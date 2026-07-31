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Panamá lanza la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas para enfrentar los desafíos nacionales y globales

El legislativo discute el proyecto de ley de gobernanza adaptativa a la inteligencia artificial, que daría al país un marco jurídico moderno

Grupo de personas en una terraza con edificios de ciudad al atardecer, manipulando pantallas holográficas y con una proyección central de "AI" y nodos de datos.
Profesionales interactúan con tecnología de inteligencia artificial en una ciudad que busca posicionarse como un centro de innovación en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá lanzó la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, una iniciativa concebida para brindar respuesta a los desafíos nacionales y globales mediante la ciencia, la tecnología y la innovación como apuesta para una economía basada en el conocimiento.

La agenda surge como una iniciativa gubernamental, dado que la inteligencia artificial, la microelectrónica y los semiconductores se han convertido en pilares fundamentales de la economía mundial, impulsando sectores como logística, salud, finanzas, manufactura, telecomunicaciones, energía, agricultura y la ciencia, entre otros, de acuerdo con la información oficial.

Se detalla que la agenda integra la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica, dos instrumentos que buscan posicionar al país en industrias tecnológicas que definirán la competitividad y el crecimiento económico durante las próximas décadas.

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Sobre el tema, la Asamblea Nacional discute el proyecto de ley de gobernanza adaptativa a la inteligencia artificial, que daría a Panamá un marco jurídico moderno, basado en riesgos y experimentación, que protege los derechos del ciudadano y da certidumbre a la inversión.

Estas estrategias coinciden en que el principal activo para construir una economía basada en la innovación tecnológica es el talento humano; por ello se están desarrollando programas de capacitación técnica especializada, investigación aplicada y alianzas con universidades y centros de excelencia de reconocimiento mundial, indica una nota de prensa.

Rascacielos urbanos con líneas de luz azul y pantallas holográficas interactivas. En el edificio central se lee 'Panamá AI Hub' y hay un icono de cerebro de circuito.
Panamá desarrolla su rol como centro de inteligencia artificial en América Latina, con un paisaje urbano que integra tecnología y redes de datos, mientras personas observan información digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se están ofreciendo 10 mil becas en el Talent Up Panamá, en alianza con Google, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Tecnológica de Panamá, para la formación en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad, dijo en su momento el presidente José Raúl Mulino.

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Añadió que Panamá se incorporó recientemente a Pax Silica, la alianza liderada por los Estados Unidos para asegurar las cadenas de suministro de la inteligencia artificial y los semiconductores, junto a economías avanzadas como Japón, el Reino de los Países Bajos, la República de Corea, Alemania, el Reino Unido y la Unión Europea, entre otras.

Anunció que Drake University abrirá en la Ciudad del Saber una licenciatura en Analítica de Datos, alineada con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, para formar en Panamá el talento que esta nueva economía demanda.

Eduardo Ortega Barría, secretario general de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación (Senacyt), resaltó que Panamá cuenta con ventajas competitivas que le permiten asumir un rol estratégico en este nuevo escenario global, entre ellas su posición geográfica privilegiada, su plataforma logística de clase mundial, su conectividad internacional, su estabilidad económica, su economía dolarizada y una matriz energética con una importante participación de fuentes renovables.

“La misión de la Senacyt es convertir la ciencia, la tecnología y la innovación en herramientas de transformación nacional. Las estrategias que hoy presentamos son la expresión más ambiciosa de esa misión, y ambas fueron construidas con rigor técnico y con amplitud nacional”, manifestó Ortega Barría.

La misión de la Senacyt es convertir la ciencia, la tecnología y la innovación en herramientas de transformación nacional, dijo su secretario general, Eduardo Ortega Barría.
La misión de la Senacyt es convertir la ciencia, la tecnología y la innovación en herramientas de transformación nacional, dijo su secretario general, Eduardo Ortega Barría.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá establece la visión de convertir al país en el “Hub Confiable de Innovación en Inteligencia Artificial de América Latina”, aprovechando sus fortalezas en conectividad, servicios globales y estabilidad institucional.

La estrategia reconoce a la inteligencia artificial como uno de los principales motores de crecimiento económico del siglo XXI y plantea su adopción como herramienta para mejorar la productividad, la competitividad y la calidad de vida de la población.

La estrategia se fundamenta en los siguientes pilares: infraestructura digital y física; formación de talento humano; gobernanza de datos, seguridad y ciberseguridad; ética y gobernanza de la IA; atracción de inversiones y alianzas internacionales; y aplicación de la inteligencia artificial en sectores estratégicos de la economía panameña.

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