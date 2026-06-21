Política

Karina Milei replantea la estrategia electoral de 2027 pero ya se agita la interna con Santiago Caputo

Las dos facciones de La Libertad Avanza coinciden en que el armado electoral de 2027 será “quirúrgico” y girará en torno a la reelección de Milei. Pero se vislumbran disputas donde cada bando peleará por sus propios candidatos

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Pintura en acuarela de Karina Milei, una mujer rubia, y Santiago Caputo, un hombre de cabello oscuro, mirándose con expresiones tensas sobre un fondo abstracto rojo y azul.
Ilustración de Karina Milei y Santiago Caputo

No hay actividad que los “Caputo boys” y los Menem realicen sin recibir un dardo a distancia desde el campamento rival. Y esas disputas que enfrentan a Santiago Caputo y Karina Milei, para sorpresa de nadie, amenazan con reflejarse también en el diseño estratégico de La Libertad Avanza en las elecciones del año que viene.

Para empezar, ambas facciones libertarias dan por sentado que el armado en el interior va a quedar en sus respectivas manos y que el grupo rival tendrá un papel secundario.

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En la -aún tranquila- tienda de campaña de la hermana de Javier Milei aseguran que Caputo aportará, pero no “decidirá”. Y ya esbozan algunos lineamientos centrales. Dicen que planean diseñar una estrategia “provincia por provincia”. Es decir, que se van a correr de la competencia en algunas donde arreglen con el gobernador; que van a armar una oposición a los líderes locales en otras, y van que a “ir a pelear donde tengan que pelear”. El diseño, en todo caso, dejará de ser arrasador y pasará a ser “quirúrgico”.

La prioridad del karinismo será la batalla por la reelección de Milei, dicen. Por lo que todos los acuerdos, disputas y corrimientos se diseñarán en base a la pelea nacional. Y cada paso, aseguraron, será 100 por 100 racional.

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Un visitante asiduo del despacho de Santiago Caputo se indignó: “Nos copian hasta los memes, ¿no nos van a copiar la estrategia? Siempre se cobran nuestras ideas“. Es que el año pasado, Caputo abogaba por que se aplicara exactamente esa lógica al despliegue libertario, pero Karina Milei estaba decidida a ganar terreno prácticamente en todos los distritos, decidida a “pintar de violeta todo el país”, como se decía en los despachos afines. Inclusive, en los bastiones de los aliados ex JxC y peronistas amigables, lo cual terminó provocando la serie de interminables cimbronazos del segundo semestre para el oficialismo en minoría en el Congreso.

Más allá de las nuevas coincidencias, se vislumbran serias discusiones internas. “El quilombo no va a ser estratégico, sino sobre quién hace en cada provincia, y qué hace”, dijeron desde un despacho violeta equidistante.

Los Menem aseguran que Santiago Caputo condiciona la interna y pega en las provincias. Los hombres de Caputo dicen que los Menem están decididos a contradecir las recomendaciones del consultor aunque sepan que son correctas. Y ejemplifican con el derrotero de debacle y subidón de 2025, cuando perdieron las elecciones en varias provincias que habían desdoblado y el riesgo pais de disparó del orden de los 500 puntos a los 1000. “Santiago tuvo que ir a ganar un swap con Estados Unidos, sino la historia era otra y lo de octubre (por el triunfo en PBA) no existía”, cuentan la historia de las últimas elecciones de Milei en la tropa digital.

El retuit de Javier Milei a la foto de Eduardo Lule Menem y Santiago Caputo
El retuit de Javier Milei a la foto de Eduardo Lule Menem y Santiago Caputo

Por lo pronto, en Salta, donde tiene mayor influencia Emilia Orozco (una referente de Alfredo Olmedo 100 por 100), los Menem la castigan porque, dicen, “se corta sola” y relega diputados. En Jujuy hay tensiones entre el diputado Manuel Quintar (menemista puro que se ganó una mayor cercanía con Milei, insólitamente, gracias al escándalo que generó su Tesla) y Ezequiel Atauche, uno de los pocos senadores identificados directamente las Fuerzas del Cielo, que se disputan el liderazgo del partido. En Santa Cruz, Patricia Bullrich y Santiago Caputo quieren a Natalia Gadano, pero los Menem tienen a Jairo Guzmán. Y en CABA, los karinistas quieren que Patricia Bullrich juege fuerte, pero el sector caputista no descartan negociar con Jorge Macri.

En otros lugares parece imponerse la paz. En Neuquén hay coincidencias en la necesidad de estar bien con el gobernador, Rolando Figueroa, y respaldar a Nadia Márquez. Mientras que en Mendoza todos parecen respaldar la idea de respetar al radical Alfredo Cornejo, aunque los Menem coquetean con la línea de levantar a Luis Petri.

Mientras que en La Pampa, Adrián Ravier, recién nombrado vocero presidencial por Milei, es un hombre de consenso. “Ahí no hay problemas, es de Faro y Lule lo quiere”, deslizó un dirigente violeta que intenta mantenerse neutral.

En realidad, el viernes, los alicaídos caputistas sintieron que se habían anotado un poroto con la designación de Ravier, miembro de la Fundación Faro que conduce Caputo. Pero terminaron masticando bronca cuando desde el sector karinista dejaron entrever que lo habían seleccionado más bien para posicionarlo como candidato a gobernador de La Pampa en 2027. “Javier lo eligió porque es un pibe sano, fresco (en el contexto del caso Adorni). Pero operaron que llega a ser vocero para ganar la gobernación, o sea, un cargo en el Estado. Todo para pretender que es de ellos. No entienden el daño que hacen con esa narrativa”, se quejó un cielista.

Por lo pronto, en las Fuerzas del Cielo descuentan sin ninguna duda que, como el año pasado y en el 23, quien se encargará de las encuestas y la investigación será MOVE, la consultora de Caputo. “Lule lo llama a Tomás Vidal (socio de Caputo) una vez por día diciéndole, ¿podemos hacer una encuesta? Hay una relación aceitada ahí, de siempre", dicen. Tanto la campaña como la distribución de pauta estarán en manos de Caputo, agregan.

Un armador del interior incluso aventuró que el motivo por el cual Karina Milei no aprieta más el acelerador contra Santiago Caputo es la necesidad de su expertise técnica. “¿A quién les va a convenir poner a hacer campaña, al gordo Oría o al Gordo Dan?“, comparó un funcionario.

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