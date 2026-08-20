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El Gobierno reconoce la demora en la reactivación económica y comienza a medir el impacto electoral

En Casa Rosada defienden el rumbo arajatabla, pero reconocen que “hay gente que la está pasando mal”. Por ahora auguran un buen resultado en 2027 a nivel nacional

Javier Milei Portada
El presidente Javier Milei celebró el dato de la inflación mayorista
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El martes pasado, el presidente Javier Milei estaba en la residencia de Olivos, agarró su teléfono y confirmó un dato que venía esperando desde hacía mucho tiempo: el de la inflación mayorista, que en julio fue el más bajo de los últimos 14 meses. “Al final, empezó con cero”, celebró, como una ratificación de su gestión.

El jefe de Estado venía insistiendo en casi todas las apariciones públicas con la promesa de que, de acuerdo con sus cálculos, para mitad de este año los precios casi que no iban a aumentar en la Argentina o, en realidad, lo iban a hacer a un ritmo muy lento.

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Por eso la cifra que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fue festejada como una victoria por el líder libertario, que no tiene pensado cambiar su discurso respecto del rumbo económico.

Tanto en público como en privado, el mandatario nacional asegura que su tarea es solamente ocuparse de la “macro” y rechaza cualquier reclamo para ayudar a algún sector en específico, porque considera que sería distorsionar el mercado.

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La inflación mayorista es un indicador que anticipa el rumbo de la minorista (REUTERS/Agustin Marcarian)
La inflación mayorista es un indicador que anticipa el rumbo de la minorista (REUTERS/Agustin Marcarian)

Basándose en datos del mismo organismo de medición, el Presidente también rechaza la idea de que haya bajado el consumo y sostiene que solamente cambió la forma en la que la gente compra, pasando del comercio de cercanía a los puntos de venta digitales.

Sin embargo, aunque la narrativa por el momento seguirá siendo la misma, en el Gobierno empiezan a aparecer quienes admiten que la situación no está tan bien como esperaban que estuviera para esta época.

“Bueno, creo que ya hubo un funcionario nuestro que dijo algo en esa línea. Santiago Bausili dijo que la recuperación económica está tardando más de lo que nos gustaría“, señaló un miembro del equipo de comunicación.

Efectivamente, el titular del Banco Central lamentó que la recuperación esté demorando tanto y considero que se debe al “miedo o estrés postraumático” provocado por las sucesivas crisis que atravesó el país.

“De todas maneras, a pesar de que todos vivimos con mucha ansiedad, van solo 2 años y medio de gestión. Y teniendo en cuenta el descalabro gigante que heredamos, aún hay tiempo”, aclaró a Infobae la fuente consultada.

Santiago Bausili
Bausili reconoció demoras en la recuperación económica

En este sentido, en el Poder Ejecutivo destacan que, gracias a las medidas de Milei, la economía está estable y la bomba que habían dejado se desactivó“, por lo que ahora ”es una discusión más de nivel de actividad que otra cosa”.

De acuerdo con los informes periódicos que realiza la Unión Industrial Argentina (UIA), el sector registró en junio, último mes medido hasta ahora, una caída interanual estimada en 1,8%, mientras que en la comparación mensual se mantuvo estable respecto de mayo (-0,2% sin estacionalidad).

Las estimaciones fueron elaboradas por el Centro de Estudios de esa organización, a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector.

Los indicadores adelantados mostraron un comportamiento heterogéneo. La construcción retrocedió: los despachos de cemento cayeron 2,7% mensual y el Índice Construya, 2%, con niveles que permanecen 24% y 30% por debajo de 2022, respectivamente.

También bajaron la producción metalmecánica (-0,3%) y la de acero (-4,6%), en tanto que la de autos se mantuvo estable (+0,2% mensual), pero acumula una baja interanual de 18%.

En contraste, la demanda eléctrica de Grandes Usuarios Industriales subió 1,4% y el patentamiento de maquinaria industrial creció 9,4%, aunque se ubica por debajo de los niveles de 2025 y 2022 en el acumulado del semestre. Las exportaciones hacia Brasil subieron 15,6% mensual y la liquidación de divisas agroindustriales, 17,9%.

La actividad industrial viene sufriendo fuertes caídas, según la UIA (REUTERS/Irina Dambrauskas)
La actividad industrial viene sufriendo fuertes caídas, según la UIA (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Según datos oficiales del INDEC, la producción industrial de mayo cayó 5,7% interanual y se mantuvo estable respecto de abril (+0,4% sin estacionalidad). Catorce de los dieciséis sectores relevados cayeron en la comparación anual; solo crecieron refinación de petróleo (+19%) y tabaco (+14,6%).

Sin embargo, en el entorno del Presidente no creen que vaya a cambiar el discurso y, en todo caso, si lo hace “dependerá del tiempo y de los resultados en materia económica“.

En tanto, en el interior de La Libertad Avanza opinan que, aunque el panorama no es el mejor de todos, el malestar no se va a trasladar a las urnas el año que viene.

Yo no soy un negador, sé que hay gente que la está pasando mal, pero creo que también valoran lo que se hizo y hay que hacer foco en que lo otro fue lo que nos trajo hasta acá“, remarcó un influyente armador del partido.

Al respecto, en el partido celebran las declaraciones como las del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien ya anticipó que si llega a ser Presidente, va a avanzar con “lo que sea necesario expropiar”.

“Para mí es maravilloso que salga a decir eso, vamos todos a apoyar que sea el candidato del peronismo que, sin dudas, eventualmente se va a acomodar y va a ir detrás de un solo dirigente”, analizó.

Luego del traspié de los primeros comicios del 2025, en un amplio sector de la fuerza liderada por Karina Milei está la convicción de que “se va a ganar en todo el país” y el mandatario nacional “va a conseguir la reelección en la primera vuelta”.

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