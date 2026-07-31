Georgieva habló sobre su viaje a la Argentina: Messi, Milei, Vaca Muerta, sus dólares en una lata y la maquilladora con 3 trabajos

La bailarina Mora Godoy y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva

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Tras su reciente visita a la Argentina, Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicó hoy un posteo en el blog del organismo combinando observaciones personales con un análisis sobre el proceso de estabilización y los retos pendientes. La publicación abordó momentos simbólicos, historias de su propia vida en Bulgaria y datos económicos, con referencias directas a figuras como Lionel Messi, a recursos estratégicos como Vaca Muerta, y a la experiencia de una trabajadora con tres empleos.

La visita de Georgieva a Buenos Aires comenzó con un gesto futbolero. “Mi primera reunión en Buenos Aires empezó con un regalo inesperado. El ministro de Economía, Luis Caputo, me regaló una camiseta de la selección argentina con mi nombre y el número 10, el número icónico de Lionel Messi”, relató la titular del FMI. Ese episodio la llevó a reflexionar sobre la carrera del futbolista: “Cuando Messi finalmente levantó la Copa del Mundo en Qatar, tenía 35 años, una edad en la que muchos futbolistas ya se han retirado. Su triunfo fue la culminación de años de perseverancia, reveses y dedicación inquebrantable. Subrayó cómo los grandes logros requieren persistencia y pueden tardar más de lo esperado”.

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La publicación original en la web del organismo lleva por título "La Argentina mira hacia adelante"

A partir de ese paralelismo, Georgieva describió los desafíos de la transformación económica. “Restaurar la estabilidad es difícil. Hacer que perdure es aún más complicado. Las mayores recompensas llegan solo después de años de persistencia”, explicó la funcionaria, que resaltó la importancia de mirar el horizonte de largo plazo en un país acostumbrado a pensar en la próxima crisis.

En su repaso sobre la coyuntura, la directora del FMI puntualizó: “Solo dos años y medio atrás, Argentina enfrentaba uno de los momentos económicos más difíciles de su historia moderna. El gobierno tenía déficits constantes. La inflación superaba el 200 por ciento. La economía se contraía. La pobreza superaba el 50 por ciento. Las familias veían caer el valor de sus salarios y ahorros. Las empresas encontraban difícil planificar más allá de unas pocas semanas”.

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Georgieva recibió una camiseta de la selección con el número de Messi al iniciar su visita oficial en Buenos Aires (Ministerio de Economía)

El escenario, según Georgieva, cambió de manera significativa. “Hoy, el panorama es marcadamente diferente. Argentina logró dos años consecutivos de superávit fiscal primario por primera vez en 15 años. La economía está creciendo. La inflación bajó a alrededor del 30 por ciento. La pobreza disminuyó. El banco central está reconstruyendo reservas internacionales. Los costos de endeudamiento soberano bajaron. Las tres principales agencias de calificación de riesgo mejoraron la nota del país. Más de 45.000 millones de dólares en proyectos de inversión ya fueron aprobados bajo el marco de incentivos a la inversión de Argentina”.

En la publicación, Georgieva vinculó el proceso de estabilización con la confianza. “La estabilización devuelve a un país algo que no es fácil de medir: tiempo. Cuando las familias creen que los precios permanecerán estables, empiezan a ahorrar en vez de protegerse de la inflación. Cuando las empresas confían en que las políticas serán predecibles, invierten a años vista y no solo a meses. Los bancos otorgan crédito a más largo plazo. Los gobiernos pueden enfocarse en mejorar las instituciones en vez de responder a la próxima emergencia. En otras palabras, la estabilidad alarga el horizonte temporal del país”, sostuvo la funcionaria.

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante una visita a Loma Campana, el principal yacimiento que opera la petrolera dentro de la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina (EFE)

Uno de los puntos destacados de la nota es la referencia a recursos estratégicos. “Vi esa oportunidad muy claramente en los campos petroleros y de gas de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Que Argentina tiene recursos naturales de clase mundial es algo conocido hace tiempo. Pero Vaca Muerta muestra que también tiene ingenieros talentosos, emprendedores y líderes públicos y privados comprometidos a desarrollarlos. Y lo hace en un momento en que el mundo busca suministros de energía seguros y confiables”.

La directora del FMI agregó que “Vaca Muerta es solo un ejemplo de una oportunidad más amplia. La inversión minera está acelerándose, los servicios basados en el conocimiento exportan cerca de 10.000 millones de dólares al año y la agricultura sigue entre los sectores más competitivos del mundo. Más allá de sus recursos naturales, Argentina cuenta con emprendedores de primer nivel, universidades sólidas y talento humano excepcional”.

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La publicación avanzó sobre el impacto de la estabilización en la vida cotidiana. En palabras de Georgieva: “Ese mensaje se hizo claro en mis conversaciones con líderes empresariales. Recibieron con agrado la renovada estabilidad del país y la creciente confianza de los inversores, aunque enfatizaron la importancia de reducir las barreras a la inversión y de ampliar la recuperación a más sectores”.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva (c), y el ministro de Economía, Luis Caputo (i), salen después de sostener una reunión este lunes en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La funcionaria compartió dos historias personales que recogió en Buenos Aires. “En mi primera mañana en Buenos Aires, conocí a Marina, una maquilladora que amablemente me ayudó a prepararme para la jornada. Me contó que trabaja en tres empleos y que la vida sigue siendo difícil. Pero también me dijo que espera que el país mantenga el rumbo. Sus circunstancias no cambiaron de la noche a la mañana. Lo que está cambiando es su confianza en que el progreso puede durar”, relató Georgieva.

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La directora del FMI también mencionó a la bailarina Mora Godoy: “Más allá de su celebrada carrera, creó una escuela de danza y ofrece becas a jóvenes que de otro modo nunca tendrían la oportunidad de aprender. Diferentes historias, diferentes profesiones, pero ambas reflejaron la misma creencia de que invertir hoy puede crear oportunidades mañana”.

Georgieva se detuvo en la visión de futuro de los jóvenes argentinos: “Escuché esa misma perspectiva de largo plazo en estudiantes. Sus preguntas no eran sobre los próximos seis meses, sino sobre inteligencia artificial, innovación, liderazgo y el lugar de Argentina en la economía global. Querían saber cómo su país podría competir, no solo el año próximo, sino en las décadas por venir”.

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La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente de la Nación, Javier Milei

En el cierre de su reflexión, la funcionaria subrayó el desafío de transformar avances coyunturales en progreso duradero. “El próximo paso es asegurarse de que estas oportunidades se extiendan al conjunto de la economía. El desafío ahora es mantenerse en el camino, seguir construyendo las instituciones, la confianza y las oportunidades que permitan que el progreso de hoy se convierta en prosperidad duradera”.

En el blog, Georgieva compartió además una experiencia personal vinculada a la confianza monetaria: “Cuando Bulgaria sufrió hiperinflación y una crisis bancaria en los años noventa, los ahorros de toda la vida de mi madre desaparecieron casi de la noche a la mañana. Yo guardaba mis propios ahorros en dólares, en una lata de hojalata escondida en el armario”. Esa referencia la utilizó para resaltar la importancia de la estabilidad y la previsibilidad como fundamento de la confianza social y la inversión.

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Entre los mensajes finales, Georgieva sostuvo: “En última instancia, el éxito no se medirá solo por una inflación más baja, reservas más fuertes o finanzas públicas más saludables. Se medirá por si más empresas invierten, las pymes se expanden, los trabajadores encuentran mejores empleos y salarios más altos, y más argentinos ven los beneficios del crecimiento económico en su vida diaria”.