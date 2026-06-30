Una diputada del PRO propuso eliminar las vacaciones de invierno en Mendoza

El proyecto fue presentado por el PRO.

A pocos días del comienzo de las vacaciones de invierno, una diputada del PRO presentó un proyecto para eliminar las dos semanas de receso en la Legislatura de Mendoza. La iniciativa abrió un debate sobre el régimen de trabajo de los legisladores y los períodos de descanso, que la autora calificó como un “privilegio”.

La legisladora que impulsó la propuesta es Cintia Gómez, quien sostuvo que algunos diputados asumieron sus bancas en mayo, trabajaron apenas dos meses y ahora ya cuentan con dos semanas de descanso. La suspensión de las actividades está prevista desde el 6 hasta el 22 de julio.

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“Lo mismo ocurre con los que asumen en noviembre, y a fines de diciembre ya tiene 30 días de vacaciones. Un privado debe tener más de 10 años de antigüedad para tener las mismas vacaciones”, comparó Gómez, en declaraciones a Diario Uno. La iniciativa propone la continuidad de las actividades de ambas Cámaras.

La diputada aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo del PRO, aunque reconoció que todavía no fue debatida con el resto de los legisladores.

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Desde Cambia Mendoza, en cambio, cuestionaron el proyecto y lo calificaron de “populista”. Además, defendieron el funcionamiento de la Legislatura provincial al sostener que es una de las que más sesiona en el país.

“Más allá de que el periodo ordinario empieza el 1 de mayo, nosotros sesionamos del 1 de febrero al 31 de diciembre, salvo en estas dos semanas que son de receso del personal administrativo, entre ellos los taquígrafos que son necesarios para sesionar”, advirtieron.

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Según reconstruyeron medios locales, el receso de invierno de la Legislatura fue acordado en paritarias con el personal administrativo. En ese marco, los legisladores que rechazan la propuesta sostienen que, sin esos trabajadores, no es posible realizar sesiones ni reuniones de comisión.

Gómez, sin embargo, consideró que la actividad legislativa podría mantenerse mediante reemplazos del personal: “Yo no pretendo vulnerar los derechos laborales de nadie, lo que digo es que eso de que no hay personal se puede coordinar con reemplazos como ocurre con otras instituciones que siguen funcionando. ¿Cómo hacen los hospitales o las fuerzas de seguridad para funcionar en vacaciones?“.

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(Legislatura de Mendoza)

El proyecto

El texto, al que accedió Infobae, ingresó a la Legislatura provincial este lunes 29 de junio. De acuerdo con el documento, la diputada Gómez argumentó que “las instituciones públicas deben evolucionar junto con la sociedad mendocina a la que representan” y que cada época “exige revisar aquellas prácticas que, aunque hayan sido adecuadas en otro momento, hoy pueden resultar distantes de la realidad”.

La legisladora opinó que “la realidad y los problemas de Mendoza no se detienen durante el mes de julio”. En ese sentido, sentenció: “Las preocupaciones de las familias continúan presentes, los desafíos vinculados al empleo, la educación, la salud, la seguridad, la producción y el desarrollo económico siguen requiriendo atención y respuestas por parte de las Cámaras y sus legisladores”.

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También señaló que los municipios, las instituciones y los sectores productivos tampoco interrumpen sus actividades durante ese período: “La continuidad de la actividad parlamentaria durante el mes de julio constituye una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el mendocino y sus representantes”.

En el documento, Gómez destacó que los legisladores provinciales elegidos en las elecciones de medio término asumen sus funciones el 1° de mayo y, apenas dos meses después, ingresan en el período de receso. Asimismo, adelantó que el proyecto de ley “no busca afectar derechos laborales ni desconocer la tarea que realizan los trabajadores legislativos”.

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“Cuanto más cercana sea la política a la realidad cotidiana de las personas, más fuerte será el vínculo de confianza sobre el cual se sostiene la democracia”, planteó.