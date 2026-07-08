Cómo juega Suiza, el rival de Argentina en cuartos de final: el recorrido que lo llevó a eliminar a Colombia por penales

Suiza enfrentará a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Colombia por penales en Kansas City

La selección de Suiza enfrentará a Argentina en los cuartos de final del Mundial, luego de igualar sin goles ante Colombia y avanzar por penales en Kansas City. El partido, que se disputará el sábado, decidirá cuál de los dos equipos sigue en competencia. El recorrido de Suiza y su contexto cultural generan expectativas para este encuentro clave.

El equipo europeo mostró una evolución destacada durante el torneo. Suiza debutó empatando uno a uno contra Catar y luego venció a Bosnia-Herzegovina por 4 a 1. Posteriormente, superó 2 a 1 a Canadá, lo que le permitió clasificar en el primer lugar de su grupo.

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Al mismo tiempo, Suiza eliminó a Costa de Marfil en octavos con un triunfo por 2 a 0. En el último partido, se midió ante Colombia, equipo que Ciceri consideró como uno de los favoritos para avanzar. El encuentro se resolvió en la tanda de penales tras igualar en el tiempo reglamentario.

Cabe destacar que Suiza nunca superó la instancia de cuartos de final en un Mundial. El equipo europeo alcanzó esa instancia en 1934, 1938, 1954 y ahora en 2026.

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La selección de Suiza llega invicta al cruce con Argentina después de liderar su grupo con triunfos ante Bosnia-Herzegovina y Canadá REUTERS/Lee Smith

Perfil cultural y social de Suiza

Suiza como uno de los países con el costo de vida más alto del mundo. Según contó la periodista Micaela Mendelevich en Infobae Al Amanecer, el país cuenta con cuatro idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. Señaló que la mayoría de los habitantes aprenden varios idiomas desde pequeños y que la neutralidad forma parte de la identidad nacional.

La neutralidad suiza se mantiene desde hace doscientos años, a pesar de que el país sostiene el servicio militar obligatorio para los hombres y una fuerza armada propia. Mendelevich aclaró que Suiza no integra la OTAN y cuida su política de neutralidad. Entre los récords nacionales, mencionó la estación de tren más alta del planeta y la escalera más larga del mundo.

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El país europeo no cultiva cacao, pero resultó clave para la industria del chocolate. Henri Nestlé creó el chocolate con leche a partir de la mezcla de cacao con leche condensada. Posteriormente, Rodolphe Lindt desarrolló una técnica para lograr un chocolate más brillante.

Suiza alcanzó los cuartos de final del Mundial por cuarta vez en su historia y buscará superar esa instancia por primera vez

Aportes en ciencia, relojería y gastronomía

Mendelevich destacó que Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad mientras trabajaba en una oficina de patentes en Berna. La presentadora subrayó la importancia de la relojería suiza, que se consolidó en el siglo XVI tras la reforma calvinista. Explicó que los orfebres comenzaron a fabricar relojes ante la prohibición de ostentar joyas y buscaron precisión en sus mecanismos.

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Para proteger la industria, Suiza estableció una ley que permite etiquetar como “Swiss made” solo a los relojes fabricados al menos en un 60% en el país. Mendelevich agregó que existen 450 variedades de quesos suizos, entre los que sobresalen el gruyère y el emmental.

“El gruyère tiene agujeros. Fue un misterio durante mucho tiempo. Hasta se hicieron estudios en grandes universidades porque el queso gruyère tenía esos agujeros”, explicó Mendelevich. El consumo anual de chocolate en Suiza alcanza los 10 kilogramos por persona, mientras que en Argentina el promedio oscila entre dos y tres kilogramos.

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Suiza sostiene una política de neutralidad desde hace doscientos años, aunque mantiene servicio militar obligatorio y no integra la OTAN REUTERS/Denis Balibouse

Referentes culturales y científicos vinculados a Suiza

La literatura suiza tiene a Heidi como uno de sus emblemas. Johanna Spyri escribió dos libros sobre la niña y su abuelo en los Alpes en 1880, reflejando la vida rural frente al avance de las ciudades durante la revolución industrial. El anime japonés de 1974 popularizó la historia a nivel internacional, aunque los suizos prefieren la versión literaria.

Entre los referentes culturales, Mendelevich mencionó a Paul Klee, artista de principios del siglo XX, y al movimiento dadaísta, surgido en Suiza con figuras como Marcel Duchamp. Carl Jung, nacido en Suiza, y Albert Einstein, nacionalizado suizo, figuran entre los científicos más reconocidos del país. El hallazgo del bosón de Higgs también se realizó en una institución local.

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El museo Zentrum Paul Klee, ubicado en Suiza, destaca por su diseño arquitectónico y su homenaje a la libertad creativa del artista. Además, el país alberga el Foro Económico de Davos, donde líderes mundiales debaten temas de alcance global.

El país tiene cuatro idiomas oficiales y una parte de su identidad nacional se apoya en el aprendizaje temprano de varias lenguas IMAGN IMAGES vía Reuters/Anne-Marie Sorvin

Expectativas para el cruce entre Argentina y Suiza

Suiza propondrá un partido abierto ante Argentina, sin refugiarse en defensa. Según el periodista de Infobae, Juan José Ciceri, se tratará de un encuentro equilibrado y diferente a los duelos previos con Colombia, donde el componente emocional y combativo predominó sobre lo futbolístico.

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“El equipo suizo va a plantear un partido de mano a mano a la selección, cerrado”, afirmó Ciceri. El periodista también recordó antecedentes recientes entre Argentina y Colombia, como la final de la Copa América 2024 y la definición por penales en 2021.

La selección suiza buscará superar por primera vez en su historia la barrera de los cuartos de final en un Mundial. Por su parte, Argentina intentará mantener su liderazgo en el historial y avanzar en el torneo.

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