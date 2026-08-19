Cayeron tres delincuentes tras una entradera en Caseros

La camioneta Jeep Renegade negra secuestrada presenta severos daños en el frente y airbags desplegados luego de un incidente de entradera en Caseros

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Una entradera conmocionó en las últimas horas la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, cuando tres personas ingresaron por la fuerza a la vivienda de una mujer de 39 años.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes oficiales, el hecho ocurrió en la madrugada en un domicilio ubicado en la calle Fray Mamerto Esquiú 4690.

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Los delincuentes forzaron el acceso principal del inmueble de la mujer, con fines de robo. De inmediato, la víctima fue reducida y sufrió golpes de carácter leve, siendo posteriormente asistida por personal médico. Tras al entradera, los delincuentes intentaron huir en el Jeep Renegade, que pertenece a la mujer, lo que activó un cerrojo policial en la zona.

El operativo policial desplegado tras el alerta permitió la aprehensión de los tres sospechosos. Los detenidos fueron identificados como M. N. Ríos, de 24 años; M. U. Ibañez, de 21; y D. Y. Yancovich, de 27. En el procedimiento, se recuperaron todos los elementos sustraidos.

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Los delincuentes tienen entre 21 y 27 años

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción 6 (UFI 6), que trabaja en la recolección de pruebas y toma de declaraciones para esclarecer la mecánica del robo y la implicancia de cada uno de los aprehendidos.

Ssegún pudieron constatar las autoridades, Ríos cuenta con antecedentes por robo (2016), encubrimiento (2018), robo simple (2018) y hurto (2019), todos registrados en la Comisaría San Martín 1ra. Ibañez no presenta antecedentes penales en su historial. Por su parte, Yancovich está involucrada en una causa por infracción a la Ley 23.737 (drogas) en la Comisaría San Martín 9na, iniciada en 2018.

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El hecho fue caratulado como robo agravado por la modalidad entradera y todos serán indagados en las próximas horas.

Los sospechosos fueron interceptados y detenidos en las inmediaciones de la casa (Télam)

Hace unos meses, una familia de la localidad bonaerense de Ramos Mejía vivió momentos de extrema tensión durante la madrugada, cuando una banda de delincuentes irrumpió en su vivienda y amenazó con agredir a sus hijos ante la resistencia de los propietarios.

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El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Castelli al 1100, en el partido de La Matanza. Las cámaras de seguridad instaladas en el frente de la propiedad, a las que accedió este medio, registraron toda la secuencia, que se extendió por apenas cinco minutos, desde el ingreso de los asaltantes hasta su huida.

La secuencia de cómo ingresaron a la vivienda.

Según se observa en las imágenes, los delincuentes comenzaron a merodear la zona alrededor de las 3:20 de la madrugada, pasando varias veces frente al domicilio. Tres minutos después concretaron el ingreso tras forzar una de las rejas y acceder al interior de la vivienda. Eran seis en total.

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Una vez dentro, se dirigieron hacia la habitación principal, donde descansaba el matrimonio. Allí intentaron abrir la puerta mediante la fuerza, pero la pareja logró cerrarla con llave y permanecer resguardada del otro lado.

Al no conseguir ingresar, los ladrones amenazaron a los dueños de casa con hacerles daño a sus hijos, de 6 y 11 años, que se encontraban durmiendo en habitaciones separadas.

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De acuerdo con lo relatado por la familia, el mayor escuchó ruidos y voces dentro de la vivienda, alcanzó a ver personas encapuchadas y decidió hacerse el dormido mientras los intrusos revisaban cajones y revolvían la habitación. El menor, en cambio, no llegó a advertir lo que estaba ocurriendo.

Mientras los asaltantes intimidaban a la pareja, la mujer logró salir al balcón y comenzó a pedir ayuda a los gritos. A las 3:27, según se desprende de los registros, los delincuentes abandonaron la vivienda y escaparon del lugar.

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La investigación quedó a cargo de la UFIJ N.º 3, encabezada por el fiscal Gastón Bianchi.