El avance de Santilli condiciona al PJ: intendentes se alejan de la interna y apuntan a la sucesión de Kicillof

La decisión de que Diego Santilli sea el nuevo Jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei para cubrir la eyección de Manuel Adorni replicó rápidamente en la conversación política bonaerense y la disputa de la que por ahora se habla demasiado: las candidaturas a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que no tendrá a Axel Kicillof participando de la disputa. Al menos de manera directa.

En medio de la interna reinante del peronismo, un grupo de intendentes oficialistas apuran su propio armado y tratan de ampliarlo. Por eso, esta semana, en la tarde noche del martes los llamados jefes comunales del Grupo AFA mantuvieron un encuentro en el Mangrullo de Ezeiza. Recepcionados por el local, Gastón Granados, los intendentes Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), ampliaron la mesa que también incluyó a Federico Susbielles (Bahía Blanca), Juan Pablo García (Dolores) y Marisa Fassi (Cañuelas). El objetivo es que el cuarteto Achával-Mantegazza-Otermin-Granados sume más intendentes a ese armado que el año que viene tendrá como objetivo sentarse en una mesa de negociación electoral como un actor más. Trabajan para arrimar al espacio al intendente de Morón, Lucas Ghi, quien transita una interna distrital fuerte con Nuevo Encuentro y el exintendente, Martín Sabbatella, que ya avisó que buscará regresar a la intendencia y competirá en las elecciones del año que viene. Los jefes comunales del Grupo AFA, le garantizarían a Ghi cierta estructura en esa disputa.

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Ese mismo día, pero más temprano, Granados se reunió con otro intendente peronista: Fernando Gray de Esteban Echeverría. Uno de los que primero tomó distancia de la interna que, hoy por hoy, asoma descarnada entre el kirchnerismo y el espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Gray había marcado sus diferencias con Máximo Kirchner y optó por replegarse públicamente de la discusión del peronismo, aunque mantuvo y mantiene diálogo con sus pares.

Fernando Gray y Gastón Granados

El Grupo AFA tiene dos apuestas si de precandidaturas se trata. Federico Achával y/o Federico Otermín. Hay otros dos dirigentes del peronismo bonaerense que van por su instalación y construcción política hacia el 2027 en PBA: Jorge Ferraresi y Gabriel Katopodis. El primero acaba de dejar la intendencia de Avellaneda para salir a recorrer la provincia. “Liberado de gestión, para tener autonomía”, consideran en su entorno. La conducción del municipio quedará a cargo de la hasta ahora jefa de gabinete, Magdalena Sierra, que encabezó la lista a concejales en 2023. En Avellaneda reconocen que la candidatura empezó cuando el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, planteó en una actividad con el intendente:“Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi”.

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Con cierta atención siguen los movimientos en el Ministerio de Infraestructura bonaerense que conduce Gabriel Katopodis. El funcionario de Kicillof también tiene aspiraciones de pelear por la sucesión del gobernador. El peronismo, de sostenerse, apela a unas PASO para ordenar este cuadro de situación que no solo es a nivel nacional. Subido a la gestión, Katopodis recorre distritos y busca sumar respaldos. En los últimos días, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, consideró -en declaraciones al medio LaNoticiaWeb- que el ex jefe comunal de San Martín sostiene “un enorme crecimiento como dirigente”, y pidió que “cada uno transite este camino”. El titular de Infraestructura bonaerense también junta algunos respaldos de intendentes del interior provincial. “Somos muchos los intendentes que aspiramos y le hemos pedido a ‘Kato’ que sea el candidato. Tiene un recorrido por los 135 municipios desde su etapa en la Nación”, aseguró el jefe comunal de Coronel Suárez, Ricardo Moccero según consigna La Letra Chica.

