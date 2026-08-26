Política

Fatiga digital: el informe que muestra cómo Milei perdió protagonismo en las redes

El estudio de Ad Hoc registró una caída sostenida de menciones e interacciones en torno al Presidente y sus principales referentes digitales, un fenómeno que Maia Jastreblansky analizó en Infobae a la Tarde

Maia Jastreblansky explicó que el protagonismo digital de Milei descendió de forma paulatina y persistente desde los primeros meses de gobierno
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Las redes sociales fueron uno de los principales escenarios de la construcción política de Javier Milei. Desde su llegada al poder, el Presidente logró instalar temas, multiplicar sus mensajes y movilizar a una comunidad digital que convirtió buena parte de sus publicaciones en parte de la conversación pública. Ese fenómeno, sin embargo, comenzó a perder intensidad.

Un informe especial de la consultora Ad Hoc analizó la evolución de la imagen digital de Milei y el comportamiento de las principales cuentas que integran su comunidad en redes. Maia Jastreblansky explicó en Infobae a la Tarde que el estudio identifica un descenso “paulatino y persistente” del protagonismo digital del Presidente.

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El análisis también pone el foco en una segunda dimensión: los principales referentes libertarios ya no consiguen instalar agenda ni generar el mismo nivel de interacciones que durante los primeros meses de la gestión. De allí surge el concepto de “fatiga digital” utilizado por la consultora.

Javier Milei gesticula con la mano derecha mientras habla detrás de un atril sobre un fondo azul.
El caso $LIBRA apareció en el informe como un punto de inflexión en la conversación digital sobre Milei y elevó la negatividad asociada al Presidente (RS Fotos)

$LIBRA marcó un punto de inflexión

Uno de los principales hallazgos del informe es la identificación de $LIBRA como un punto de inflexión en la conversación sobre Milei.

El lanzamiento de la criptomoneda, que el Presidente difundió en febrero de 2025, generó un fuerte impacto en las redes. Ad Hoc lo define como “un escándalo nativo digital para un gobierno nativo digital” y señala que, a partir de ese episodio, comenzó a crecer la negatividad asociada a la figura presidencial.

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Los números muestran el cambio: en febrero de 2025, Milei alcanzó 13 millones de menciones, mientras que en junio de 2026 esa cifra había descendido a 3,7 millones.

Durante su presentación del informe, Jastreblansky remarcó que la caída no fue abrupta, sino sostenida. Para Ad Hoc, el Presidente se encuentra actualmente lejos del volumen de conversación digital que generaba durante el primer año de gobierno.

(Infobae en Vivo)
Las menciones a Milei en redes sociales bajaron de 13 millones en febrero de 2025 a 3,7 millones en junio de 2026, según Ad Hoc (Infobae en Vivo)

Los principales referentes libertarios también perdieron impacto

La consultora analizó específicamente a los 15 usuarios libertarios más destacados en la conversación sobre Milei. El resultado acompaña la tendencia registrada alrededor del Presidente: esas cuentas lo mencionan menos y también generan menos interacciones.

Jastreblansky explicó que estos referentes “perdieron capacidad para instalar agenda y traccionar el debate público”. La conclusión surge de observar tanto la cantidad de veces que mencionan al Presidente como la respuesta que generan sus publicaciones.

El propio Presidente también redujo la frecuencia con la que se menciona en la conversación digital. Según Ad Hoc, en julio sus auto-menciones estuvieron 28,4% por debajo del promedio registrado durante 2026.

El dato permite observar una tendencia en dos niveles: no solamente hay menos conversación alrededor de Milei, sino que también disminuyó la capacidad de las cuentas que históricamente amplificaron su discurso para generar repercusión.

(Infobae en Vivo)
El informe vinculó la caída de la conversación digital sobre Milei con tendencias de la opinión pública y con las dificultades del oficialismo para sostener su narrativa (Infobae en Vivo)

Las entrevistas de Milei también tienen menos alcance

La pérdida de impacto aparece incluso en espacios digitales cercanos al oficialismo. Ad Hoc analizó las entrevistas presenciales de Milei y encontró que durante 2026 tuvieron menos visualizaciones e impacto que en etapas anteriores.

El dato resulta relevante porque esos canales formaron parte del ecosistema digital que acompañó el crecimiento político del Presidente. Sus entrevistas podían convertirse en contenidos de alta circulación y alimentar durante horas la conversación en X.

Según el informe, ese efecto también se redujo: las apariciones de Milei continúan generando atención, pero ya no alcanzan los niveles de repercusión registrados anteriormente.

La conversación digital y los datos de opinión pública

La última de las cinco claves planteadas por Ad Hoc conecta el comportamiento de las redes con otro fenómeno: la evolución de la opinión pública.

La consultora sostiene que la dificultad del oficialismo para sostener su narrativa en redes se combina con los desafíos propios de la gestión. En ese sentido, los indicadores digitales comienzan a mostrar un correlato con los estudios de opinión pública.

Las redes tienen movimientos más rápidos y están fuertemente condicionadas por la coyuntura, pero Ad Hoc observa que, al comparar las tendencias generales, la evolución de la conversación digital y la de la opinión pública comienzan a mostrar recorridos similares.

Ese es el eje del informe presentado por Jastreblansky: la comunidad digital que acompañó el crecimiento de Milei perdió parte de su capacidad de amplificar sus mensajes, mientras que el propio Presidente registra un volumen de conversación muy inferior al de sus primeros meses de gobierno.

El estudio de Ad Hoc resume el fenómeno bajo una misma idea: “fatiga digital”. No se trata solamente de una caída en las menciones, sino de un descenso sostenido de la capacidad de Milei y de sus principales referentes para generar conversación e instalar agenda en las redes.

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