El debate por biocombustibles tensiona al Senado: se pospuso una semana la firma de un dictamen

La salteña y flamante titular de la comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara alta, Flavia Royón, junto al vice de la misma, el radical Flavio Fama (Fotos: Prensa Senado)

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En una reunión que casi termina mal, el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y Presupuesto y Hacienda del Senado pospusieron esta tarde, por una semana, la firma de un dictamen -se prevén serán varios- relacionados con proyectos de diversos bloques para elevar el corte de biocombustibles.

La disputa principal se da entre los sectores azucarero versus el complejo maíz/soja; es decir, bioetanol contra biodiésel. Es un tema delicado para varias provincias y, como adelantó Infobae en los últimos días, ya genera cruces dentro de las propias bancadas de la Cámara alta.

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Primero, la comisión de Minería eligió a sus autoridades -habían quedado prorrogadas por las sesiones extraordinarias del período estival- y la presidencia quedó para la salteña Flavia Royón, ex secretaria de Energía durante un tramo del Gobierno de Alberto Fernández. En tanto, la vice fue para el radical Flavio Fama (Catamarca).

El convite casi se desmadra cuando el libertario Juan Cruz Godoy (Chaco) pidió que se pasara a cuarto intermedio, con el fin de evitar una discusión sobre las iniciativas en bandeja y una potencial rúbrica de despachos. Esto generó la respuesta veloz del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), quien recordó las mesas de debate de los últimos meses sobre el tópico. Se sumó la tucumana Beatriz Ávila, en representación del sector azucarero.

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El primer llamado de atención llegó desde el ex jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy), que observó la moción de su colega de bancada Godoy. Seguido a ello, desde otro espacio se sugirió dividir la cuestión y acelerar lo del bioetanol, ya que la traba estaría en la falta de acuerdo en el grupo biodiésel. Adhirió a esto el justicialista pampeano Pablo Bensusán.

La jefa libertaria, Patricia Bullrich, habla con Fama. A su izquierda, el secretario de la comisión, el ex radical y hoy oficialista Pablo Cervi

La palabra esperada en el oficialismo llegó de la mano de su titular, Patricia Bullrich. Se ubicó en el mismo sendero que Atauche. “Hay que avanzar”, dijo la porteña, quien después requirió a su colega de espacio y secretario de la comisión de Energía, el ex radical Pablo Cervi (Neuquén), que leyera nuevos cambios del borrador de dictamen que se quería rubricar. Fue desordenado.

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“Es una irregularidad absoluta”, alertó el filo kirchnerista puntano Fernando Salino. “Están hablando de un dictamen que no se conoce y escucho aquí una variedad de opiniones. Es un disparate”, agregó. Al filo del caos y en medio de los intentos de Royón para descomprimir el clima, Bullrich coincidió en reordenar la situación y convocar para la semana que viene.

La jornada en la Cámara alta se encuentra cargada de actividad este miércoles. Por caso, otro plenario continuó con el análisis de la ley de Sociedades que defendió semanas atrás el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que resisten varios dialoguistas.

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En tanto, pasadas las 14 se inició la reunión de Labor Parlamentaria, donde los líderes de los bloques definieron sesionar mañana, desde las 11, para aprobar un lote de más de 50 pliegos judiciales y varios convenios internacionales.

La sesión de mañana servirá para salir del trago amargo que tuvo La Libertad Avanza entre el 6 y 7 de agosto pasado, cuando la oposición fileteó la ley de propiedad privada, que se quedó sin los capítulos sobre barrios populares -se quitó antes del dictamen-, la venta de tierra a extranjeros y modificaciones sobre el manejo del fuego.

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Entre los textos sin conflicto que se impulsarán para contener a sus aliados, el oficialismo habilitó que se vote, por ejemplo, el que solicitó el radical Flavio Fama (Catamarca) que declara “como fiesta nacional al ‘Festival del membrillo’ que se celebra anualmente en la localidad de Las Juntas, departamento Ambato”.