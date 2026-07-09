El efusivo canto de la Marcha de San Lorenzo que hizo Javier Milei junto a un granadero

El presidente Javier Milei saludó y cantó efusivamente la Marcha de San Lorenzo, luego de participar en el Tedeum por el 9 de Julio, que tuvo lugar en la Catedral Metropolitana.

Acompañado por su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario argentino salió de la catedral con rumbo hacia la Casa Rosada, mientras entonaba las estrofas de la histórica composición militar.

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Javier Milei saluda a un granadero y ambos cantan la Marcha de San Lorenzo

Fue allí, sobre la calle San Martín, donde saludó a varios granaderos y a sus respectivos caballos. Sin embargo, el momento de mayor emoción surgió con el quinto granadero: Milei no solo le tendió la mano, sino que, ambos en pleno saludo, entonaron la Marcha de San Lorenzo en forma conjunta.

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