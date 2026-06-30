Política

Una diputada del PRO propuso eliminar las vacaciones de invierno en Mendoza

El proyecto fue enviado a la legislatura local a días del inicio del receso invernal en la provincia. “Los problemas no se detienen durante el mes de julio”, argumentó

Guardar
Google icon
El proyecto fue presentado por el PRO.
El proyecto fue presentado por el PRO.

A pocos días del comienzo de las vacaciones de invierno, una diputada del PRO presentó un proyecto para eliminar las dos semanas de receso en la Legislatura de Mendoza. La iniciativa abrió un debate sobre el régimen de trabajo de los legisladores y los períodos de descanso, que la autora calificó como un “privilegio”.

La legisladora que impulsó la propuesta es Cintia Gómez, quien sostuvo que algunos diputados asumieron sus bancas en mayo, trabajaron apenas dos meses y ahora ya cuentan con dos semanas de descanso. La suspensión de las actividades está prevista desde el 6 hasta el 22 de julio.

PUBLICIDAD

“Lo mismo ocurre con los que asumen en noviembre, y a fines de diciembre ya tiene 30 días de vacaciones. Un privado debe tener más de 10 años de antigüedad para tener las mismas vacaciones”, comparó Gómez, en declaraciones a Diario Uno. La iniciativa propone la continuidad de las actividades de ambas Cámaras.

La diputada aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo del PRO, aunque reconoció que todavía no fue debatida con el resto de los legisladores.

PUBLICIDAD

Desde Cambia Mendoza, en cambio, cuestionaron el proyecto y lo calificaron de “populista”. Además, defendieron el funcionamiento de la Legislatura provincial al sostener que es una de las que más sesiona en el país.

“Más allá de que el periodo ordinario empieza el 1 de mayo, nosotros sesionamos del 1 de febrero al 31 de diciembre, salvo en estas dos semanas que son de receso del personal administrativo, entre ellos los taquígrafos que son necesarios para sesionar”, advirtieron.

Según reconstruyeron medios locales, el receso de invierno de la Legislatura fue acordado en paritarias con el personal administrativo. En ese marco, los legisladores que rechazan la propuesta sostienen que, sin esos trabajadores, no es posible realizar sesiones ni reuniones de comisión.

Gómez, sin embargo, consideró que la actividad legislativa podría mantenerse mediante reemplazos del personal: “Yo no pretendo vulnerar los derechos laborales de nadie, lo que digo es que eso de que no hay personal se puede coordinar con reemplazos como ocurre con otras instituciones que siguen funcionando. ¿Cómo hacen los hospitales o las fuerzas de seguridad para funcionar en vacaciones?“.

Legislatura de Mendoza
(Legislatura de Mendoza)

El proyecto

El texto, al que accedió Infobae, ingresó a la Legislatura provincial este lunes 29 de junio. De acuerdo con el documento, la diputada Gómez argumentó que “las instituciones públicas deben evolucionar junto con la sociedad mendocina a la que representan” y que cada época “exige revisar aquellas prácticas que, aunque hayan sido adecuadas en otro momento, hoy pueden resultar distantes de la realidad”.

La legisladora opinó que “la realidad y los problemas de Mendoza no se detienen durante el mes de julio”. En ese sentido, sentenció: “Las preocupaciones de las familias continúan presentes, los desafíos vinculados al empleo, la educación, la salud, la seguridad, la producción y el desarrollo económico siguen requiriendo atención y respuestas por parte de las Cámaras y sus legisladores”.

También señaló que los municipios, las instituciones y los sectores productivos tampoco interrumpen sus actividades durante ese período: “La continuidad de la actividad parlamentaria durante el mes de julio constituye una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el mendocino y sus representantes”.

En el documento, Gómez destacó que los legisladores provinciales elegidos en las elecciones de medio término asumen sus funciones el 1° de mayo y, apenas dos meses después, ingresan en el período de receso. Asimismo, adelantó que el proyecto de ley “no busca afectar derechos laborales ni desconocer la tarea que realizan los trabajadores legislativos”.

