El Gobierno activó el traspaso en la jefatura de Gabinete: cuándo será la cumbre entre Santilli y Adorni

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su sucesor, Diego Santilli

El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició la jornada del lunes con una ronda de entrevistas en distintos medios de comunicación, mientras los equipos técnicos se reúnen en Casa Rosada para activar los primeros pasos del operativo de traspaso de mando tras la salida de Manuel Adorni, quien el sábado presentó su renuncia.

Pese a que el intercambio entre Santilli y Adorni estaba previsto para este mediodía, se dará el próximo martes, aunque aún ajustan el horario, según confirmaron fuentes involucradas a Infobae, en la previa a la jura del flamante ministro coordinador que será a las 17.30 en el Salón Blanco. No obstante, para acelerar la dinámica, colaboradores técnicos de ambos sectores ya se encuentran en la tarea desde las 9.

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“La reunión va a ser mañana oficialmente, pero están todos los equipos reunidos. Está todo en marcha”, sostuvo una fuente de Casa Rosada.

Ya en funciones, el ex legislador del PRO calificó al presidente Javier Milei como “el más reformista de la historia”, y reveló que trabajará para su reelección en 2027. Por su parte, planteó que aspira a una transición “ordenada y responsable”, e insistió en que la salida de su antecesor estuvo motivada por el “desgaste” que detectaron en el exfuncionario. “Estaba anímicamente destruido”, planteó esta mañana en A24.

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El equipo de Santilli ya trabaja en la sucesión de Adorni como jefe de Gabinete (REUTERS/Agustín Marcarian)

Desde el entorno del ex vocero presidencial ratifican la versión y sostienen que, luego de haber presentado la carta de renuncia en la que denunció ataques mediáticos y difamaciones, se siente “en paz”. “Si es por los Milei, sigue ahí, pero no quiere saber nada con nada que tenga que ver con el Estado”, precisaron ante este medio.

Con su desembarco como coordinador de ministros, “El Colo” Santilli despertó el optimismo de varios sectores del Gabinete que reclamaban el corrimiento de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Al respecto, la senadora Patricia Bullrich, la más persistente en correr del cargo al funcionario, definió que la determinación “genera un nuevo momento, un aire, un respiro para el presidente, para todo el equipo de gobierno, y esto ayuda a que podamos retomar la agenda”.

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Asimismo, el enroque supone una nueva apuesta oficialista de tinte más dialoguista y con la necesidad de tender puentes con los gobernadores y los aliados legislativos para la sanción de las leyes que diseñó el Poder Ejecutivo. En calidad de comodín, Santilli reaparece -una vez más- para ocupar un lugar frente a la escasez de cuadros propios de La Libertad Avanza. Algo por el estilo detectó el expresidente Mauricio Macri, de complejo vínculo con Milei, quien celebró su designación en redes sociales.

El de este fin de semana supone el último cambio de una serie de modificaciones que se se iniciaron la semana pasada con la designación de Adrián Ravier al frente de la Vocería Presidencial, para aceitar la comunicación de la gestión, y de Fabián Fernández en la Secretaría de Prensa, que finalmente podría pasar a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

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Adrian Ravier, el nuevo vocero presidencial, durante su presentación en su primer acto público en el edificio de la Casa Rosada

El próximo martes parece estar cargado de actividades. De concretarse el anuncio que realizó Ravier el pasado viernes, protagonizará su primera conferencia de prensa a las 11, y se espera que Adorni y Santilli concreten el encuentro, aún sin horario. Por cuestiones de agenda, la asunción formal al cargo de Santilli se dará a las 17.30, ante la mirada de Milei, que tiene previsto viajar a Asunción, Paraguay, para dar asistencia a la Cumbre del Mercosur.

Por estas horas, la Casa Rosada se encuentra convulsionada a raíz de los cambios, lo que impacta de lleno en la comunicación de las actividades de gestión. Se trata de uno de los principales desafíos de este nuevo equipo designado que apuesta a motorizar los hitos de una gestión que hasta entonces parecía empantanada por la situación judicial de Adorni.

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