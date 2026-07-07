La crisis política en Misiones generó un parteaguas en el oficialismo: el gobernador Passalacqua suma adhesiones y Rovira pierde referentes

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua

La puja de poder entre el gobernador Hugo Passalacqua y el «hombre fuerte» Carlos Rovira partió el oficialismo que administra Misiones desde principios de siglo. Las consecuencias del quiebre golpean la gestión, los alineamientos y el esquema de poder que se fue asentando en los últimos 20 años en la tierra colorada.

Cada uno eligió un camino distinto. El Gobernador se concentra en el territorio. El «hombre fuerte» sueña con colgar su destino político de la Casa Rosada.

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Rovira apela al bloque que maneja en la Legislatura unicameral con el fin de proyectar grandes transformaciones para Misiones. Lo curioso es que estos cambios apuntan a dejar atrás la construcción del Estado que él modeló durante dos décadas.

En paralelo, ordenó plotear la carcaza política con una nueva marca. Sobre el vinilo de Frente Renovador de la Concordia pegó el de Encuentro Misionero. Además, forzó un recambio generacional. Dejó de lado a viejos laderos y puso en primer plano a un grupo de jóvenes sin experiencia política. Muchos de ellos están bajo el ala de su hijo Ramiro. La apuesta es riesgosa. Los caminos sinuosos de la tierra colorada no son para cualquiera.

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Rovira y Passalacqua en tiempos de unidad

Passalacqua, por su parte, se muestra alejado de la lucha intestina que protagoniza, quiera o no. Su elección es mostrarse activo y cerca de la gente. Sus redes sociales están cargadas de visitas a pueblos y ciudades. También optó por acciones de cercanía, como impulsar la refinanciación de las deudas que agobian a las familias.

En lo político, capitalizó la «opción joven» de su oponente y sumó a su redil a los veteranos intendentes del interior misionero. En un segundo momento, también se subieron a la «Hugoneta» operadores de primera línea que trabajaban para Rovira. Los integrantes del Gabinete, uno a uno, fueron poniéndose en la fila. Los que no, saben que tendrán que dejar el cargo.

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Asimismo, el Gobernador tocó sectores sensibles que respondían al esquema de su contrincante. En esta guerra de desgaste, la acción bélica sería definida como una «interdicción logística» que le cortó poder y recursos. La movida incluyó el cierre de empresas estatales, privatizaciones y recupero de concesiones a particulares. No hay un sentido único en términos de política económica. La intención es asfixiar a la otra parte.

En los últimos días, en Posadas y otras localidades se vio a militantes del Frente Renovador pidiendo ser desafiliados de Encuentro Misionero. Los habían pasado de una marca a la otra con el cambio de denominación. Seguir implica estar encolumnados en el rovirismo.

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En silencio, el mandatario provincial recoge adhesiones. Varios partidos le han jurado lealtad en caso de que necesite un sello para competir por su reelección en 2027.

¿Dónde está Rovira?

«El Conductor», como le gusta que lo llamen, no aparece en el radar político hace casi un mes.

La «previa», el encuentro con dirigentes, referentes y adeptos que realiza los jueves antes de cada sesión de la Legislatura, encadenó tres semanas sin concretarse.

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Rovira fue gobernador de la provincia hasta 2007

En la última que se hizo se notaron las ausencias de referentes importantes. Sobre todo ministros y funcionarios de primera línea. Algunos adujeron no estar en la capital aquel jueves por la tarde.

Rovira pretendía que en 2027 el candidato oficial a la gobernación sea el actual vice, Lucas Romero Spinelli. Para justificar el corrimiento de Passalacqua de esa carrera y disimular quién era el «caballo del comisario» armó un póker de eventuales postulantes. Los otros tres eran el intendente de Posadas, Leonardo Stellato; el exmandatario Oscar Herrera Ahuad y Sebastián Macías, presidente de la Legislatura.

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Herrera Ahuda hizo saber que prefería completar su mandato como diputado nacional en el Congreso. Stellato no tiene proyección más allá de la capital y los otros dos son satélites que brillan a la luz de Rovira. Si la estrella se opaca, ellos desaparecen del firmamento.

El viernes 19 de junio, «El Conductor» convocó al poker a un cónclave reservado. Ahí ordenó dos movidas. A Romero le encomendó que trabaje por la intendencia de Posadas y resigne la expectativa por la Gobernación. Y a Stellato le dio la tarea más compleja: que abra un canal de comunicación con Passalacqua.

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El Ejecutivo provincial le dio audiencia para la semana siguiente. Pero en el interín apareció un comunicado que ponía al Gobernador como vice de Encuentro Misionero bajo la conducción de Rovira. De inmediato se canceló el cónclave. Y el Gobierno hizo trascender que cualquier reunión entre Passalacqua y Stellato era por gestión, como con otro intendente.