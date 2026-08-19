Dos gobernadores clave para la Casa Rosada harán un nuevo bloque en Diputados y condicionan su apoyo

Los gobernadores Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz

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El enfrentamiento político entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y su antiguo jefe político Carlos Rovira (histórico referente del Frente Renovador de la Concordia) tendrá efectos muy concretos en el Congreso y podría afectar el delicado esquema de alianzas del gobierno de Milei. El miércoles de la semana que viene, en la previa de la sesión donde se debatirán la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II, el bloque de diputados Innovación Federal dejará de existir para dar lugar a un nuevo espacio que responderá directamente a los mandatarios de Misiones y Salta.

La nueva bancada continuará casi con los mismos integrantes, cuatro diputados de Misiones -Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik- y tres de Salta -Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega-, pero ya no será presidida por Arrúa sino que quedará bajo la conducción de Herrera Ahuad (también ex gobernador). Si bien aclararon que las negociaciones no están cerradas, serán excluidos el puntano Claudio Álvarez y el formoseño Gerardo González, ex libertarios y con buena sintonía con el gobierno nacional. “No nos sirve que vengan a defender cosas de la General Paz para adentro, tienen que defender la agenda federal y regional”, explicaron ante la consulta de Infobae.

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Passalacqua y Herrera Ahuad

A pesar de que los integrantes del bloque seguirán siendo virtualmente los mismos, el principal cambio político radica en su alineamiento total con Passalacqua y Gustavo Saénz, en detrimento de la influencia que supo tener Carlos Rovira, ex gobernador y hombre fuerte de la política misionera. En particular de los diputados Alberto Arrúa y Daniel Vancsik, que eran los más cercanos al fundador del Frente Renovador de la Concordia.

En lo que va del gobierno de Milei, Rovira aportó en más de una oportunidad votos clave para la aprobación de las leyes impulsadas por el oficialismo. En cambio, el nuevo espacio buscará “negociar ley por ley” sin encerrarse en un alineamiento automático con la Casa Rosada. “Ya no vamos a negociar por un ATN, ahora se va a negociar por políticas públicas”, sintetizaron a Infobae desde el nuevo espacio. En esa línea, aclararon que las conversaciones en torno a una eventual eliminación de las PASO “están totalmente abiertas a negociación”, aunque también señalaron que probablemente no será una decisión individual de ningún gobernador, sino un posicionamiento colectivo.

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Una primera muestra del impacto que podría tener un reposicionamiento de misioneros y salteños se vio hace dos semanas, cuando su rechazo a votar la Ley de Tierras fue el puntapié inicial del duro revés que sufrieron los libertarios en el Senado. En esa sesión tuvieron que retirar dos capítulos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El jefe de Gabinete Diego Santilli se reunió en varias oportunidades con Carlos Rovira en Misiones

Según pudo saber Infobae, la nota formal para conformar el nuevo bloque será enviada a las autoridades de la Cámara de Diputados el próximo miércoles antes del inicio de la sesión convocada por los libertarios y los gobernadores Passalacqua y Sáenz viajarían para participar de la presentación en sociedad. El nuevo espacio aún no tiene nombre definido pero una de las opciones tentativas es Movimiento Por Lo Que Viene, el mismo nombre del flamante espacio de Passalacqua a nivel provincial.

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Por otro lado, los misioneros adelantaron que el bloque funcionará de una forma más coordinada con los senadores de su provincia, que ahora también responden al gobernador.

En la Cámara alta el reordenamiento fue un poco más desprolijo ya que tras la ruptura oficial la senadora Sonia Rojas Decut armó el monobloque Movimiento por Misiones, alineado a Passalacqua, mientras que Carlos Arce continuó con el sello Encuentro Misionero, bajo la órbita de Rovira. Sin embargo, a los pocos días Arce fue seducido por el gobernador y anunció que se sumará al bloque de Rojas Decut.

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Diputados misioneros impulsan una rebaja del IVA a la harina de mandioca

La primera prueba de la nueva lógica de negociación que buscan imponer los misioneros será justamente el próximo miércoles, con la incorporación al temario de la sesión del proyecto para reducir el IVA del 21% al 10,5% a la mandioca. “Es algo que casi no tiene impacto fiscal, le sirve a la economía regional y es un gesto con los aliados”, habían explicado los libertarios cuando apoyaron el dictamen.