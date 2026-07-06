Política

Milei celebró el triunfo de Noruega ante Brasil y mostró una camiseta del Manchester City firmada por Haaland

El Presidente compartió una imagen de una casaca del conjunto inglés y destacó la firma del delantero que convirtió dos goles ante la selección brasileña: “Vikingo sos un gigante”

Guardar
Google icon
Javier Milei Erling Haaland
Javier Milei celebró el triunfo de Noruega ante Brasil

El presidente Javier Milei celebró el impactante triunfo de Noruega que eliminó a Brasil del Mundial 2026 con dos goles de Erling Haaland, la gran figura noruega. Para eso, compartió una imagen de una camiseta del Manchester City que tenía la firma de varios jugadores, incluido el “Androide”.

El posteo del mandatario llegó una vez que terminó el encuentro por los octavos de final de la Copa del Mundo en donde el conjunto noruego venció 2 a 0 al equipo brasileño, que contaba con todas sus figuras en cancha. Así, los dirigidos por el técnico italiano Carlo Ancelotti no podrán conseguir pelear por el sexto título internacional.

PUBLICIDAD

“Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9... Vikingo sos un gigante...”, escribió el mandatario, que acompañó el posteo con una imagen que tenía la camiseta del Manchester City y la inscripción de Javier Milei. También había varias firmas de integrantes del plantel de los “Ciudadanos”, donde supieron jugar varias leyendas del fútbol argentino como Carlos Tevez o Sergio “Kun” Agüero.

Javier Milei Erling Haaland
La camiseta del Manchester City firmada por Haaland que tiene Javier Milei

Haaland fue el artífice de la clasificación histórica de Noruega a los cuartos de final, la primera en toda su historia en una Copa del Mundo. El delantero abrió el marcador a los 79 minutos con un cabezazo dentro del área tras un centro de Andreas Schjelderup, y amplió la ventaja a los 89 con un potente remate rasante desde la frontal. Con ese doblete, el atacante del City alcanzó los siete goles en cuatro partidos del torneo.

PUBLICIDAD

El partido se desarrolló con Noruega manejando la tenencia y Brasil replegado en busca del contragolpe. En el primer tiempo, la Verdeamarela tuvo la chance de adelantarse en el marcador: el árbitro Ismail Elfath cobró un penal tras la intervención del VAR por una entrada de David Moller Wolfe sobre Matheus Cunha, pero el arquero noruego Örjan Nyland le atajó el disparo a Bruno Guimarães. En el cierre del encuentro, Leo Ostigaard le pegó un codazo a Casemiro dentro del área y Neymar descontó desde los doce pasos para el 2-1 definitivo, aunque no alcanzó para revertir el resultado.

La derrota extendió el historial adverso del conjunto brasileño en las últimas ediciones del torneo. Tras la goleada de 7 a 1 ante Alemania en 2014, Brasil no logró superar los cuartos de final: cayó ante Bélgica en 2018, fue eliminado por Croacia en Qatar 2022 en esa misma instancia y ahora quedó afuera en los octavos en 2026. Noruega, en tanto, se medirá en cuartos de final contra el vencedor del cruce entre México e Inglaterra, en un partido programado para el sábado 11 de julio en Miami.

El vínculo de Milei con el fútbol no se limita a la tribuna. Mucho antes de ingresar a la política, el mandatario tuvo su propio paso por el deporte: se desempeñó como arquero en las inferiores de Chacarita Juniors y luego en las de San Lorenzo de Almagro, donde integró “La 70”, una categoría juvenil que competía en torneos paralelos a los de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El presidente de Argentina, Javier Milei (Matías Chiofalo/Europa Press)
El presidente de Argentina, Javier Milei (Matías Chiofalo/Europa Press)

A comienzos de 1986, Milei llegó al club de Boedo con 15 años, se probó y quedó. En San Lorenzo se ganó el apodo de “El Loco del arco” por su estilo volador. “No hubo un arquero volador como él. Volaba y gritaba”, aseguraron varios ex compañeros que lo vieron atajar en Ciudad Deportiva, según pudo saber Infobae. Entrenaba tres horas por día y el trabajo específico de arquero lo realizaba con una valla de un metro y medio en el medio del arco para volar de palo a palo.

