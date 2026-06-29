Asfura promete transformar Honduras con prioridad en salud, educación e infraestructura

El Gobierno de Honduras comenzará en julio la entrega de 800 mil textos escolares para estudiantes del sistema público. REUTERS/Leonel Estrada

El presidente Nasry Asfura reafirmó este lunes su compromiso de impulsar cambios en Honduras y dijo que su gobierno buscará mostrar resultados durante su administración. En un acto por el lanzamiento del programa “La salud más cerca de usted”, también anunció la entrega de maquinaria a las alcaldías y de 800 mil textos escolares en julio.

Durante su participación en el lanzamiento del programa, el jefe del Ejecutivo dijo que el esfuerzo de su gobierno estará enfocado en responder a las principales necesidades de la población mediante proyectos y programas de alcance nacional.

“Vamos a sacar adelante a Honduras. Ustedes serán testigos del cambio y lo vamos a demostrar con trabajo, compromiso y resultados”, expresó el mandatario ante los asistentes.

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Salud, educación e infraestructura

Asfura dijo que uno de los ejes de su gestión será el fortalecimiento del sistema sanitario, con el objetivo de acercar los servicios médicos a las comunidades y mejorar la atención para miles de hondureños.

El mandatario señaló que la salud forma parte de las prioridades de su administración, junto con la educación y el desarrollo de infraestructura, áreas que, según indicó, serán impulsadas mediante inversiones y programas específicos.

El presidente anunció la entrega de cerca de 2.000 máquinas a las 298 municipalidades de Honduras.

El lanzamiento del programa “La salud más cerca de usted” forma parte de esa estrategia orientada a ampliar la cobertura de atención médica en distintas regiones del país.

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Entrega de maquinaria a las alcaldías

Otro de los anuncios del presidente fue la próxima entrega de cerca de 2.000 máquinas destinadas a las 298 municipalidades del país.

De acuerdo con Asfura, este proyecto responde a uno de los compromisos asumidos durante la campaña política y permitirá fortalecer la capacidad de las alcaldías para ejecutar obras de mantenimiento, reparación de calles, limpieza y otros trabajos de beneficio comunitario.

El gobernante afirmó que dotar de equipo a los gobiernos locales facilitará una respuesta más rápida a las necesidades de cada municipio.

En materia educativa, el presidente adelantó que durante julio comenzará la entrega de aproximadamente 800 mil textos escolares destinados a estudiantes del sistema público.

La iniciativa busca proporcionar herramientas de aprendizaje a niños y jóvenes de distintos niveles educativos y fortalecer el proceso de enseñanza en los centros escolares del país.

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Una maestra hondureña de más de 40 años imparte una lección a sus alumnos en un aula de clase en Honduras, con un pizarrón vacío y la bandera nacional visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Educación prioridad

Asfura sostuvo que la educación seguirá siendo una de las áreas prioritarias de su administración y aseguró que el Gobierno continuará tomando decisiones orientadas a mejorar las condiciones del sistema educativo nacional.

El presidente también subrayó que la ejecución de estos proyectos estará acompañada por un seguimiento permanente para garantizar que los recursos lleguen a las comunidades y se traduzcan en beneficios concretos para la población. ASfura dijo que el objetivo es acelerar la puesta en marcha de las iniciativas anunciadas durante los primeros meses de su administración.

Con estos anuncios, el Gobierno busca marcar el inicio de una agenda enfocada en la ejecución de obras y programas sociales durante los próximos meses. Las autoridades sostienen que el avance de estas iniciativas será determinante para medir el cumplimiento de los compromisos asumidos con la población y el impacto de las políticas públicas en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país.

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