Un campeón del mundo con Francia en 2018 vendió su réplica del trofeo: cuánto le pagaron

Benjamin Mendy decidió vender su réplica de la Copa del Mundo tras ganar con Francia en Rusia 2018 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

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La réplica oficial del trofeo de la Copa del Mundo que recibió Benjamin Mendy, campeón con la selección de Francia en 2018, ya tiene nuevo dueño. El lateral francés vendió su trofeo del Mundial ganado en Rusia por 54.000 euros en una subasta internacional, según informó Sportune, noticia que fue replicada en medios franceses como RMC Sport, L’Équipe y Le Parisien.

La venta se realizó a través de la casa estadounidense Goldin, una empresa especializada en artículos de colección deportiva. El trofeo, una réplica entregada a los campeones del mundo, se adjudicó por 62.200 dólares (aproximadamente 54.000 euros) tras una puja marcada por el interés de coleccionistas y aficionados. De acuerdo con Sportune, la pieza mide cerca de 38 centímetros de alto, 15 de ancho y 10 de profundidad, y formaba parte de la colección personal del futbolista.

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El objeto incluye una inscripción conmemorativa del título obtenido por Francia en 2018 y presentaba una fisura en la base, además de algunas marcas de uso, según detallaron. La autenticidad de la réplica quedó respaldada por un certificado firmado por el propio Mendy, documento que acompañó el lote subastado.

La subasta se celebró en el marco de la “Global Football Auction Part 2”, un evento que reunió objetos vinculados a grandes figuras del fútbol internacional como Lamine Yamal, Pelé y Lionel Messi, indicó L’Equipe. La puja por la pieza de Mendy se cerró el 25 de julio, poco después de la consagración de España en la Copa del Mundo 2026.

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El recorrido de Benjamin Mendy en el fútbol europeo ha estado marcado tanto por éxitos deportivos como por situaciones por fuera del campo de juego. Formado en el Le Havre, el defensor pasó por el Olympique de Marsella y el Mónaco antes de convertirse, en 2017, en el defensor más caro del mundo tras su traspaso al Manchester City por 58 millones de euros. Entre 2017 y 2023 sumó diez partidos con la selección francesa, incluyendo su participación en el Mundial de Rusia.

En 2021, el nombre de Mendy quedó asociado a un proceso judicial en el Reino Unido, donde enfrentó acusaciones de violación y tentativa de violación que lo alejaron de las canchas durante dos años e incluyeron un paso por prisión. Finalmente, fue declarado no culpable en julio de 2023. Tras su absolución, intentó relanzar su carrera en el Lorient y el Zurich, aunque sin continuidad.

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En septiembre de 2025, Mendy firmó contrato con el Pogoń Szczecin, de Polonia, equipo con el que renovó por un año tras finalizar la última temporada en la novena posición de la liga local. “El enfoque adecuado de la directiva del Pogoń fue clave. Para mí fue fundamental tener tiempo para recuperar la forma física. Me sentí bien allí desde el primer momento. Cuando los directivos me mostraron vídeos de nuestro estadio, el calendario de partidos y el ambiente general, también me sorprendí. ¡La gente que no está en Polonia no se da cuenta de lo bonito que es el fútbol polaco!“, expresó Mendy en declaraciones recogidas por RMC Sport en 2025.

Benjamin Mendy, durante esa Copa del Mundo, ocupó un rol secundario dentro del plantel comandado por Didier Deschamps. Fue suplente en todos los partidos y solamente ingresó en el complemento del empate 0-0 ante Dinamarca, por la tercera jornada del Grupo C (disputó 40 minutos). En este torneo, les Bleus comenzaron su camino adjudicándose el primer puesto de su zona tras vencer 2-1 a Australia, 1-0 a Perú e igualando con los daneses. En octavos de final superó 4-3 a Argentina, en cuartos eliminó a Uruguay por 2-0 en semifinales derrotó 1-0 a Bélgica y en la final doblegó a Croacia por 4-2.

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