Ferraresi y Katopodis están dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof. En esa órbita y con traje de candidateables también estaba el jefe comunal de La Plata, Julio Alak. El platense no abandonó esa empresa, pero hoy transita un frente tormentoso por el conflicto con cooperativistas. Semanas atrás hubo incidentes con integrantes del MTE de Juan Grabois, que se movilizaron hasta el municipio ante la baja de contratos por el barrido del espacio público. De hecho, hubo detenidos ante los incidentes que incluyeron rotura de vitros y quema de gomas en el interior del palacio municipal. Alertada por el Tribunal de Cuentas debido a cómo había sido originalmente esa contratación directa —realizada durante la gestión del exintendente Pablo Bruera en 2011—, la gestión de Alak definió cortar los contratos y hacer un nuevo llamado a licitación. La respuesta política fue conflictiva.

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Jorge Ferraresi, Julio Alak, Fernando Espinoza, Mario secco y Pablo Descalzo en la reunión de Kicillof con intendentes del MDF

El mismo día, mientras en La Plata subía la temperatura por este asunto, en Lanús, donde gobierna el kirchnerista Julián Álvarez, se anunciaba el acuerdo con cuatro cooperativas para la entrega de indumentaria y materiales de trabajo como bolsones y carros, que alcanzaba a 200 cooperativistas. Hoy, el kirchnerismo tiene a la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, como la figura más activa para sentarse en una mesa de negociación por la sucesión de Kicillof. Todo atado a la estrategia nacional, el rol de Cristina Kirchner y el acuerdo —o no— que se logre alcanzar con el gobernador bonaerense.

Todos estos movimientos se dan en paralelo con la rediscusión que parece plantearse con la designación de Diego Santilli como el nuevo Jefe de Gabinete de la Nación. El ex diputado nacional por el PRO, que luego revalidó su banca en acuerdo con La Libertad Avanza y desembarcó en el Gobierno como ministro del Interior, cobró centralidad en los últimos días. Como contó Infobae, en privado, el nuevo ministro coordinador dejaba correr a los suyos que no tenía intenciones de suplantar a Adorni, pero la coyuntura se impuso. Es que Santilli reconoce que la jefatura de Gabinete es “una silla eléctrica”. Los antecedentes hablan por sí solos: Guillermo Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni pasaron por ese lugar desde que Milei es presidente. El último fue tras las denuncias e investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.

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¿La designación de Santilli lo empodera como candidato a gobernador o lo aleja de esa posibilidad? Hasta su designación, el exdiputado nacional pensaba en clave bonaerense. Ahora, su nuevo rol en Casa Rosada intervendrá en esa definición. Por lo pronto, Santilli exhibe un esquema —en acuerdo con el diputado nacional y jefe del PRO, Cristian Ritondo— de fuerte arraigo provincial para activar en caso de que sea necesario.

Diego Santilli

Se visualizó el día de su jura. Entre quienes lo acompañaron estaba el intendente de Campana, Sebastián Abella; el Senador provincial e intendente en uso de licencia de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; el jefe del bloque de Diputados PRO en PBA, Alejandro Rabinovich; exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli, que ahora será asesor en Jefatura; el exintendente de General Rodríguez, Matías Kubar; las diputadas provinciales del PRO, Julieta Quintero Chasman y Rita Salaberry; el diputado provincial del PRO, Martín Endere -que además ocupa un lugar en el Consejo de la Magistratura bonaerense-, entre otras presencias. También son fieles a Santilli con trabajo en PBA, el vicepresidente de la Cámara baja, Agustín Forchieri y el vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria, que tiene licencia como diputado provincial por la Sexta sección electoral.

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El objetivo político de Santilli será conseguir los votos para eliminar las PASO e incluso habilitar las colectoras con vistas a las elecciones del año que viene. El resultante de su objetivo será determinante para todas las fuerzas políticas e incluso para su objetivo en particular: lograr ser candidato a la gobernación del Gobierno. Distintas terminales coinciden en que es prematuro confirmarlo. Sobre todo porque La Libertad Avanza no resignará esa discusión tan temprano. Por lo pronto, Kicillof y su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, buscan ponerlo en ese lugar y desde ahí confrontarlo. Santilli contesta. Los intendentes del peronismo, por ahora, se corren de esa ida y vuelta. Muchos de ellos mantienen diálogo con el esquema de la jefatura de Gabinete.