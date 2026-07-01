Sin proyectos de peso en agenda, Diputados espera que el Senado destrabe la eliminación de las PASO

Martín Menem y Sabrina Ajmechet

Lo que se perfilaba como un “súper martes” en la Cámara de Diputados nunca llegó a concretarse. La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete echó por tierra los planes de la oposición de votar una interpelación -con una eventual moción de censura- y las reuniones de comisión convocadas para tal fin se cancelaron.

La salida del funcionario investigado por enriquecimiento ilícito también sirvió para distender la relación con los aliados, que había llegado a un punto de máxima tensión el viernes pasado cuando Mauricio Macri anunció en un acto que el PRO había decidido avanzar contra Adorni en ambas Cámaras. “Mantener a Adorni destruye la confianza que permite el cambio”, advirtió el presidente del partido amarillo. La UCR, por su lado, también había dejado trascender que jugaría en tándem con los amarillos, porque ya no tenía margen de maniobra para evitar una confrontación con la Casa Rosada.

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Sin el affaire Adorni acaparando la agenda, los libertarios se entusiasman con retomar la buena racha legislativa, cuyas últimas victorias fueron la media sanción del Súper RIGI para fomentar inversiones en las “industrias del futuro” y la aprobación definitiva del pago a un grupo de holdouts (fondos buitres). Ahora deben esperar al Senado, donde se ha formado un verdadero “cuellos de botella”.

Bertie Benegas Lynch

En la Cámara alta se esperan novedades respecto a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada (agilización de desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la ley de expropiaciones), la nueva ley de discapacidad, la reforma las leyes de salud mental y de etiquetado frontal, la Ley General de Sociedades (que generó debate a nivel internacional por las denominadas “sociedades automatizadas”) y la sanción definitiva de los proyectos que ya pasaron por Diputados, como Hojarasca, Zonas Frías y Súper RIGI. Pero el verdadero plato fuerte sigue siendo la reforma política, que incluye la eliminación de las PASO.

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“Que no te sorprenda que el Colorado arranque con un gol”, advertían en el bloque violeta respecto a las posibilidades de Santilli de destrabar la suspensión de las PASO. Eso sí, “suspensión”, porque la eliminación de las primarias al parecer ya habría quedado descartada por falta de consenso.

Los gobernadores aliados estuvieron presentes en la jura de Diego Santilli

En esa línea, destacaban que la presencia de 14 gobernadores en la ceremonia de jura como jefe de Gabinete representa un buen augurio para avanzar con la reforma política. Allí estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba). Una masa crítica que, en caso de estar alineada con el oficialismo, dejaría el camino despejado para la reforma política.

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Una de las alternativas que Santilli puso sobre esa mesa de negociación es la incorporación de “colectoras”. Un mecanismo electoral que permitiría a los gobernadores tener listas propias para diputados y senadores nacionales pero adheridas a la candidatura presidencial de Milei. Al mismo tiempo, los acuerdos podrían incluir candidatos violetas con baja potencia electoral que faciliten la reelección de los oficialismos provinciales.

Karina Milei junto al bloque de diputados de LLA, tras la aprobación del Súper RIGI

Las prioridades legislativas de la Casa Rosada terminarán de tomar forma este miércoles por la mañana en la reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza convocada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

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Después de los chispazos con Patricia Bullrich, la hermana presidencial parece decidida a tomar más protagonismo en el Congreso y ya dio los primeros pasos para reordenar a la tropa propia: ya se sumó a los grupos de WhatsApp de diputados y senadores violetas para monitorear de cerca el pulso legislativo.