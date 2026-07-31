El Gobierno apuesta a reconfigurar el vínculo con aliados: la nueva estrategia y los números que hacen en Senado

El jefe de Gabinete, Diego Santilli. Fotografía: Jaime Olivos

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El receso invernal generó una suerte de páramo en el que los actores políticos decidieron parar la pelota antes de comenzar con las negociaciones más importantes, tanto en el plano legislativo como en el electoral.

La Reforma Política que impulsa la Casa Rosada es el ejemplo cabal de cómo estas dos esferas se relacionan. Uno de los encargados de promover su aprobación es el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que actúa al mismo tiempo como ministro del Interior y está encargándose del diálogo con los gobernadores que más peso legislativo tienen para poder impulsar ese proyecto libertario.

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En el entorno del ministro coordinador afirman, en ese sentido, que “retomará las recorridas por el interior del país a partir de la primera semana de agosto”.

Todavía no hay una agenda oficial. De hecho, en la reunión de mesa política que se celebró la semana pasada hubo una definición preliminar de que “el Colo” iba a viajar a Catamarca y a Santiago del Estero como para iniciar ese raid a nivel nacional. Si bien desde la Jefatura de Gabinete avisan que ambos viajes no están cerrados, reconocieron que están en la consideración de Santilli y que buscan ser ejecutados.

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Infobae consultó con ambas administraciones provinciales y todavía no hubo contactos formales concretos, aunque desde una de las dos gobernaciones admiten que “es cuestión de un llamado y que vaya”.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, al salir de la Casa Rosada

No es menor que Santilli haya especulado con ir a esas dos provincias para iniciar su viaje. Y es que tanto el catamarqueño Raúl Jalil como el santiagueño Elías Suárez tienen una gravitación significativa con legisladores que les responden en ambas cámaras.

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El año pasado, Jalil rompió el bloque de diputados de Fuerza Patria y sacó a tres legisladores para conformar un bloque provincial llamado “Elijo Catamarca”, en una clara muestra de diferenciación del kirchnerismo y en búsqueda de tener más libertad en las negociaciones con el gobierno de Milei. En el Senado, los dos catamarqueños del PJ tienen relación estrecha con el gobernador, pero, a la hora de interpretar su línea solo la cumple a rajatabla Guillermo Andrada, que forma parte del bloque Convicción Federal. La exgobernadora Lucía Corpacci, que ocupa la otra banca, está alineada a Cristina Kirchner. En el conteo general tiene tres diputados y un senador.

Suárez es considerado una suerte de comisario político del exgobernador Gerardo Zamora, que sigue al mando del Frente Cívico por Santiago del Estero y asumió como senador nacional el año pasado. A este frente le responden 7 diputados y dos senadores. En la Cámara baja los legisladores son parte del bloque que conduce Germán Martínez, mientras que en el Senado, Zamora y su Elia Esther del Carmen Moreno, formaron un bloque del partido provincial, y José Emilio “Pichón” Neder, se mantiene en el bloque justicialista. Es el único caso en todo el Senado en el que los tres senadores responden a una misma ala política.

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En el entorno de Santilli marcan que la prioridad del Gobierno está puesta en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. “La intención es enviar el proyecto al Congreso para que ingrese por la Cámara de Diputados y pueda avanzar rápidamente en su tratamiento y sanción”, afirman en esos despachos.

Se trata de un viraje de estrategia, ya que antes se priorizaba que toda iniciativa primero pasara por el Senado, un ámbito más ceñido por las negociaciones con los gobernadores y que, de lograrse un consenso, facilita la posibilidad de aprobar sin muchos rodeos las reformas en Diputados.

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Sin embargo, la cantidad de iniciativas que se acumularon en el último tiempo configuraron una suerte de cuello de botella, por lo que en el oficialismo consideraron conveniente empezar a transferir proyectos hacia la cámara baja para iniciar la negociación de la reforma económica y darle tiempo al Senado para destrabar otras sesiones.

La Casa Rosada quiere tramitar este proyecto durante el mes de agosto y que sea una especie de prueba piloto de las alianzas que tiene el oficialismo de cara a la reforma política, que quienes la apoyarán serán, en su mayoría, quienes estén dispuestos a realizar algún tipo de acuerdo -tácito o no- con el oficialismo.

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El equipo político a cargo de Karina Milei

Es algo que dejó entrever Patricia Bullrich al ser entrevistada esta mañana por Radio Rivadavia. “Yo creo que en estas leyes se discuten muchos conceptos y es muy importante. Así que creo que sí, que se va a dividir bien claro quiénes son los que, de alguna manera, sin ser parte del Gobierno, acompañan conceptos que ordenan el país”, declaró luego de que le plantearan durante la entrevista que la votación podía convertirse en “una especie de test” para determinar “si están para acompañar o hacer una alianza con el Gobierno”.

Santilli tiene una agenda confirmada con gobernadores para el lunes próximo. Será un viaje exprés a la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. No será una cumbre ligada a asuntos legislativos. Más bien, la misión del Gobierno está enfocada en coordinar medidas preventivas frente a las inminentes consecuencias que tendrá fenómeno climático “El Niño”, con riesgos concretos por el aumento de precipitaciones en el nordeste argentino y en la Cuenca del Plata. Se espera que ahí estén los gobernadores del Norte Grande y otros del Litoral.

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