“Cuanto más cercana sea la política a la realidad cotidiana de las personas, más fuerte será el vínculo de confianza sobre el cual se sostiene la democracia”, planteó.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMendozaLegislatura de MendozaDiputados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crece el malestar en el PRO por las reiteradas críticas de Milei a Mauricio Macri

El Presidente volvió a cuestionar la gestión de Cambiemos y señaló que el denominado “reperfilamiento” de la deuda fue “una estafa” a los argentinos”. La respuesta del macrismo fue contundente: “Le tienen que prender una vela todos los días, le armó el gabinete”

Crece el malestar en el PRO por las reiteradas críticas de Milei a Mauricio Macri

Guillermo Francos habló de la salida de Adorni: “No sé si era idóneo, por lo menos no quedó demostrado”

El exjefe de Gabinete cuestionó el desempeño de su sucesor y dijo que “duró demasiado tiempo” en el cargo. Además, elogió a Diego Santilli: “Tiende a generar lazos y acuerdos”

Guillermo Francos habló de la salida de Adorni: “No sé si era idóneo, por lo menos no quedó demostrado”

Javier Milei irá hoy a la residencia del embajador de los Estados Unidos y será el primer presidente argentino en celebrar allí el 4 de julio

El Presidente estará esta noche en el acto por el Día de la Independencia. Asistirá luego de tomarle juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Javier Milei irá hoy a la residencia del embajador de los Estados Unidos y será el primer presidente argentino en celebrar allí el 4 de julio

Quiénes son los 14 gobernadores que acompañarán la jura de Diego Santilli en la Casa Rosada

El presidente le tomará juramento al nuevo jefe de Gabinete en una ceremonia que contará con una amplia representación de mandatarios provinciales

Quiénes son los 14 gobernadores que acompañarán la jura de Diego Santilli en la Casa Rosada

Carlos Bianco: “En 2023 la economía estaba mejor que ahora”

El ministro bonaerense habló sobre la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y comparó la gestión de Javier Milei con la de Alberto Fernández

Carlos Bianco: “En 2023 la economía estaba mejor que ahora”

DEPORTES

Se les apagó la TV justo antes del penal decisivo de Paraguay ante Alemania: la desopilante reacción al enterarse de la clasificación

Se les apagó la TV justo antes del penal decisivo de Paraguay ante Alemania: la desopilante reacción al enterarse de la clasificación

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La sorpresiva actuación de Lionel Messi en el lanzamiento de la nueva película de Spiderman: “Escuché que me estabas buscando”

El mensaje del canciller Friedrich Merz que dejó incrédulos a los hinchas alemanes tras la eliminación ante Paraguay

Polémica en Alemania por el referente que evitó patear un penal ante Paraguay: “No todos los jugadores quisieron asumir la responsabilidad”

TELESHOW

La felicidad de Ekaterina Ojeda tras su salto a la fama como modelo de Wanda Nara: “Lo que se viene”

La felicidad de Ekaterina Ojeda tras su salto a la fama como modelo de Wanda Nara: “Lo que se viene”

Wanda Nara planea hacerse un retoque estético y lo consultó con sus seguidores: “¿Me los saco o me los dejo?”

Santiago del Moro apoyó a Laura Ubfal por las críticas que recibe: “Si tuviera 90-60-90 tendría su propio programa”

La emoción de Rocío Igarzábal al recordar a Ernestina Pais: “Nunca me había tocado tan de cerca algo así”

Nacho Levy habló por primera vez luego de las acusaciones de Cecilia Ce: “Necesito pedirles perdón”

INFOBAE AMÉRICA

El mensaje del canciller Friedrich Merz que dejó incrédulos a los hinchas alemanes tras la eliminación ante Paraguay

El mensaje del canciller Friedrich Merz que dejó incrédulos a los hinchas alemanes tras la eliminación ante Paraguay

Dirigentes cívicos de Santa Cruz anuncian denuncias contra Evo Morales por los bloqueos en Bolivia

EE. UU. endurece las reglas para obtener la Green Card desde julio de 2026: estos son los cambios

Bolivia envía rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto

Europa afronta escasez de agua y desigualdad en el acceso durante la ola de calor