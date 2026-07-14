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Alta presencia policial para garantizar máxima seguridad en el Inglaterra-Argentina

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Andrea Montolivo

Atlanta (EE.UU.), 14 jul (EFE).- La FIFA trabaja en colaboración con las autoridades de Atlanta, sede este miércoles de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, para asegurar medidas de alta seguridad y garantizar que, como se ha visto a lo largo del torneo, el partido se desarrolle en un clima pacífico dentro y fuera del campo, informó el organismo que rige el fútbol mundial en una nota facilitada a EFE.

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"La FIFA trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales, las autoridades de los estadios y todas las partes implicadas para garantizar la seguridad en todos los partidos y en las ciudades anfitrionas", dice la nota.

"Se aplicarán dispositivos de seguridad completos y sólidos en todos los encuentros que restan, tal y como ocurre en cada partido. La FIFA tiene plena confianza en estas medidas y en los equipos experimentados encargados de implementarlas", añade.

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Inglaterra y Argentina juegan este miércoles la segunda semifinal de la Copa del Mundo en busca del pase para la final contra el ganador del Francia-España.

Las dos selecciones están divididas por una histórica rivalidad que mezcla deporte y política.

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, destacó en rueda de prensa que se trata de "un partido de fútbol" y que no deben entrar en juego factores externos, algo que también recalcaron a EFE fuentes de la expedición de la Albiceleste.

"Hasta la fecha, el torneo ha tenido un ambiente excepcional tanto dentro de los estadios como en las ciudades anfitrionas, con aficionados de distintos países reuniéndose pacíficamente y celebrando juntos. No se han registrado incidentes importantes, y la FIFA espera que este espíritu de unidad y respeto continúe", subrayó la FIFA.

El Mundial, de México, Canadá y Estados Unidos comenzó el pasado 11 de junio, por primera vez con 48 selecciones, y se ha desarrollado de manera pacífica.

Las dos semifinales se disputarán en Atlanta y en Dallas, mientras la final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York el próximo 19 de julio. EFE

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