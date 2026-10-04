Política

Guillermo Francos anticipó "una alianza electoral amplia" de LLA con el PRO y mayor presencia oficialista en el Congreso

El ex jefe de Gabinete dejó abierta la puerta a una postulación propia, aunque aclaró que las definiciones llegarán el año próximo. También descartó que Patricia Bullrich rompa con el presidente Milei

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos habló sobre las elecciones del año próximo y pronosticó una alianza amplia entre La Libertad Avanza y el PRO
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Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete de Javier Milei, anticipó que La Libertad Avanza buscará una alianza amplia para las elecciones del año próximo y afirmó que el oficialismo tendrá una presencia legislativa mayor que la actual. “Al momento de la elección, yo estoy convencido que estos integrantes de este espacio […] van a participar en la elección juntos”, sostuvo.

El exfuncionario incluyó en esa convergencia al PRO y a otras fuerzas de perfil liberal, además de gobernadores que acompañan al Gobierno nacional. “En el espacio de la libertad, del libre mercado, del capitalismo, que es en el que está La Libertad Avanza, van a estar todos los que componen ese espacio”, dijo.

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Francos consideró que el resultado electoral puede reforzar la capacidad del Gobierno para sostener sus reformas. “El Congreso va a ser un Congreso con una participación muy fuerte, si no mayoritaria, en la Cámara de Diputados, de La Libertad Avanza”, planteó en una entrevista con el programa *No vale arrugar* de Radio Splendid.

Según su diagnóstico, el oficialismo parte de una ventaja por la renovación parlamentaria. “Es el partido que reemplaza menos diputados y que tiene más votos y mayor posibilidad de tener más diputados en el futuro”, afirmó. Y agregó que al bloque actual “va a haber que sumarle muchos diputados”, una situación que —según sostuvo— aportaría “mucha estabilidad institucional a este proceso de transformación de la Argentina”.

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El ex jefe de Gabinete vinculó esa expectativa con la continuidad de las políticas económicas del Gobierno. “Los gobernadores también, en muchos casos, […] van a estar de acuerdo en apoyar a un gobierno que siga este rumbo, porque el otro es la incertidumbre”, señaló.

Pronosticó un acuerdo electoral con el PRO pese a las diferencias

Al ser consultado por una eventual negociación con Mauricio Macri y los gobernadores dialoguistas, Francos dijo que todavía falta definir liderazgos y participantes de la coalición. Sin embargo, descartó que las tensiones actuales impidan un entendimiento electoral.

El presidente Javier Milei participa de la Argentina Week en París rodeado de una delegación de funcionarios y gobernadores
El presidente Javier Milei participa de la Argentina Week en París rodeado de una delegación de funcionarios y gobernadores

“Todavía tiene que definir liderazgos y quiénes participan. No se sabe si van a estar divididos o no van a estar divididos”, advirtió. Aún así, manifestó su convicción de que el oficialismo, el PRO y los partidos que integraron alianzas afines terminarán en una misma lista o frente.

Para Francos, las diferencias en torno a “metodologías” no alteran la coincidencia central entre las fuerzas del sector. “Más allá de las discusiones que pueda haber ahora, de las diferencias que pueda haber en metodologías”, aseguró, esos espacios se unirán al momento de competir.

Descartó que Bullrich rompa con Milei y habló de su candidatura presidencial

El ex funcionario también se refirió al lugar de Patricia Bullrich dentro de la coalición gobernante. Negó que la dirigente pueda romper con Milei para construir una alternativa propia: “No lo creo yo”.

Francos sostuvo que Bullrich tiene posiciones ideológicas definidas y señaló que la propia exministra había expresado su intención de competir por la Presidencia después de un eventual segundo mandato de Milei. “Hasta ahora eso es lo que ella ha dicho. Lo demás son especulaciones”, afirmó.

Además, consideró improbable que la dirigente ponga en riesgo la continuidad del programa oficialista por desacuerdos internos. “Poner en riesgo la continuidad de una reforma estructural en la Argentina como la que está [en marcha] no se hace por algunas diferencias”, expresó.

Ante la consulta sobre una posible postulación propia, Francos evitó confirmar una candidatura, aunque dejó abierta esa alternativa. “Estamos todavía lejos de las candidaturas”, respondió.

“Todos estos temas se van a dirimir el año próximo y ahí veremos”, añadió. El ex jefe de Gabinete dijo que desconoce si habrá lugar para una postulación propia, pero planteó que aceptaría una convocatoria: “Si existe esa posibilidad o si me invitan a participar, lo voy a hacer, por supuesto”.

De todos modos, aclaró que su definición no es inmediata. “No es algo que me desvele hoy”, concluyó.

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