El equipo en el que participó, denominado “Los Forzosos de Almagro”, fue armado por el coordinador técnico de las inferiores azulgranas, Osvaldo Diez, con la idea de integrar una liga con equipos menores que disputaban torneos internos. Uno de sus ex compañeros de aquella época, Rolo Bagnera, recordó el paso del actual presidente por la institución: “Javier vino al club, pero nunca jugó en AFA sino en torneos paralelos. En esa época, nuestro director técnico, Osvaldo Diez, armó una liga para los que no jugaban seguido. Como venían muchos pibes a probarse, en lugar de desecharlos, los metían a jugar en ese torneo y ahí estuvo él”, contó en declaraciones a Infobae.

Temas Relacionados

Javier MileiNoruegaErling HaalandManchester Cityúltimas noticiasBrasilMundial2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno celebra el avance de la derecha en la región y mira con expectativa las elecciones de Brasil

Como confirmó en sus redes, Javier Milei asistirá a las ceremonias de asunción de Fujimori en Perú, el 28 de julio, y de de la Espriella, el 7 de agosto, en Colombia. Crece la esperanza por torcer el rumbo de los organismos regionales

El Gobierno celebra el avance de la derecha en la región y mira con expectativa las elecciones de Brasil

“El equipo africano flojo de modales”: el polémico tuit de la vicegobernadora de Mendoza tras la victoria de Francia ante Paraguay

Hebe Casado se refirió al triunfo francés por los octavos de final del Mundial 2026 y publicó un singular posteo. Su comentario contra Kylian Mbappé

“El equipo africano flojo de modales”: el polémico tuit de la vicegobernadora de Mendoza tras la victoria de Francia ante Paraguay

Una encuesta de AtlasIntel y Bloomberg muestra que casi el 50% de los argentinos ven a la corrupción como el principal problema

El informe Latam Pulse de junio de 2026 indica que el 47,9% la menciona como la principal preocupación, por encima del desempleo y de la impunidad en la justicia. La perspectiva económica y la imagen del Gobierno

Una encuesta de AtlasIntel y Bloomberg muestra que casi el 50% de los argentinos ven a la corrupción como el principal problema

Clara Muzzio denunció agresiones tras sus críticas a la ”ideología de género" y pidió revisar los contenidos de la ESI

La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtió que la violencia verbal que recibió busca “disciplinar” el debate público para quienes, como ella, cuestionan las políticas identitarias y la interrupción legal del embarazo

Clara Muzzio denunció agresiones tras sus críticas a la ”ideología de género" y pidió revisar los contenidos de la ESI

Cuántos proyectos de ley presentaron los senadores en el primer semestre del año

Infobae relevó la cantidad de iniciativas que firmaron los miembros de la Cámara alta y su color político en 2026. Quiénes son los que no impulsaron ninguno

Cuántos proyectos de ley presentaron los senadores en el primer semestre del año

DEPORTES

Facundo Díaz Acosta, campeón en Milán: levantó su cuarto Challenger en el año y quedó a un paso de volver al Top 100

Facundo Díaz Acosta, campeón en Milán: levantó su cuarto Challenger en el año y quedó a un paso de volver al Top 100

Horacio Zeballos fue distinguido como campeón mundial de dobles en una gala que reunió a las figuras del tenis

Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación del Mundial: “Lo intenté, pero se acabó”

Carlo Ancelotti dio la cara tras la eliminación de Brasil: qué pasará con su futuro y por qué Vinícius no pateó el primer penal

“La maldición del gato”: la teoría que resurgió tras la eliminación de Brasil en el Mundial a manos de Noruega

TELESHOW

Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre en medio de su guerra: “Chiruza”

Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre en medio de su guerra: “Chiruza”

Eva Bargiela contó el difícil momento que atravesó con su hijo Faustino en Miami: “Me asusté muchísimo”

Yanina Latorre: “Mauro Icardi es muy violento, pero no me amedrenta con sus amenazas”

Las fotos de Ángela Torres en Estados Unidos por el Mundial: alentó a la Selección y a puro amor con Marcos Giles

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas tras su reconciliación: el video

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado asiste en Panamá a acto litúrgico en homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela

María Corina Machado asiste en Panamá a acto litúrgico en homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela

Ministerio de Salud advierte de brote de chikungunya en playa de Costa Rica

Eufóricos festejos en Oslo tras la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial

Cámara de Comercio insta al gobierno de Mulino a potenciar sectores clave para reactivar la economía panameña y generar empleos

Guatemala: ¿Quiénes eran las víctimas mortales del accidente aéreo en San Miguel Pochuta?