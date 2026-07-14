Kicillof defiende las PASO para consolidarse como candidato y evitar la negociación con el kirchnerismo

Axel Kicillof quiere ir a una PASO

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sigue defendiendo la instancia de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Cree que esa herramienta le permitirá imponerse en la discusión interna que atraviesa el peronismo desde hace tiempo. Así lo hizo saber su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, este lunes. El funcionario y vocero del Gobierno bonaerense planteó que “ante un candidato a la derecha vamos a tener que tener un candidato fuerte del campo popular, del peronismo”. Para quienes forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), ese candidato debe ser Kicillof y la mejor forma de serlo es a partir de las Primarias.

Sin embargo, todo está amañado a la suerte que tenga el Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en su cruzada para eliminar las PASO. Es una de sus misiones que están atadas, en parte, a las conveniencias de los gobernadores que aportarán los votos en el Congreso de la Nación. Como dio cuenta Infobae, el Gobierno aún no logra avanzar con su objetivo de cambiar la ley electoral. No dispone del respaldo suficiente en el Senado de la Nación ni del apoyo interno necesario para sostener con firmeza las modificaciones que propone. En las conversaciones apareció la idea de un sistema de listas colectoras como moneda de cambio con gobernadores. Serían para listas legislativas. La senadora nacional, Patricia Bullirch, admitió disidencias con esa idea. Más allá de los caminos, lo que busca el Gobierno es la reelección de Milei. En el peronismo miran la estrategia del Gobierno, pero no hay una posición unificada sobre cómo enfrentarse a este cuadro de situación.

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“La derecha va a tener un solo candidato. Creo yo que será Milei o quien en el círculo rojo decida. Hoy está en las PASO. Nosotros creemos que ese es el mejor instrumento posible para definir una candidatura única del campo popular, en tanto en cuanto haya distintos sectores que quieran representar al pueblo argentino desde una mirada asociada al campo popular”, planteó este lunes Bianco.

Axel Kicillof interviene en una reunión del Movimiento Derecho al Futuro junto a Carlos Bianco, Mario Secco y otros referentes políticos

El peronismo buscará llegar con las PASO vigentes a la definición de candidaturas. Pero la pregunta que emerge es qué pasaría si efectivamente el gobierno logra eliminar el esquema de Primarias. En ese caso, hoy contrafáctico, el peronismo cuenta en principio con dos alternativas: por un lado, buscar un esquema de consenso balanceado en el armado de las listas donde entrará fuertemente en discusión la sucesión bonaerense de Axel Kicillof y efectivamente, quién encabezará esa fórmula presidencial. Es un proceso complejo por el que ya pasó el peronismo en el armado de listas provinciales para las elecciones de 2025, que fueron separadas de las de diputados nacionales. Por el otro: ir en caminos paralelos. Algo que, a priori, creen distintos sectores resultará en una reelección de Milei en primera vuelta. Es posible también hacer una interna partidaria de afiliados, aunque es un escenario aún más complejo que alcanzar una lista de consenso electoral. “Tiene que haber un candidato único del campo popular si queremos ganar. Ahora, si queremos perder o si algún sector piensa en perder, querrá dividir al campo popular. Nosotros no queremos dividir al campo popular. Queremos mantenernos unidos, que haya un solo candidato. Sencillo.”, dijo Bianco este lunes. Cuando se le repreguntó quién creía que buscaba dividir “al campo popular”, evitó dar nombres.

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La discusión del armado peronista empieza a tomar forma y entrará en una nueva fase una vez finalizado el Mundial 2026. En el kirchnerismo también hay movimientos en este plano. Máximo Kirchner y Mayra Mendoza están activos. El diputado nacional se mostró con el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, en una charla en su distrito. Semanas atrás, Villagrán había dicho que el líder de La Cámpora podría ser un candidato presidencial del peronismo. Mayra Mendoza se mueve en clave bonaerense. En Areco, Kirchner desplegó un discurso con filtro nacional hablando sobre el acuerdo con el FMI, la relación del kirchnerismo con el mundo empresarial, Vaca Muerta y otros ítems. Todos, encuadrado en la referencia a la expresidenta, a quien volvió a postular electoralmente: “Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estemos haciendo alguna maldad. Entendemos que es la mujer más capacitada porque, aparte, les puedo asegurar que, si fuera hombre, no estaría en la situación en la que está.

Máximo Kirchner, junto al intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán

La Cámpora propaga la tesis de Cristina Libre, pero a la par se prepara para disputar territorialmente en la provincia de Buenos Aires. Un objetivo es el municipio de La Matanza, el distrito de mayor peso electoral de la provincia de Buenos Aires. El diputado y jefe del bloque de Fuerza Patria en la Cámara alta, Facundo Tignanelli, buscará abrirse paso internamente en el vasto distrito que gobierna Fernando Espinoza. El jueves encabezó la jornada La Matanza con Cristina con una movilización a San José 1111. Desde allí cuestionó al intendente y a la vicegobernadora, Verónica Magario. “Es lamentable que tanto el intendente Fernando Espinoza como la vicegobernadora se hayan alejado de Cristina y no estén hoy dando desde la gestión municipal las respuestas que los vecinos necesitan”, cuestionó.

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Por su parte, Mendoza habló este fin de semana en el segundo Encuentro de Mujeres Peronistas de la Octava Sección que se realizó en La Plata. Participaron dirigentas del cristinismo. Mendoza también le habló a la discusión interna: “Aquellos que hoy efectivamente se prueban el traje y creen que pueden ser candidatos del peronismo a presidentes el año que viene, entre nosotras y con la franqueza que nos caracteriza, quiero que sepamos que todos esos compañeros a los que respeto, pero les falta una condición, una cualidad básica. A esos compañeros que creen hoy que pueden ser candidatos en nombre del peronismo, les falta lo que a Cristina le sobra. A ellos les falta coraje y a Cristina le sobra coraje”. Máximo Kirchner, Mayra Mendoza y el senador nacional Eduardo De Pedro, podrían ser las cartas que empuje el kirchnerismo para una negociación por la sucesión bonaerense.

“Nos hacen un favor, que sigan hablando”, consideró un dirigente de primera línea del MDF, ante las declaraciones que distintos referentes cristinistas lanzaron este fin de semana. Kicillof bajó la línea de no responder hacia afuera. No en vano es que de momento no haya planeada ninguna actividad abierta del MDF. De momento, en La Plata, interpretan que la forma de ordenar la discusión es con unas PASO. “Están manipulando el sistema electoral con las modificaciones que están planteando para ganar la elección, para que reelija a Milei. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que oponer a eso. Queremos tener un candidato único. Después tendremos que discutir el método para definir ese candidato único. Para nosotros, el más eficiente creo que son las PASO, que justamente quiere sacar Milei”, remarcó Bianco.

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