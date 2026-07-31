Modelo Simple de Equilibrio General: por qué el salario real de Argentina está a niveles de 1970 a pesar del salto de las variables nominales

Un hombre sostiene una billetera de cuero y extrae los nuevos billetes de 10.000 y 20.000 pesos argentinos, introducidos recientemente por el Banco Central de la República Argentina para facilitar las transacciones ante la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hace muchas décadas que dicto en Ucema la materia “Aspectos monetarios de la economía abierta”. Al comienzo utilizo un modelo muy simple de equilibrio general walrasiano para introducir a los alumnos al análisis de políticas macroeconómicas en una economía abierta. Este modelo está probablemente inspirado en las ideas presentadas en clase por Arnold Harberger en la Universidad de Chicago en 1970/71, que luego se concretaron en su trabajo “The Case of the Three Numeraires”, de 1974.

Tal como explicó Harberger, este tipo de modelo sirve para analizar la necesidad de elegir un numerario.

El modelo también es apto para analizar la relación entre variables reales y nominales, un aspecto particularmente relevante para un país como Argentina, donde la evolución de las variables nominales ha alcanzado cifras de miles de millones por ciento en las últimas cinco décadas. Esta explosión de las variables nominales ocurrió en un marco de relativa estabilidad de las variables reales.

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Este comportamiento, sostenido a lo largo de más de cinco décadas, merece ser analizado con el detalle que permite nuestro modelo de equilibrio general. Se presentan series representativas de cuatro variables nominales para Argentina durante el período 1970-2025: cantidad de dinero (M), tipo de cambio nominal (E), nivel de precios (P) y salario nominal (W). Junto con ellas, se calculan los valores correspondientes de las tres variables reale: M, E, y W.

Se postulan cuatro variables: Cantidad de dinero (M), Tipo de Cambio (E), Nivel de Precios (P) y Salario Nominal (W). El nivel de precios de los bienes comerciados internacionalmente está representado por P* y es exógeno al modelo. Hay tres condiciones de equilibrio: Mercado de Dinero, Balance de Pagos y Mercado de Trabajo.

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Las cifras del modelo

Las tres condiciones de equilibrio walrasiano son homogéneas de grado cero en las 4 variables nominales, por lo que solo se determinan las tres variables reales ( M/P, E.P*/P, W/P).

El modelo se usa para mostrar la necesidad de determinar exógenamente un numerario, o sea una variable nominal, ya que el sistema está indeterminado (tres ecuaciones y cuatro variables). Las alternativas más conocidas son: Patrón Dinero, Patrón Cambiario, Patrón Precios y Patrón Salarios.

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Más allá del análisis del rol del numerario en la economía abierta, surge el tema de la relación entre variables nominales y variables reales.

Históricamente, los gobiernos han intentado controlar simultáneamente dos o más de estas cuatro variables nominales. Cuando esos valores fijados son incompatibles con las condiciones de equilibrio real, aparecen excesos de oferta o demanda, racionamiento y mercados paralelos.

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Se confunde frecuentemente la relación entre las variables nominales y las variables reales: aumentos en la cantidad de dinero nominal y real, subas del salario nominal tratando de subir el salario real, devaluaciones para subir el tipo real de cambio y mejorar la competitividad externa, etc.

Nada mejor que la experiencia histórica argentina para ilustrar que la evolución de los niveles nominales puede diferir enormemente de la evolución de las variables reales.

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Poco después de la caída de la Convertibilidad me propuse obtener series temporales de las cuatro variables del Modelo. La elección del período de análisis y de las variables nominales representativas mostraron ser bastante complicados por la ausencia de series oficiales completas y por la prevalencia de controles sobre los niveles de muchas variables (salarios, precios y mercado de cambios). Además de haber tipos de cambios múltiples, se controlaron precios de la Canasta de Consumo y se llegó a prohibir el cómputo oficial de estadísticas salariales.

La dificultad en conseguir series oficiales me llevó a crearlas artesanalmente. Usé el Tipo de Cambio Paralelo (o libre, E), el Índice oficial de Precios Mayoristas de Argentina (creo que es menos afectado por controles de precios que el IPC) y el de Consumidor de USA (el valor nominal relevante es E.P*). La serie de Dinero se representa por el agregado M1. La serie de salarios fue la más difícil dada la ausencia de series oficiales durante muchos de los años. Usé datos de publicaciones de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) para producir una serie nominal de salarios promedio.

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Los datos originalmente comenzaron en 1970 y se presentaron valores anuales para 1970, 1980, 1989, 1990, 1991 y 2000. Todas las variables fueron normalizadas para 1970 = 1.

Elegí mostrar el año de la hiperinflación abierta, 1989, y el año posterior, lo mismo que el principio y el fin de la Convertibilidad (1991 y 2000, 2001 fue un caos). Puse todas las series nominales y reales en una filmina que usé para mis presentaciones en clase.

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Las series correspondientes a 1970-2000 fueron construidas originalmente con fines docentes y sus bases originales ya no se encuentran disponibles. Muchos años después (2026) decidí actualizar los datos usando series fácilmente disponibles.

