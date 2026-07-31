De la montaña a la costa: El Salvador despliega su agenda turística para las Fiestas Agostinas

Familias salvadoreñas y turistas podrán aprovechar las actividades en los parques recreativos, donde la música en vivo y los food trucks formarán parte de la oferta (Cortesía: ISTU).

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A las puertas de las Fiestas Agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo, las autoridades de turismo se declaran listas para recibir a millones de veraneantes con una oferta renovada, nuevas rutas de entretenimiento y la reapertura de espacios emblemáticos.

Durante una emisión especial del programa Entrevista AM de Canal 10, transmitida en vivo desde el mirador de la Puerta del Diablo, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, detalló el plan operativo y la variada agenda de actividades diseñadas para garantizar una experiencia segura, accesible y memorable para toda la familia.

Para esta temporada festiva, la cartera de turismo proyecta una movilización masiva que superará los cuatro millones de personas en todo el territorio nacional haciendo turismo interno. Esta cifra abarca desde el histórico Centro de San Salvador y las playas del litoral, hasta los sitios arqueológicos y las áreas naturales protegidas.

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Específicamente en los 18 parques nacionales administrados por el ISTU, se anticipa la llegada de más de 190,000 visitantes entre el primer y último domingo de la semana vacacional.

La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo presenta la oferta turística para las vacaciones agostinas, con el volcán Chinchontepec iluminado por el amanecer (Cortesía: Entrevista AM).

Entre los polos de mayor atracción para esta temporada destacan:

Centro Histórico de San Salvador: Con presentaciones musicales en vivo en las plazas Gerardo Barrios y Morazán, recorridos culturales en el Palacio Nacional y el Teatro Nacional, y la variada programación interactiva de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES).

Campos de la feria y entretenimiento: El parque de atracciones SivarLand (en las cercanías del Estadio Cuscatlán) y la séptima edición de Terror CIFCO .

Franja Costera: Destinos clave como La Libertad Costa y las playas de la zona oriental del país.

Oferta turística y actividades destacadas

Los parques administrados por el ISTU contarán con una programación especial para todas las edades:

Música y gastronomía: El parque Apulo albergará conciertos de música en vivo, mientras que una ruta de food trucks itinerante recorrerá los parques recreativos Amapulapa, Ichán Michen y Apulo.

Diversión infantil: Del 5 al 8 de agosto, el Parque Natural Balboa —ubicado a solo cinco minutos de la Puerta del Diablo— habilitará un circuito gigante de inflables.

Moda y montaña: El Parque Natural Cerro Verde ofrecerá la pasarela Es Moda para la temporada de verano, complementada con sus icónicas vistas al volcán de Izalco, opciones de senderismo hacia el volcán de Ilamatepec y alojamiento en sus cabañas renovadas.

Visitantes disfrutan de las instalaciones remodeladas en la Puerta del Diablo, uno de los principales miradores turísticos de El Salvador, durante la temporada de vacaciones agostinas (Cortesía: ISTU).

Además, una de las noticias más esperadas para esta temporada es la reapertura del parque de diversiones Sunset Park, en el Puerto de La Libertad, el cual estuvo cerrado temporalmente debido a trabajos de reparación ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas tras los daños causados por un fuerte oleaje. El parque reabrirá sus puertas al público a partir de este domingo en su horario habitual.

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Con esta reapertura se reimpulsa la ruta turística “De la Aventura a la Diversión”, un circuito costero que conecta:

Parque de Aventura Walter Thilo Deininger: Espacio de 1,047 manzanas declarado Área Natural Protegida, ideal para deportes extremos como canopy, rapel, vía ferrata y circuitos de cuerdas altas, complementado con educación ambiental en su centro interpretativo. Complejo Turístico del Puerto de La Libertad / Sunset Park: Ubicado a menos de seis kilómetros del Deininger, ofrece cinco juegos mecánicos frente al Océano Pacífico, gastronomía marina en el Mercado del Mar y acceso a playas reconocidas como San Diego, Las Flores, La Paz y Conchalío.

Buses Alegres: rutas ampliadas y flota renovada

El tradicional servicio de los Buses Alegres operará de forma continua durante toda la semana vacacional, saliendo diariamente a las 6:30 a.m. desde el Parque Infantil de Diversiones.

Nuevos destinos: Se incorporan recorridos hacia Playa Los Almendros (Área Natural Protegida) y la ruta multidestino Walter Thilo Deininger – Cascadas de Tamanique .

Rutas tradicionales: Mantienen sus itinerarios hacia la Ruta de las Flores y los parques recreativos Amapulapa, Costa del Sol, Ichamichín y Atecozol.

Tarifas y servicio: Los precios oscilan entre los $6.00 y $12.00 (ida y vuelta), según la distancia del destino. La flota renovada cuenta con unidades equipadas con aire acondicionado, pantallas para entretenimiento, sanitarios en trayectos largos y el acompañamiento permanente de guías orientadores.

Para consultar la cartelera detallada de eventos, itinerarios y opciones de transporte turístico en todo el país, las autoridades invitan a la población a visitar el portal oficial elsalvador.travel o seguir las canales digitales del ISTU.