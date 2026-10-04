Política

Argentina se sumó a una iniciativa internacional liderada por Estados Unidos para acelerar los descubrimientos científicos con IA

La iniciativa reúne a 17 gobiernos de América, Europa, Asia y Oceanía, que prometen facilitar datos, cómputo y financiación flexible para transformar los ecosistemas dedicados a la investigación global

Argentina integra una coalición internacional para impulsar la investigación científica mediante la superinteligencia artificial (AP/Alex Brandon, Archivo)
Argentina integra una coalición internacional para impulsar la investigación científica mediante la superinteligencia artificial (AP/Alex Brandon, Archivo)
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Argentina se sumó este domingo a una coalición internacional liderada por Estados Unidos que impulsa un nuevo marco de cooperación científica basado en el uso de la superinteligencia artificial. El país integra la lista de 17 naciones que respaldaron la llamada Visión de Kioto para una “Edad de Oro de la Ciencia”, presentada durante la 23.ª Reunión Anual del Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad (STS), celebrada en Japón.

La declaración conjunta, difundida por la Casa Blanca, no constituye un tratado bilateral, sino un documento multilateral de principios. Fue encabezada por Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, y reúne a países de América, Europa, Asia y Oceanía bajo el objetivo declarado de acelerar el descubrimiento científico mediante inteligencia artificial avanzada.

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Qué propone la Visión de Kioto para la ciencia

El documento plantea tres ejes centrales: el fortalecimiento de las instituciones de investigación mediante nuevos mecanismos de financiamiento, el aprovechamiento de la superinteligencia para la ciencia y el fomento del talento científico. Según la Casa Blanca, los ministros firmantes se comprometieron a ampliar el acceso de los investigadores a herramientas de inteligencia artificial, datos científicos e infraestructura informática.

En este contexto, “superinteligencia” es el término que la administración de Donald Trump empezó a emplear para referirse a sistemas de inteligencia artificial más avanzados, con potencial para automatizar y acelerar tareas de investigación. No existe todavía una definición técnica universalmente aceptada para esa denominación.

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Dos hombres firman un documento en una mesa frente a autoridades, banderas de varios países y una pantalla digital con un gráfico del planeta.
La Visión de Kioto propone una nueva etapa de cooperación científica entre 17 países (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Visión de Kioto para una Edad de Oro de la Ciencia es una declaración conjunta que Estados Unidos y otros 16 países, entre ellos Argentina, firmaron en Kioto para impulsar el uso de la superinteligencia artificial en la investigación científica. Busca renovar los ecosistemas de ciencia y tecnología a través de nuevos modelos institucionales, financiamiento flexible y mayor acceso a herramientas de inteligencia artificial para acelerar descubrimientos.

Kratsios sostuvo: “La forma en que realizamos descubrimientos científicos ha cambiado, y la Visión de Kioto reconoce ese cambio y es un llamado a la acción”. El funcionario agregó: “La superinteligencia aplicada a la ciencia será la mayor fuerza de la historia para democratizar la investigación”.

El director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica también vinculó la iniciativa con el liderazgo del presidente Donald Trump en la materia y afirmó que “el mundo está listo para avanzar” junto con Estados Unidos en esta agenda.

Quiénes respaldaron la declaración junto a Argentina

Un robot blanco de perfil con la mano en el mentón ante una pizarra con ecuaciones y gráficos matemáticos en tiza blanca
Estados Unidos lidera una iniciativa multilateral para ampliar el acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de Argentina y Estados Unidos, la lista de firmantes incluye a Bulgaria, Chile, Chipre, Alemania, Grecia, Indonesia, Italia, Japón, Kazajistán, la República de Corea, Nueva Zelanda, Polonia, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.

El respaldo se produjo pocos meses después de que Kratsios presentara ante Trump, en julio de 2026, el informe “Ciencia: Una nueva era dorada”, descrito por la Casa Blanca como la revisión más exhaustiva del sector científico y tecnológico estadounidense en ocho décadas. Ese informe estableció nuevas directrices para las agencias de Estados Unidos sobre cómo financiar y medir el impacto de la investigación y desarrollo.

La estrategia argentina para atraer inversiones en inteligencia artificial

La adhesión de Argentina a la Visión de Kioto se enmarca en una política más amplia del Gobierno de Javier Milei para posicionar al país como destino de inversiones vinculadas a la inteligencia artificial. El eje de esa estrategia combina menor regulación preventiva, baja carga tributaria y disponibilidad de energía para centros de datos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó recientemente en un panel en París que la estrategia oficial consiste en evitar regulaciones previas para la inteligencia artificial, establecer responsabilidad limitada e impulsar impuestos bajos. El funcionario sostuvo que la sobrerregulación puede desalentar el desarrollo de esta tecnología.

Vista interior de un vasto centro de datos con filas de servidores iluminados en azul, grandes pantallas curvas con gráficos de datos en tiempo real y varias personas trabajando.
La declaración promueve nuevos mecanismos de financiamiento para las instituciones de investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la Argentina Week en la capital francesa, el Gobierno promovió al país ante empresarios y funcionarios europeos como una plataforma para proyectos tecnológicos, con encuentros sobre inteligencia artificial, energía, economía del conocimiento y talento. Milei participó de esa misión junto con gobernadores y autoridades nacionales, con el objetivo de mostrar previsibilidad económica y captar capitales para sectores como minería, petróleo, gas, tecnología e inteligencia artificial.

La administración nacional vincula además el potencial de Vaca Muerta, la Patagonia y otras regiones con la expansión de infraestructura para inteligencia artificial, por lo cual presenta la disponibilidad de energía, tierra y condiciones climáticas como factores para atraer centros de datos. En el Coloquio de IDEA la semana pasada, el Gobierno ratificó la continuidad de ese programa económico y asoció la inteligencia artificial a la productividad y la capacitación laboral.

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