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Asesinan a periodista costarricense en Liberia tras un presunto asalto en carretera

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) manejan como principal hipótesis un intento de asalto para despojarlo de su vehículo, hecho que ha causado profunda consternación en el gremio periodístico y ha encendido nuevamente las alarmas por la escalada de delincuencia en el país

Vistiendo la camiseta de Guananoticias, el medio de comunicación que representaba con orgullo cada día, fue hallado sin vida el periodista Wilfredo Pizarro tras ser atacado a balazos (Cortesía Cañas 24/7).
Vistiendo la camiseta de Guananoticias, el medio de comunicación que representaba con orgullo cada día, fue hallado sin vida el periodista Wilfredo Pizarro tras ser atacado a balazos (Cortesía Cañas 24/7).
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El gremio periodístico costarricense viste de luto tras confirmarse el trágico asesinato del comunicador Wilfredo Pizarro, de 51 años, ocurrido la noche de ayer 30 de julio en la localidad de Curubandé de Liberia, Guanacaste.

El trágico suceso ha desatado una ola de indignación, consternación y condolencias en todo el país, al tiempo que reabre el debate sobre la ola de delincuencia que golpea al territorio nacional.

De acuerdo con los informes preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Pizarro transitaba a bordo de su vehículo por el sector de Aguas Frías cuando fue interceptado por uno o varios sujetos armados.

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La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a un intento de “bajonazo”, el cual es una modalidad delictiva violenta en la que criminales abordan a conductores para despojarlos de sus automóviles mediante el uso de la fuerza o armas de fuego.

Durante el asalto, el periodista recibió múltiples impactos de bala que le causaron la muerte de manera instantánea en la vía pública. Posteriormente, los agresores se dieron a la fuga. La hipótesis del robo se fortalece debido a que el vehículo en el que se desplazaba la víctima no fue localizado en la escena del crimen. Agentes del OIJ mantienen un operativo activo para rastrear la unidad y dar con el paradero de los responsables.

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Uno de los aspectos más desgarradores trascendidos tras el hallazgo fue que Wilfredo vestía la camiseta de Guananoticias, medio regional para el cual laboraba. Integrantes del equipo expresaron su profundo dolor mediante un emotivo mensaje: “Wilfredo vestía la camiseta que siempre usaba con orgullo porque se sentía parte de esta familia y representaba con cariño el trabajo que realizábamos cada día”.

El comunicador Wilfredo Pizarro deja un profundo vacío en el periodismo costarricense tras su trágico fallecimiento en Guanacaste.
El comunicador Wilfredo Pizarro deja un profundo vacío en el periodismo costarricense tras su trágico fallecimiento en Guanacaste.

De igual manera, diversos medios de comunicación costarricenses, colegas y organizaciones gremiales se han sumado a las condolencias, exigiendo justicia y paz para sus familiares en este difícil momento.

Estadísticas de la criminalidad: El reto que enfrenta el actual gobierno

La muerte de Wilfredo Pizarro se suma a una preocupante racha de hechos violentos que mantienen en alerta a la sociedad costarricense y a las autoridades policiales.

  • Cifras de homicidios en ascenso: Costa Rica ha registrado en los últimos años picos históricos en sus índices de violencia. En 2023 se alcanzó un récord sin precedentes con 907 homicidios dolosos (una tasa de 17.2 por cada 100,000 habitantes), tendencia violenta que las autoridades buscan contener en las distintas provincias del país.
  • Impacto del crimen organizado: Según datos del OIJ, cerca del 70% de las muertes violentas en el país están vinculadas a ajustes de cuentas o delincuencia organizada, donde más del 80% de los hechos se cometen con armas de fuego.
  • Modalidad de “bajonazos” y asaltos: Los robos de vehículos mediante intimidación y violencia en la vía pública representan una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana. En cantones rurales y rutas periféricas de provincias como Guanacaste, Limón y Puntarenas, los hurtos y asaltos a mano armada han registrado incrementos sostenidos en los últimos periodos.
Laura Fernández presentó en la Asamblea Legislativa el segundo paquete de proyectos de seguridad impulsado por el Poder Ejecutivo. Crédito: Captura Presidencia de La República
Laura Fernández presentó en la Asamblea Legislativa el segundo paquete de proyectos de seguridad impulsado por el Poder Ejecutivo. Crédito: Captura Presidencia de La República

Ante este panorama, la administración liderada por la presidenta Laura Fernández y su gabinete de gobierno han colocado la seguridad pública como eje prioritario de la agenda nacional. Recientemente, el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de proyectos de ley enfocados en endurecer la respuesta estatal contra el crimen.

Entre las iniciativas impulsadas por Fernández destacan reformas para limitar beneficios penitenciarios a reincidentes, ampliar causales de extradición para delitos graves como el sicariato y el narcotráfico, e agilizar los procesos judiciales con el fin de combatir la impunidad.

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