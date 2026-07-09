Vacaciones de invierno: cómo será “Universo Aventura”, la propuesta gratuita que se realizará en Lanús

El municipio de Lanús anunció el inicio de “Universo Aventura Lanús” para vacaciones de invierno, en forma libre y gratuita (Créditos: Gobierno de Lanús)

El Municipio de Lanús realizará del 20 de julio al 2 de agosto “Universo Aventura Lanús”, una propuesta gratuita para las vacaciones de invierno. Las actividades se desarrollarán todos los días, de 12 a 18, en el Parque Central Las Colonias, ubicado en la intersección de Salta y Purita, en Remedios de Escalada.

El predio estará organizado en distintos sectores destinados a niñas, niños, adolescentes y familias. Para las primeras infancias habrá un espacio con juegos didácticos y actividades grupales pensado para chicos de hasta cinco años.

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A partir de esa edad funcionará un sector con inflables y circuitos recreativos que combinarán juegos y desafíos físicos. Además, el parque contará con un espacio destinado a la regulación sensorial y el descanso, equipado con almohadones, carpas individuales y otros elementos para quienes necesiten un ambiente con menor estimulación.

La programación también incluirá un área para adolescentes de entre 13 y 18 años. Allí se realizarán competencias de freestyle y skate, búsquedas del tesoro, carreras de obstáculos y el desafío conocido como “El Piso es Lava”, además de exhibiciones y actividades deportivas. En ese mismo espacio se desarrollará el programa “Mejor Hablar de Ciertas Cosas”, orientado a generar instancias de participación e intercambio entre jóvenes.

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Otra de las áreas previstas será un sector de descanso para familias y grupos, donde además se organizarán actividades recreativas coordinadas por grupos scouts del distrito. A esto se sumarán talleres y juegos vinculados al ambiente, junto con un espacio de aventura para chicos y chicas desde los cinco años que incluirá tirolesas, puentes colgantes, muros de escalada y otras propuestas al aire libre.

Las actividades culturales tendrán como escenario el Anfiteatro Natural, donde habrá funciones teatrales para todas las edades en dos horarios diarios, a las 14 y a las 16. Durante toda la jornada también habrá maquillaje artístico y artistas itinerantes que recorrerán el parque.

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Según informó el municipio, el predio contará con un operativo especial integrado por personal de salud, Defensa Civil, bomberos, seguridad y limpieza durante los días en que se desarrollen las actividades.

Con entrada libre y gratuita, “Universo Aventura Lanús” funcionará durante las dos semanas del receso escolar y ofrecerá propuestas recreativas, deportivas y culturales destinadas a distintos grupos etarios.

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