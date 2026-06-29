Los docentes bonaerenses anunciaron un nuevo paro por mejoras salariales y este martes no habrá clases

Este martes habrá un nuevo paro docente en la provincia de Buenos Aires y no habrá clases

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron un paro de 24 horas y no habrá clases en las escuelas bonaerenses durante este martes. La medida fue informada por cuatro de las cinco agrupaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

De acuerdo a lo que comunicaron, los gremios reclaman por aumentos en los salarios y mejoras en la seguridad dentro de las escuelas. Uno de los puntos que reclaman es el aumento de casos de violencia contra docentes.

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La convocatoria al paro del martes 30 de junio fue resuelta por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA). La quinta organización que integra el FUDB no se sumó a la medida de fuerza. La jornada sin actividad escolar afectará a gran parte de los establecimientos públicos provinciales y representa un nuevo frente de tensión para la gestión del gobernador Axel Kicillof.

En el comunicado conjunto, AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA precisaron que la decisión se adopta ante la falta de respuestas a demandas sostenidas por el sector. Las organizaciones enmarcaron la medida en lo que describieron como “un enorme ahogo financiero” del Gobierno nacional hacia la provincia y un “ajuste brutal en la educación pública”, aunque también dirigieron reclamos concretos a la administración bonaerense.

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Los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunciaron la medida de fuerza

Uno de los ejes centrales es la exigencia de una convocatoria urgente a la negociación paritaria para recomponer el poder adquisitivo de los salarios. Los sindicatos dirigieron este pedido tanto al Ejecutivo provincial —al que le requieren la reapertura inmediata de las paritarias— como al Gobierno nacional, al que exigen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). “La pérdida del poder adquisitivo golpea directamente las condiciones de vida de las y los trabajadores de la educación”, sostuvieron en el texto difundido.

El segundo eje del reclamo apunta al incremento de hechos de violencia registrados en los establecimientos educativos. Los gremios exigieron la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, junto con la elaboración de un protocolo complementario. Además, reclamaron la realización de jornadas institucionales y la aplicación de la legislación vigente para sancionar los delitos y contravenciones que ocurran en el ámbito escolar.

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En ese punto, las organizaciones instaron al Estado provincial a adoptar medidas que garanticen la integridad psicofísica de docentes, estudiantes y del conjunto de la comunidad educativa, ante lo que describieron como “un flagelo social que requiere un abordaje multisectorial y urgente”.

Liliana Olivera, presidente de la FEB, señaló que “hay una proliferación de hechos de violencia que son públicos y que requieren de diversas medidas, como la implementación plena del Acuerdo de Resguardo y Reparación o la aplicación de legislación vigente para que delitos o contravenciones de este tipo sean penalizados”. En ese sentido, recordó que desde la Federación vienen realizando capacitaciones sobre la problemática, aunque advirtió que se necesita “la implementación de herramientas que ya están acordadas para abordar los episodios de violencia en las escuelas de la Provincia”.

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Sobre el reclamo salarial, Olivera afirmó que “la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador” y exigió una convocatoria urgente a la paritaria. La dirigente precisó que el pedido tiene dos frentes: la restitución del FONID, eliminado por el Gobierno nacional, y la reapertura de negociaciones con la Provincia. “Necesitamos sentarnos de manera urgente con la Provincia para recomponer los salarios docentes que quedaron muy rezagados”, aseguró.

Cuatro gremios se sumaron al pedido y también reclaman por los hechos de violencia en las escuelas

Las organizaciones también denunciaron la sobrecarga de tareas que enfrentan los trabajadores de la educación y reclamaron garantizar la desconexión total fuera de la jornada laboral. En ese marco, solicitaron avanzar en modificaciones concretas del Régimen Académico, al advertir que el incremento de la carga horaria no puede seguir siendo naturalizado. Frente a la caída de la natalidad, los gremios exigieron además la derogación de las resoluciones 3367 y 333, bajo la premisa de que ningún docente debe perder su puesto de trabajo por esa razón.

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El comunicado incluyó también el rechazo al desfinanciamiento de la Escuela Técnico Profesional. AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA exigieron al Gobierno nacional la restitución del artículo presupuestario destinado a ese nivel educativo, al advertir que su ausencia “compromete la formación de miles de jóvenes” y pone en riesgo el sostenimiento de una educación técnica pública.

Por último, los gremios manifestaron su preocupación por los cambios que el Ejecutivo nacional intenta aplicar al régimen previsional, modificaciones que, según advirtieron, impactarían de forma negativa en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en los derechos jubilatorios del sector. También reclamaron que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) garantice prestaciones adecuadas y oportunas para los docentes bonaerenses.

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