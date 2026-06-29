Juan Courel: “El Gobierno busca volver a hablar de economía y dejar atrás el caso Adorni”

Juan Courel afirmó que el Gobierno busca volver a hablar de economía y dejar atrás el caso Adorni con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete representa, para el consultor político Juan Courel, un intento del Gobierno por recuperar la iniciativa después del desgaste provocado por el caso Adorni y volver a concentrar la discusión pública en la economía. Así lo planteó durante una entrevista en Infobae a la Tarde, donde analizó el cambio de gabinete, la estrategia comunicacional del oficialismo y el escenario electoral.

En diálogo con Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Courel sostuvo que el deterioro de la imagen del Gobierno responde principalmente a factores económicos. Según explicó, “el descenso en la aprobación del Gobierno se atribuye más a cuestiones económicas, al malestar en el bolsillo y en la vida cotidiana de la gente, que al acontecimiento Adorni”, por lo que el desafío del oficialismo pasa por volver a ofrecer una perspectiva de mejora.

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El consultor político sostuvo que la caída en la aprobación del Gobierno responde más al malestar económico que al caso Adorni (REUTERS/Agustín Marcarian)

En ese sentido, interpretó que la salida del exvocero golpeó uno de los pilares del relato libertario, ya que, según afirmó, “le pegaba muy de lleno debajo de la línea de flotación del discurso moralizante, anticasta y outsider”, precisamente cuando el Gobierno necesita “renovar su promesa económica”.

Para Courel, la designación de un nuevo vocero con perfil económico y el desembarco de Santilli apuntan en esa dirección. “No necesitan nuevamente un vocero que se pelee y dé la batalla cultural; necesitan un vocero que sepa explicar por qué la economía puede andar mejor”, resumió al describir el cambio de prioridades en la comunicación oficial.

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El consultor también relativizó la posibilidad de que el Mundial funcione como un elemento capaz de desplazar la agenda política. A diferencia de otros momentos históricos, consideró que hoy “todos estamos habituados a tener cien millones de conversaciones simultáneas”, por lo que no cree que el torneo pueda tapar los problemas que enfrenta el Gobierno.

El consultor político sostuvo que la caída en la aprobación del Gobierno responde más al malestar económico que al caso Adorni (Infobae en Vivo)

Respecto de la decisión oficial de sostener durante meses a Adorni pese al costo político, Courel habló de un posible error de cálculo. A su entender, el Gobierno buscó esperar una oportunidad más favorable para realizar el reemplazo, ya que “no podían dar el brazo a torcer inmediatamente porque la inercia era de declive y eso podía agravar el conflicto”.

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También minimizó el impacto electoral de las disputas internas dentro del oficialismo. Si bien reconoció que consumen tiempo y energía de la gestión, sostuvo que “la mayoría de los votantes no está al tanto de esas diferencias” y que, probablemente, ni siquiera llegue a enterarse. El problema, explicó, es que esas tensiones obligan al Gobierno a defenderse en lugar de instalar una agenda propia.

Sobre la llegada de Santilli, Courel consideró que representa una oportunidad política para el dirigente. Incluso afirmó que, en el escenario actual, “a Santilli le resultaría más fácil ser gobernador que a Milei reelegir”, ya que percibe un clima social “más cambista que continuista”.

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Courel señaló que la salida de Adorni afectó el discurso moralizante, anticasta y outsider del oficialismo (RSFotos)

Al analizar el panorama electoral, el consultor también relativizó el peso de la denominada batalla cultural. Según señaló, “Milei nunca fue ganando la batalla cultural” porque las posiciones ideológicas de la sociedad se mantienen relativamente estables desde el inicio de su gestión.

En cuanto a la posibilidad de una reelección presidencial, aclaró que las mediciones que realiza su consultora muestran un escenario mucho más competitivo que meses atrás. En ese sentido, aseguró que “hoy hay una diferencia a favor de Massa” y sostuvo que “no hay ninguna manera de que Milei gane una reelección; la va a tener que pelear”.

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Para Courel, la variable decisiva será la evolución de la pobreza. Según explicó, existe una relación directa entre ese indicador y los resultados electorales, ya que “cuando un gobierno logra que el índice de pobreza se reduzca al final de su mandato, gana la reelección o su espacio político continúa en el poder”.

Juan Courel descartó que el Mundial pueda tapar la agenda política y los problemas que enfrenta el Gobierno (Infobae en Vivo)

En la provincia de Buenos Aires, advirtió que una eventual confluencia entre La Libertad Avanza y el PRO complicaría las posibilidades del peronismo si se repitieran los resultados de 2023. Además, recordó que en América Latina “se duplicó la tasa de alternancia”, por lo que cada vez son menos los oficialismos que logran renovar su mandato.

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Finalmente, el consultor restó importancia a una eventual eliminación de las PASO, al considerar que “es un poco suma cero” porque todos los espacios pueden adaptar sus estrategias. Respecto del adelantamiento del calendario electoral bonaerense, advirtió que un eventual desdoblamiento podría terminar perjudicando al oficialismo provincial, ya que, si el gobernador construye una candidatura presidencial, la separación de las elecciones podría implicar “menos fuerza territorial para defender los votos en una elección nacional”.

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