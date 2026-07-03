La trama detrás del regreso de las colectoras y el cronograma de Karina Milei para la reforma política

La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

En el Gobierno buscan un nombre de fantasía, “marketinero”, para promover la eventual reinstauracion de las viejas, polémicas listas colectoras en una versión renovada, 2.0. Más de 16 años después de que fueran relegadas a partir de la creación de la PASO en 2010. Y a siete años desde el decreto de Mauricio Macri que obligó a que dejen de aplicarse por la vía de artilugios, en 2019.

Apenas dio por cerrado el caso Adorni -aunque la investigación sigue en la Justicia-, Karina Milei se puso en modo preparación de la estrategia electoral para las presidenciales. La reunión del miércoles con senadores y diputados, así como el convite a todos los gobernadores para la jura de Diego Santilli no fueron encuentros gestados solo para “delinear la agenda legislativa”, como dijeron formalmente. Sino para empezar a negociar la convivencia, las batallas y los acuerdos con las provincias en el proceso electoral -local y nacional- de 2027.

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Como adelantó Infobae, la hermana del Presidente negocia con los mandatarios del interior la posibilidad de recrear el viejo esquema de las colectoras, adaptándolo a la Boleta Única de Papel, para “pegar” la categoria de Presidente con varias de Diputados.

Y si bien los detalles del eventual proyecto aún se conversan, a priori apuntan a eliminar la lista única obligatoria por alianza —heredada de la lógica de las PASO— y permitir que un mismo espacio pueda presentar varias candidaturas en distintas categorías dentro de la misma alianza. “Vamos a un sistema que elimine la primaria, pero que sirva a los radicales y a los gobernadores para poner sus diputados”, dijeron cerca de Karina Milei.

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La propuesta fue una idea del asesor karinista y funcionario nacional con despacho en Casa Rosada, Eduardo “Lule” Menem, consensuada con gobernadores de la UCR y aliados del PRO. Aunque hay quienes deslizan, en el propio oficialismo, que fue un gobernador quien le dio la idea al mayor de los primos Menem.

Santilli junto a los gobernadores, claves para negociar la reforma política

Karina Milei y los Menem avanzaron a solas, sin participar al sector de Santiago Caputo sobre el plan pergeñado ni el ofrecimiento a los gobernadores. En efecto, los libertarios de las Fuerzas del Cielo se mostraban perdidos cuando se les consultaba por el plan de reinstraurar las colectoras, ayer. “No estamos en tema”, dijeron cerca del asesor. Hasta hace muy poco insistían en que no había forma de que Karina Milei los dejara fuera de la estrategia electoral.

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“Caputo apostaba a una salida más agresiva (a los dilemas electorales entre La Libertad Avanza y las fuerzas provinciales), con la propuesta de distrito uninominal y el fin de la PASO. Fueron ideaa de máxima que quedaron descartadas. Ahora queda esta salida intermedia, negociada", dijeron en la tribu menemista.

La hermana del Presidente instruyó a Diego Santilli a iniciar los diálogos para ver cuánto consenso tendría la iniciativa, y el nuevo ministro coordinado, atentos cubrir todas sus órdenes como hasta ahora, así lo hizo.

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Santilli definió empezar con las negociaciones por el lado de los aliados del PJ y los radicales. Y los últimos en ser consultados serán los amarillos. “El PRO no tiene peso relevante fuera de CABA y la Provincia de Buenos Aires; en el interior no tiene estructura propia”, dijeron en la Casa Rosada para justificar la decisión de dejar a los mandatarios y diputados socios para el final. Hicieron una salvedad con Rogelio Frigerio, cercano a Santilli. “Rogelio sí sabe. Pero no es de PRO ya”, mascullaron. Un detalle: como ministro del Interior de Macri, el actual gobernador de Entre Ríos acompañó la eliminacion de las colectoras que su jefe, el entonces presidente del PRO, deleznaba públicamente.

Santiago Caputo saliendo de Casa Rosada (RS Fotos)

Mientras, apenas se les informará a los mandatarios más díscolos y cercanos a Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Por ahora es una propuesta en ciernes y varios gobernadores, en off, consideraban inviable o poco probable que prospere esa posibilidad. “No la veo”, deslizó un mandatario del PJ. En el PRO se admitían totalmente ignorantes del planteó. “No nos dijeron nada todavía”, dijo un alto dirigente de buena relación con el Gobierno, reacio a opinar. Sin embargo, a priori, deslizaron que creen que es una maniobra que “quita gobernabilidad”. “Perdés senadores y diputados, peso en el Congreso”, dijeron.

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En el Gobierno lo saben, pero están dispuestos a pagar ese precio con tal de asegurarse la reelección de Milei.

Así, Karina Milei ya les transmitió a los propios el cronograma que tiene en la cabeza: quiere tener la reforma aprobada a más tardar a fines de agosto para poder, en septiembre, tomar las definiciones provincia por provincia, en funcion de los acuerdos territoriales que se cierren con los gobernadores.

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Como adelantó Infobae, Santilli ya les propuso a algunos gobernadores incorporar una versión 2.0 de la lista colectora que remplazará a las primarias, que funcionaron como mecanismo ordenador para la interna del PRO y la UCR.

Se los dijo de manera informal. “Es una posibilidad”, relativizaron el tema en la Casa Rosada. “Ellos no quieren que les pongan un candidato que les compita. Con esta salida, Karina estaría dispuesta a no poner un candidato violeta en los distritos“.

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Está permitiría a los gobernadores tener listas propias para diputados y senadores nacionales, pero adheridas a la candidatura presidencial de Milei. Al mismo tiempo, los acuerdos podrían incluir candidatos violetas con baja potencia electoral que faciliten la reelección de los oficialismos provinciales.

El cálculo de los Menem es que a los gobernadores les convienen las colectoras porque pueden ir con Milei en la categoría presidencial sin tener que acompañar la lista de diputados de LLA.

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Y al oficialismo porque se “asegura” un triunfo en la categoría donde más importa —presidente— con menos competidores, y cede en diputados, categoría donde de todas formas un radical o un aliado provincial puede armar lista propia.