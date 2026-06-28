Kicillof define representantes para el Consejo de la Magistratura y enfría la negociación por la Corte

Axel Kicillof, Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria

Toda definición en el sistema político de la provincia de Buenos Aires está influenciada por la discusión interna del peronismo. Por estas horas, las diferencias entre el sector del gobernador, Axel Kicillof, y el kirchnerismo, hoy encarnado por el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, son recurrentes y se trasladan a diferentes ámbitos. Uno de ellos, donde se está empezando a materializar esta situación, es el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires y las designaciones de los integrantes tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo.

Como contó Infobae, el peronismo se aprestaba a definir representantes a la Magistratura bonaerense por el Poder Legislativo y puntualmente por el Senado provincial, pero de momento no hubo acuerdo. Sucede que en principio el bloque de senadores de Fuerza Patria -al que le corresponderían cuatro lugares: dos en condición de titular y dos suplentes- no tiene cuatro abogados entre sus filas. Ser abogado es una condición excluyente. Los únicos abogados son los senadores Sergio Berni, Fernando Coronel y Marcelo Feliú. Entonces lo que buscaba hacer el gobernador para suplir el lugar que faltaba era designar al diputado provincial, Mariano Cascallares, como un representante del Senado. En rigor, es algo que se puede hacer, ya que a finales del año pasado se modificó la ley de ordenamiento del Consejo y se acordó que los representantes fueran por el Poder Legislativo, sin aclarar si correspondían a la Cámara de Diputados o de Senadores. Anteriormente eso estaba reglamentado.

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Entonces, el plan que todavía sigue vigente es que Cascallares asuma pero ocupando un peldaño de la Cámara alta. El intendente, en uso de licencia de Almirante Brown, tiene el aval y es impulsado por el propio Kicillof. Fuentes de la magistratura advierten que ese nombramiento fue frenado en el marco de la interna del peronismo, que esta semana mostró una de sus facetas más descarnadas en el Senado con el cruce entre Berni y la vicegobernadora, Verónica Magario.

El ministro de Justicia de la provincia e integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense por el Poder Ejecutivo, Juan Martín Mena

La interna por los lugares en el Consejo de la Magistratura también alcanza a la oposición que no logra definir para qué sector será el cupo por el Poder Legislativo en condición de suplente. El miércoles último apenas se logró definir que Berni por el kirchnerismo y Coronel por el MDF sean designados. Queda a la espera de un nombramiento el senador Marcelo Feliú del bloque de Fuerza Patria. La Libertad Avanza, que forma parte de las conversaciones, dispuso que por la oposición se nombre a la senadora María Luz Bambaci como titular. Resta un suplente por el sector no peronista. Allí tampoco hay acuerdo.

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Entre titulares y suplentes, hay nueve vacantes en el Consejo de la Magistratura, que deberían ser cubiertas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Legislativo. Ante esa acefalía, el órgano encargado de avanzar en la composición de las ternas para cubrir cargos judiciales definió suspender su próxima sesión, a la espera de que se resuelva dicha carencia.

La definición encendió algunas señales de alerta, toda vez que entre la poca actividad de la Cámara alta bonaerense -por donde se deben prestar acuerdos para el nombramiento de jueces, fiscales, defensores y auxiliares- y ahora el parate en el Consejo de la Magistratura. En lo que va de la gestión de Mena al frente del Ministerio de Justicia se avanzó con la designación de 412 expedientes para cubrir cargos judiciales en diferentes estamentos.

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Por el Poder Ejecutivo, actualmente solo ocupan lugares el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, en carácter de titular, e Inti Pérez Aznar, quien es Subsecretario de Justicia y responde al intendente de La Plata, Julio Alak, y es uno de los suplentes. Hay tres sillas sin designar en condición de titular y otros tres suplentes a la espera.

En el entorno del gobernador dejaron correr que el mandatario se inclinará por la designación de Santiago Pérez Teruel como uno de los titulares. Pérez Teruel es el Asesor General de Gobierno y hace tiempo viene trabajando junto a Kicillof. Actualmente, más allá de su rol como Asesor per se, es uno de los estrategas judiciales de la Provincia en los distintos reclamos ante la Corte contra el Gobierno Nacional por el recorte de fondos. De todas las demandas que ha elevado Buenos Aires, solo la que corresponde a los fondos de las caja jubilatoria ha tenido cierto avance.

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Kicillof junto al Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel

Quienes vencieron su mandato como representantes titulares por el Ejecutivo son el subsecretario de Asuntos Municipales, Santiago Révora y el subsecretario de Política Criminal, que está dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, Lisandro Pellegrini. Ambos son parte de la órbita política del senador nacional, Eduardo De Pedro. Se trabaja en la renovación de sus nombramientos y más aún si Cascallares es designado por el Poder Legislativo, ya que en el anterior período ocupaba una silla por el Ejecutivo.

Otro asunto que está frenado producto de la discusión interna del peronismo son las vacantes para la Suprema Corte de Justicia. En el Ejecutivo no existe un gran apuro para avanzar en ese marco. “No veo gente pidiendo por las vacantes en la Corte”, ironizó un dirigente cercano a Kicillof. La oposición, pero también los socios del peronismo, esperan inquietos que el gobernador mueva esas fichas.

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En abril último también hubo una fuerte demanda del titular de la Corte tanto al Ejecutivo como al Legislativo para que cubran las vacantes. Actualmente la Corte funciona con tres de sus siete miembros. Son Sergio Torres, como presidente, Daniel Soria, vicepresidente, e Hilda Kogan, como ministra del máximo tribunal de justicia.

Distintas terminales reconocen que la situación interna del peronismo también repercute en el eventual acuerdo para definir los nombres de los o las postulantes que Kicillof deberá elevar al Senado para cubrir los sillones de la Corte bonaerense.

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