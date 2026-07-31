Deudas bancarias y 230 cheques rechazados: la empresa de Solo Empanadas pidió otra vez concurso preventivo

Solo Empanadas es una cadena especializada en empanadas, pizzas y tartas que nació en 1999 (Nahuel Vega-X)

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La tradicional cadena especializada en empanadas, pizzas y tartas Solo Empanadas enfrenta un nuevo capítulo de crisis financiera tras solicitar nuevamente la apertura de un concurso preventivo de acreedores. La empresa, que se hizo popular a fines de la década de 1990 gracias a sus campañas publicitarias en la vía pública y su fuerte expansión mediante franquicias, acumula cheques rechazados por más $1.000 millones y una deuda bancaria superior a $3.800 millones.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 11 del Departamento Judicial de General San Martín, a cargo de Marcelo Escola, abrió el concurso preventivo de Divaflo SRL, según consta en un edicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

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Solo Empanadas es una cadena especializada en empanadas, pizzas y tartas que nació en 1999 y creció bajo el formato de franquicias. La marca tuvo una fuerte expansión durante los años 2000, con presencia en distintas ciudades del país.

En relación con los plazos del proceso, el edicto señala que la sindicatura presentará el informe individual el 27 de octubre y el informe general el 11 de diciembre. Además, se fijó una audiencia para el 24 de junio de 2027, ya que el período de exclusividad finalizará el 1° de julio del próximo año. Hasta esa fecha, la empresa podrá presentar una propuesta a los acreedores en el ámbito judicial, quienes deberán comparecer para verificar sus créditos.

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La marca tuvo una fuerte expansión durante los años 2000, con presencia en distintas ciudades del país (Solo Empanadas)

La compañía registra actualmente 231 cheques rechazados por un total de $1.032.723.382,18 y mantiene deudas bancarias por $3.845 millones con Banco Nación, Santander, Banco Provincia, Galicia, Macro y Supervielle. La mayoría de esas obligaciones ya figuraba en las categorías 2, 3 y 4, es decir, con un elevado riesgo de incumplimiento.

Se trata de la segunda vez que la marca solicita la apertura de un concurso preventivo, luego de un antecedente similar ocurrido hace más de una década.

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La primera crisis se produjo en 2009, cuando Franquicias Argentinas S.A., la empresa encargada de desarrollar la red de franquicias de la marca, pidió la apertura del concurso preventivo. Un año más tarde, en 2010, la Justicia declaró su quiebra.

Después de permanecer varios años fuera del mercado, la marca reapareció en 2021 de la mano de Divaflo, que impulsó un plan de relanzamiento en plena pandemia. Sin embargo, pese al regreso y a la reapertura de algunos locales, no logró recuperar el auge que había alcanzado a fines de la década de 1990, cuando se consolidó como una de las principales cadenas del rubro en el país.

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La compañía tiene su planta de producción, de 4.000 metros cuadrados, en Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, y administra otras firmas como Morita, Kiosco de Empanadas, Fábrica de Pizzas, y Directo de Fábrica.

Después de permanecer varios años fuera del mercado, la marca reapareció en 2021 de la mano de Divaflo

Según señalan en su sitio, cuentan con una red de más de 200 sucursales distribuidas entre la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Mar del Plata. Recientemente habían incorporado una línea de productos congelados con el objetivo de facilitar la apertura de nuevos locales en diferentes puntos del país y ampliar sus canales de comercialización.

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Divaflo atribuye sus dificultades financieras a la decisión de trasladar su planta industrial para acompañar el crecimiento de la empresa. La fábrica original resultaba insuficiente por la expansión de franquicias, el aumento de la demanda y la suma de nuevas líneas de productos.

La mudanza demandó una inversión muy superior a la prevista. Una parte fue financiada con fondos propios y el resto mediante préstamos bancarios, lo que elevó el nivel de endeudamiento de la empresa. Si bien en una primera etapa pudo cumplir con sus compromisos financieros, el deterioro del contexto macroeconómico se produjo antes de que esa inversión comenzara a generar resultados.

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La caída en la apertura de nuevas franquicias y la retracción del consumo, especialmente durante 2024, se combinaron con el aumento de las tasas de interés y de las tarifas de los servicios públicos. En ese escenario, la compañía dejó de poder afrontar sus obligaciones, que incluían deudas contraídas para el pago de salarios, impuestos y proveedores.