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Una canción sobre el 7 de octubre le costó a Boy George su participación en ‘Jesucristo Superstar’

El artista británico iba a participar del musical en Londres, antes de que la edición de “We Will Dance Again” desatara una controversia que su representante consideró insostenible

El artista británico tenía previsto interpretar al rey Herodes en 'Jesucristo Superstar', antes de que su canción sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 desatara controversia
El artista británico tenía previsto interpretar al rey Herodes en 'Jesucristo Superstar', antes de que su canción sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 desatara controversia
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El cantante británico Boy George no participará de la puesta en escena de la ópera rock Jesus Christ Superstar, tras la polémica suscitada por el lanzamiento de una canción suya, “We Will Dance Again”. El retiro fue anunciado por su representante. “George nunca ha tenido miedo de defender sus opiniones personales, y siempre lo he respetado por ello. Pero creo que es mi responsabilidad tomar decisiones que sean lo mejor para mi artista y que también demuestren respeto hacia los demás”, indicó Paul Kemsley, en un mensaje publicado el jueves por la noche en Instagram.

“Tras una profunda reflexión, he decidido, en mi calidad de representante de Boy George, que ya no actuará en Jesus Christ Superstar, en el London Palladium”, declaró. El artista británico de 65 años, exvocalista de Culture Club y cuyo verdadero nombre es George Alan O’Dowd, tenía previsto participar en la obra entre el 3 y el 15 de agosto, interpretando al rey Herodes.

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Boy George se encuentra en el centro de una fuerte polémica desde que publicó el 26 de julio en X una canción titulada “We Will Dance Again” (Bailaremos de nuevo). El título es la traducción del lema hebreo “Od Nirkod”, utilizado por los supervivientes del festival de música Nova, donde se produjo la mayor masacre cometida durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, con un total de 1.221 muertos.

“Ustedes dicen genocidio, yo digo guerra. Cuando te atacan, para eso está el ejército”, dice el principio de la canción de Boy George, a ritmo de reggae. Más adelante, la composición parece criticar las posturas adoptadas por otros artistas. “Condenan a los judíos, con una memoria selectiva. Músicos ondean banderas, balando como ovejas”, afirma. La frase ‘Volveremos a bailar’, que da nombre a la canción, se convirtió en un lema de solidaridad en Israel tras aquel atentado y también fue utilizada como título de un documental sobre los hechos. En el estribillo, Boy George canta: “No habrá guerra. Pero si alguna vez estás confundido, estoy con los judíos. No me siento valiente, solo necesito comportarme como un ser humano”.

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Boy George, cuyo nombre real es George Alan O'Dowd, no participará de la puesta en escena de 'Jesucristo Superstar' tras la polémica generada por la canción "We Will Dance Again"
Boy George, cuyo nombre real es George Alan O'Dowd, no participará de la puesta en escena de 'Jesucristo Superstar' tras la polémica generada por la canción "We Will Dance Again"

El cantante había explicado en la red social Threads que compuso el tema con ayuda de inteligencia artificial después de visitar la exposición dedicada a la masacre del festival Nova. “Acepto que mucha gente no esté de acuerdo con mi punto de vista, pero de eso se trata precisamente la democracia, por más imperfecta que sea”, argumentó el artista.

La publicación de la canción marca un cambio en la postura del artista sobre el conflicto, especialmente tras sus declaraciones a principios de año, cuando, durante la promoción de la candidatura de San Marino para la competencia Eurovisión, sostuvo que no había formado una opinión sobre Israel y rechazó unirse a los llamados al boicot contra la participación de representantes de ese país en el concurso, aunque sí reivindicó su relación personal con la comunidad judía.

En meses recientes, el artista —que no pertenece a la comunidad judía— manifestó abiertamente su apoyo. En una entrevista con el diario The Telegraph afirmó: “A lo largo de los años, ha sido algo muy personal. No significa que no sienta compasión por los palestinos, ni que esté de acuerdo con lo que ocurre en Israel, pero siempre defenderé a la gente que quiero. Tengo muchos amigos judíos y jamás les daría la espalda”. Reiteró su compasión hacia los palestinos y su desacuerdo con diversas acciones en Israel, pero subrayó que, por encima de todo, respaldará siempre a sus amigos.

Con información de: AFP

[Fotos: Hollie Adams/Reuters; Europa Press]

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