Nuestros resultados deben interpretarse como aproximaciones históricas y no como una base estadística destinada a usos econométricos.

Enganché artesanalmente las series originales nominales del año 2000 con las oficiales del mismo período y así extendí los resultados anuales hasta 2025. En esta extensión solo muestro los resultados cada 5 años (para simplificar la presentación) pero luego de 2020 muestro datos anuales consecutivos ya que este período puede suscitar más interés de los lectores por ser el más reciente.

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Todos los datos se muestran en la Tabla 1 para las cuatro variables nominales y la Tabla 2 para las tres variables reales. Todas las variables fueron normalizadas para 1970=1.

Lo primero que sorprende es la magnitud del incremento en el nivel de las variables nominales. La oferta monetaria, de valer uno en 1970, llega a sobrepasar los 1.100 billones en 2025, seguida por precios, salarios y E.P* que llegan a más de 150 billones.

A pesar de los aumentos estrafalarios en las variables nominales, las tres variables reales presentan variaciones en un orden de magnitud muy diferente, en niveles absolutos y en dirección.

Las variaciones en las mismas pueden ser explicadas en términos económicos dentro del marco del modelo (acumulación de capital y tecnología, operatoria del mercado financiero, niveles de inflación, etc.) y que poco tienen que ver con los niveles de las variables nominales.

Un dato sorprendente es que a pesar del aumento nominal de más de 16 mil billones %, el salario real es el mismo en 2025 que en 1970 y en 2000 (nota: con tantos ceros es fácil equivocarse en los porcentajes de cambio). Más que ausencia literal de crecimiento de la economía, el resultado refleja la extraordinaria debilidad del crecimiento del ingreso laboral real a lo largo de estos 55 años.

El Tipo Real de Cambio (incluida la inflación de EEUU), que comienza en 1 en 1970, llega a más de 3 en 2020 y desciende sostenidamente hasta 1.21 en 2025.

El elevado tipo de cambio real medido al tipo de cambio libre en 2020 coincide con una combinación excepcional de controles cambiarios, elevada incertidumbre macroeconómica, expansión monetaria y el shock asociado a la pandemia de COVID-19.

La cantidad real de dinero muestra una evolución explicable mediante la teoría convencional: tasa de inflación y nivel de restricciones del sistema financiero. La reforma financiera y la apertura de fines de los años setenta, juntamente con el régimen cambiario de la Tablita, coinciden con un aumento de la cantidad real de dinero hasta 1.72 en 1980.

Luego, con la hiper de 1989, ésta colapsa a solo 0.23. Alcanza un máximo de 10.1 en 2015 (con controles de precios y del cambio oficial), finalmente llega a 7 en 2025, recuperándose tras la fallida experiencia económica del país en 2020.

Los dos gráficos siguientes resumen visualmente el resultado central: las enormes variaciones acumuladas de las magnitudes nominales contrastan con el rango relativamente acotado de las variables reales.

Gráfico 1

Gráfico 2

Conclusiones

Se presenta un modelo de equilibrio general walrasiano con 4 variables nominales: Dinero (M), Tipo de Cambio (E), nivel de precios (P) y salario (W). Las condiciones de equilibrio solo determinan el equilibrio real del modelo, o sea Dinero real (m=M/P), Tipo Real de Cambio (e=E.P*/P) y salario real (w=W/P), donde P* es el nivel de precios internacional. Tal como explicó Harberger (1974), este modelo sirve para analizar el tema de la necesidad de elegir un numerario. También sirve para analizar la relación entre variables reales y nominales. Se recopilan (artesanalmente) series representativas de las 4 variables nominales para Argentina en los años 1970-2025. Junto con ellas se muestran los valores correspondientes a las variables reales, m, e y w.

En los 55 años analizados, las variables nominales, normalizadas para 1970=1, aumentan entre aproximadamente 150 billones y 1.100 billones de veces.

Las variables reales, también normalizadas, muestran un comportamiento totalmente diferente: alguna llega a caer hasta 0.16 y otra alcanza un máximo de 10.1. Los cambios en las variables reales pueden ser explicados usando relaciones básicas de teoría económica. El extraordinario crecimiento, persistente y acumulado, de las variables nominales refleja la historia inflacionaria y la inestabilidad monetaria e institucional de Argentina durante buena parte del período analizado.

Sorprende la ausencia de crecimiento, según la serie utilizada, en el salario medio real durante todo el período de 55 años. Era 1.0 en 1970 y también fue 1.0 en 2000 y 2025. Más que ausencia literal de crecimiento de la economía, el resultado refleja la extraordinaria debilidad del crecimiento del ingreso laboral real a lo largo de este largo período.

La experiencia argentina resulta particularmente ilustrativa de una propiedad elemental del modelo: mientras las variables nominales pueden cambiar en muchos órdenes de magnitud, las variables reales relevantes dependen de sus relaciones y no de sus niveles absolutos.

Los 55 años analizados ofrecen un ejemplo extremo de esta diferencia entre magnitudes nominales y reales.

Referencias Arnold Harberger: “The Case of the Three Numeraires”, in Essays in Honor of Jan Timbergen, W. Sellekaerts ed., Springer 1974.