Presentaron un amparo para exigir la conversión de la Ruta 5 en autovía

Integrantes de la Unión Cívica Radical hicieron una presentación judicial por el estado de la Ruta Nacional 5

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La Unión Cívica Radical (UCR) presentó este viernes en la localidad bonaerense de 9 de Julio un amparo para que la Justicia ordene medidas de seguridad vial y fije plazos para avanzar con la autovía de la Ruta Nacional 5. El reclamo abarca un corredor donde las obras entre Mercedes y Suipacha están paralizadas y donde hubo nueve muertes en tres accidentes ocurridos este año.

La traza une Luján, en la provincia de Buenos Aires, con Santa Rosa, en La Pampa, a lo largo de 546,65 kilómetros. Recibe tránsito particular y transporte de cargas vinculado a la actividad agropecuaria y al traslado hacia el oeste del país y Vaca Muerta. La UCR pide que se definan obligaciones concretas para atender las condiciones de circulación y completar la duplicación de calzada.

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La Ruta 5 concentra tráfico particular, transporte de cargas y circulación vinculada con la actividad agropecuaria. También forma parte de los caminos utilizados para el traslado hacia el oeste del país y hacia Vaca Muerta. Datos oficiales citados durante el acto indicaron que entre 2024 y 2025 el tránsito de camiones aumentó 10 % en Olivera, 14 % en 9 de Julio y casi 43 % en Trenque Lauquen.

Las obras entre Mercedes y Suipacha figuran entre los proyectos paralizados

El reclamo se produce mientras dos intervenciones sobre la Ruta Nacional 5 aparecen como paralizadas. Una causa judicial por el manejo de fondos viales incluyó la autopista entre Mercedes y el inicio de la variante de Suipacha, con un presupuesto de referencia original de $ 9.240 millones, y la travesía urbana de Mercedes, calculada inicialmente en $ 3.531,6 millones.

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Ambos proyectos integran un conjunto de obras viales que, según la documentación presentada en el expediente, contaban con partidas asignadas en una planificación plurianual, aunque no registraban ejecución. La duplicación de la calzada es uno de los ejes centrales del amparo presentado por el radicalismo.

En paralelo, el Gobierno nacional adjudicó en mayo el Tramo Pampa de la Red Federal de Concesiones, que abarca los 546,65 kilómetros de la Ruta 5 desde Luján hasta su empalme con la Ruta Nacional 35, en Santa Rosa. La empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA obtuvo un contrato a 20 años para la administración, el mantenimiento y las inversiones del corredor.

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El sistema se sostiene con peajes y sin aportes estatales directos para las tareas previstas en la concesión. Sin embargo, esa adjudicación no implicó la reactivación automática de las obras de autovía que permanecían interrumpidas entre Mercedes y Suipacha.

Nueve personas murieron en tres accidentes ocurridos este año

La seguridad vial volvió a estar en discusión tras varios siniestros ocurridos en 2026. El 30 de marzo, cuatro hombres de Carlos Casares murieron en el kilómetro 284, en jurisdicción de 9 de Julio, luego de una secuencia que involucró dos camiones y una camioneta.

Según la reconstrucción preliminar, un camión con acoplado perdió el control cuando intentaba reincorporarse a la ruta y quedó atravesado sobre la calzada. La camioneta se desvió hacia la banquina para evitarlo y, al regresar, chocó de frente contra otro camión que circulaba en sentido contrario. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 2 del Departamento Judicial de Mercedes.

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Nueve personas perdieron la vida en tres siniestros viales registrados en distintos tramos de la calzada durante el año.

El 25 de enero, un choque entre un Ford Escort y un camión en el cruce de la ruta con el Acceso Sur de Mercedes dejó cuatro víctimas fatales: dos mujeres y dos niñas que viajaban en el automóvil. El conductor fue el único sobreviviente y quedó internado con politraumatismos. La causa fue caratulada como cuádruple homicidio culposo y lesiones.

El 16 de julio, un acompañante de alrededor de 40 años murió después de un choque frontal entre dos camiones en la intersección de la Ruta 5 y la Ruta Provincial 1, cerca de Lonquimay, en La Pampa. Los conductores de ambos vehículos fueron hospitalizados y la Fiscalía de Delitos contra las Personas asumió la investigación del hecho.

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El deterioro vial alcanza a dos tercios de la red federal

La situación del corredor se inserta en un problema que abarca distintas provincias. Un relevamiento indicó que dos tercios de la red vial federal presentan deterioros en el pavimento, deficiencias en la señalización o banquinas en mal estado. En Buenos Aires, las rutas 3, 5 y 7 fueron señaladas entre los corredores con obras detenidas pese a su fuerte utilización por el sector agroindustrial.

La política oficial combina concesiones para corredores de alto tránsito con acuerdos para que las provincias asuman obras o mantenimiento de tramos nacionales. La Nación proyecta transferir a operadores privados la administración, conservación e inversión de más de 9.000 kilómetros de rutas bajo un esquema de peajes.

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Un análisis sobre los proyectos viales incluidos en el Presupuesto 2026, con datos al 30 de agosto, registró que 119 de las 175 obras bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad no tenían crédito vigente. A su vez, 130 de esos trabajos no mostraban avances.

El tránsito de camiones en la Ruta Nacional 5 registró un incremento de hasta el 43 por ciento en la zona de Trenque Lauquen.

Durante el acto realizado a la vera de la Ruta 5, en el ingreso a 9 de Julio, participaron los presidentes de los comités nacional y bonaerense de la UCR, Leonel Chiarella y Emiliano Balbín. También estuvieron los intendentes de Trenque Lauquen, Tres Lomas y Lincoln, Francisco Recoulat, Luciano Spinolo y Salvador Serenal; la senadora provincial Natalia Quintana; el diputado provincial Valentín Miranda; el presidente de la Convención Provincial de la UCR, Pablo Nicoletti, y el concejal de 9 de Julio Ignacio Palacios.

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Chiarella afirmó que “entre 2013 y 2022 hubo 422 siniestros fatales y 521 víctimas y en 2025 murieron 20 personas y en lo que va de este año, 22, son vidas de compatriotas por razones evitables”. Luego planteó: “Aquí es cuando vemos muy claramente que hay que terminar con la grieta, ni las rutas afanadas del kirchnerismo ni las abandonadas de Milei, hay que construir un estado eficiente y humano que garantice poder transitar por el país seguros y sin riesgos de vida”.

El jefe de la UCR nacional agregó: “Por eso vinimos a acompañar la presentación de este amparo que exige una respuesta concreta: medidas, obligaciones y plazos para garantizar la seguridad vial”.

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Balbín señaló: “Detrás de cada cifra hay una familia. La seguridad de quienes la transitan necesita respuestas y obras concretas”. Y sostuvo: “Nación y Provincia deben asumir sus responsabilidades y dar respuestas concretas sobre el estado de las rutas bonaerenses. Necesitamos obras que garanticen la seguridad de quienes las transitan. Volver a casa con vida es un derecho, no un privilegio”.

Por su parte, Recoulat indicó: “Los datos oficiales muestran que entre 2024 y 2025 el tránsito de camiones aumentó un 10 % en Olivera, un 14 % en 9 de Julio y casi un 43 % en Trenque Lauquen”.

El escrito solicita que la Justicia disponga medidas, obligaciones y plazos para la seguridad vial en la Ruta 5.