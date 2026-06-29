Severos racionamientos de agua continuarán en Honduras, represas reportan bajo nivel

El esquema de racionamiento no tendrá cambios por ahora y cada colonia recibirá unas 12 horas continuas de suministro en su día asignado.

La escasez de agua en Tegucigalpa, capital hondureña mantiene el racionamiento, según la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento informó que miles de familias seguirán recibiendo el servicio una vez por semana, mientras las reservas de los embalses que abastecen al Distrito Central rondan el 40% de su capacidad y continúan en descenso por la falta de lluvias.

El gerente de la Unidad Municipal Gustavo Boquín, explicó que los embalses siguen perdiendo volumen por la falta de precipitaciones. Según indicó, en algunos sectores de almacenamiento la cifra podría ser incluso menor.

Boquín dijo: "La situación sigue siendo complicada porque las represas continúan bajando. Mientras no tengamos lluvias suficientes, debemos cuidar cada litro de agua disponible".

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Preocupación ciudadana

La incertidumbre también comienza a sentirse entre los habitantes de distintos barrios de la ciudad capital, quienes aseguran que el abastecimiento semanal apenas les permite cubrir las necesidades básicas del hogar.

Familias numerosas afirman que deben administrar cuidadosamente cada recipiente de agua para cocinar, asearse y realizar las labores domésticas durante los días en que no cuentan con el servicio.

La UMAPS refuerza el abastecimiento con más de 80 camiones cisterna sin costo para la población.

“Con una sola vez a la semana es bastante complicado. En mi casa somos seis personas y el agua no alcanza si no la cuidamos al máximo. Hay días en los que tenemos que comprar agua porque ya se terminó la que almacenamos”, comentó Obed Licona, habitante de la colonia San Ángel en el distrito central, quien pidió a las autoridades buscar soluciones que permitan mejorar el suministro mientras persiste la sequía.

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Ante la falta de lluvias el monitoreo de las autoridades no descartan que en las próximas semanas, las reservas podrían seguir disminuyendo, lo que obligaría a mantener o incluso reforzar las medidas de racionamiento.

Ante ese panorama, insisten en que el uso responsable del agua será clave para garantizar el abastecimiento de toda la población hasta que las lluvias permitan la recuperación de los embalses.

Cómo seguirá el racionamiento

Con respecto al esquema de racionamiento no sufrirá modificaciones por ahora. Cada colonia recibirá aproximadamente 12 horas continuas de suministro durante el día asignado, lo que representa cuatro abastecimientos mensuales para cada sector.

Las autoridades señalaron que este sistema busca garantizar que el recurso alcance para abastecer a toda la población mientras persistan las condiciones de sequía.

Como parte de las medidas para atender a las zonas con mayores dificultades de abastecimiento, la UMAPS contrató más de 80 camiones cisterna que ya comenzaron a distribuir agua en diferentes colonias.

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Miles de familias enfrentan racionamientos más intensos en Tegucigalpa y Comayagüela. (FOTO: Cortesía)

Ante el descenso sostenido en las reservas de agua, la institución reiteró el llamado a los capitalinos para adoptar medidas de ahorro dentro de sus hogares.

Entre las principales recomendaciones figura almacenar únicamente el agua necesaria, evitar desperdicios, reparar fugas domésticas y utilizar el recurso solo para actividades prioritarias.

Las autoridades advirtieron que el comportamiento del invierno será determinante para mejorar los niveles de las represas y permitir una flexibilización del calendario de distribución.

Las autoridades también señalaron que el suministro mediante camiones cisterna no tiene ningún costo para la población.

Boquín pidió a los ciudadanos denunciar cualquier cobro irregular por parte de operadores que utilicen el nombre de la institución para lucrarse durante la emergencia. También recordó que todas las cisternas autorizadas por la UMAPS están identificadas.

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