en la Cámara alta.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich

Durante la tarde de hoy, los radicales buscan empujar, en un plenario de Presupuesto y Hacienda; Economías Regionales; y Legislación General, una propuesta de Eduardo Vischi (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza), entre otros, que impone un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a proyectos desde los USD 12 millones para grandes empresas.

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En cuanto a la sesión de mañana, en las últimas horas se conoció, tal como contó Infobae, que uno de los jueces de la causa Cuadernos pidió una cautelar para evitar su remoción y frenar la designación de Yadarola y Bertuzzi.

Se trata de Germán Castelli, uno de los magistrados trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri, quien fue a la Justicia para pedir que se suspenda el concurso con el que buscan su reemplazo en el TOF N° 7 y que el Senado no vote los pliegos de los candidatos a camaristas elegidos por Javier Milei.

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Por sorteo, la acción quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 11, a cargo de Martín Cormick, y es un capítulo más del conflicto por los traslados, que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La controversia se originó a partir de las diferentes interpretaciones y aplicaciones de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Bertuzzi” 2020.