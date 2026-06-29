Tras la renuncia de Manuel Adorni, Javier Milei se sumará a la reunión de diputados y senadores en Casa Rosada

El Presidente podría ser quien encabece el encuentro

Mientras el Gobierno comienza a reordenarse, el presidente Javier Milei canceló su viaje a Paraguay para concentrarse en la gestión y decidió sumarse a la reunión con senadores y diputados de La Libertad Avanza en la Casa Rosada.

De acuerdo con lo que confirmaron a Infobae fuentes de su entorno, el mandatario nacional optó por participar él mismo del cónclave, en un nuevo gesto para ordenar al equipo y plantear las metas a futuro.

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El encuentro está convocado para el próximo miércoles a la mañana y, hasta esta confirmación, iba a estar encabezado por el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt.

El líder libertario le tomará juramento un día antes a su nuevo ministro coordinador, que viene a reemplazar a Manuel Adorni tras su salida el último fin de semana, en medio de presiones internas por la polémica sobre su patrimonio.

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El oficialismo busca dejar atrás las diferencias que generaron dentro del espacio la situación del ahora ex funcionario y es por eso que se convocó a los legisladores a Balcarce 50, con el objetivo de pasar página y fijar las metas de cara al futuro.

Adorni renunció el sábado (EFE/Matías Martin Campaya)

Recientemente, Milei canceló su viaje a Paraguay, donde iba a ser parte, en las afueras de la ciudad de Asunción, de la cumbre del Mercosur, en la que se van a debatir los tratados internacionales.

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Sin embargo, según adelantaron en su entorno, optó por no moverse de Buenos Aires para “trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para las 17:30 del martes”.

Finalmente, la Argentina será representada en esa mesa por el canciller, Pablo Quirno, que ya se encuentra en el país vecino.

Hasta el momento, los referentes del oficialismo que ya confirmaron que estarán en la reunión con diputados y senadores son, además de Santilli y Devitt, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que fue quien hizo la convocatoria; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

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Incluso la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, será de la partida, en un gesto de acercamiento luego de algunas diferencias con el resto de la cúpula por Adorni.

El intercambio se dará a partir de las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas y será una única con todo el grupo de legisladores de La Libertad Avanza.

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Karina Milei volverá a recibir a los legisladores

La secretaria general fue agregada en las últimas horas a los dos grupos de WhatsApp en los que están los miembros del bloque de cada Cámara, para tener mayor control de la estrategia parlamentaria.

La última vez que los integrantes del Congreso fueron a la Casa Rosada fue hace tan solo unos días, cuando Karina Milei los recibió para intentar conseguir un último apoyo al entonces jefe de Gabinete, que enfrentaba los intentos de la oposición para removerlo a través de una moción de censura.

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En aquella oportunidad, a pesar de que había sido invitada, Bullrich se ausentó con el pretexto de que debía trabajar en las negociaciones para la sesión que se preveía para el 2 de julio.

Fue la propia ex ministra de Seguridad la que le escribió a Devitt para pedirle que le transmita a la secretaria general que en el recinto nadie quería escuchar a Adorni.

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Pocas horas después, el todavía funcionario les comunicó a los senadores que estaban en ese instante con él que había decidido dar de baja el informe de gestión que previamente anunció.

Santilli asumirá formalmente el martes (RSFotos)

Fue uno de los últimos golpes que recibió el jefe de Gabinete, quien para el viernes siguiente ya tenía lista la carta de renuncia que se hizo pública el sábado pasado.

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“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia", escribió Adorni en su mensaje final, destinado a los hermanos Milei.

Este lunes, Santilli ya comenzó a planificar la estructura de la Jefatura de Gabinete bajo su mando y tiene pendiente una reunión con Devitt para ultimar detalles.

El martes, en tanto, poco antes de jurar en el cargo, recibirá a su antecesor para dar inicio al demorado proceso de transición y hacer la tradicional foto protocolar.