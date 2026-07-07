El Gobierno condiciona un acuerdo con el PRO en CABA al ordenamiento interno de Jorge y Mauricio Macri

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (REUTERS/ Tomas Cuesta)

“Los primos andan con quilombos. No sabemos con quién tenemos que hablar”, sostuvo una fuente de La Libertad Avanza a Infobae para graficar el que cree que es el estado de situación del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien es cierto que se registró un cambio en las altas esferas libertarias respecto a la posibilidad de acordar con el sello que fundó Mauricio Macri en su bastión fundacional, los armadores condicionan las conversaciones al reordenamiento interno del partido amarillo.

En Casa Rosada detectan que la relación entre los Macri no atraviesa su mejor momento, lo que entorpece -argumentan- los canales de diálogo para una alianza electoral. “¿Con quién hay que cerrar? No estoy tan seguro de que Mauricio quiera que el candidato sea Jorge“, cuestionaron desde Casa Rosada ante este medio.

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Los dichos hacen referencia a las declaraciones del actual alcalde porteño, quien ya anotó su nombre en la carrera por la reelección y se presenta como el candidato natural del PRO. "Deseo tener cuatro años más de gestión”, planteó en declaraciones a Infobae En Vivo.

Como contó este medio, los primos del PRO parecen haber tensado su vínculo en el último tiempo, lo que tiene impacto directo en los planes electorales que alcanzan al campamento libertario rumbo a 2027. En el PRO, conscientes de esa lectura, coinciden en que es apresurado hablar de acuerdos electorales, le bajan el precio a la supuesta tensión interna de la que hablan sus socios y califican los postulados violetas de “pretextos”.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el presidente Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Lo que hacen es patear el tema para adelante”, sostuvo un referente que reporta al ex mandatario, y aclaró: “Mauricio y Jorge nunca fueron muy cercanos. Hay buena onda, pero Jorge no formó parte de la mesa chica de Mauricio. No hay ningún cambio en el vínculo”.

Por su parte, desde una de las oficinas de Balcarce 50 revelaron a Infobae que las decisiones también dependerán del sistema electoral que finalmente se adopte, especialmente respecto al futuro de las PASO, y anticiparon que tienen desarrollado un plan para disputar la conducción de la Ciudad si la titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, da la orden.

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“Tenemos todo por ganar. A diferencia de ellos que son los que tienen que esforzarse por retenerla”, planteó un alfil del espacio. “No nos vamos a dar de baja. El problema del PRO lo tienen que resolver ellos, nosotros vamos a seguir marcando agenda, fortaleciendo al espacio y pensando en la Ciudad”, precisó otra fuente de La Libertad Avanza que trabaja en el armado porteño.

Actualmente, Milei parece estar más en sintonía con Jorge Macri, uno de los asistentes en la jura de Diego Santilli, que con Mauricio, a quien cuestionó durante sus últimas apariciones públicas. Tanto en el PRO como en La Libertad Avanza descartan un potencial acercamiento entre los referentes de la derecha.

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Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

En ese marco, la disputa ya no se limita a una eventual negociación electoral. En La Libertad Avanza observan una competencia por la representación del electorado de centroderecha, en la que cuestionan los intentos del PRO por adoptar el discurso libertario.

La karinista Pilar Ramírez, jefa de bloque en la Legislatura y armadora del círculo íntimo de la menor de los Milei, no pierde oportunidad para remarcar que Jorge Macri imitó las recetas libertarias y endureció su perfil para parecerse al Presidente. Durante su discurso en la última sesión, expresó: “Tengo que reconocer que algunas cosas escucharon o copiaron. No tanto como desde La Libertad Avanza hubiéramos querido”.

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Incluso, hay quienes detectan una réplica “exagerada” del discurso libertario en la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, que ocupó las primeras planas de los medios de comunicación por sus fuertes críticas contra el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) vigente en todas las escuelas del país.

Las declaraciones también generaron reparos dentro del propio oficialismo nacional. No solo tomaron distancia de sus dichos, sino que revelaron que el cuestionamiento a la ESI apunta al uso político del programa y al supuesto “adoctrinamiento” en las escuelas y no a su contenido. “Todo lo que hacen es sobregirado y exagerado. Quedan desubicados. Nosotros no estamos en contra de lo que implica la ESI porque sabemos que previene abusos y educa, solo de su uso político”, le facturaron desde la administración libertaria.

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“La gente prefiere el original. ¿Para qué quedarse con la copia? Las fotocopias no garpan más”, ironizó un dirigente libertario ante este medio en referencia al accionar del PRO.