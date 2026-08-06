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El Senado aprobó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada tras retirarse el capítulo de Ley de Manejo del Fuego

Tras una jornada maratónica y marcada por los incidentes, el Gobierno obtuvo la media sanción. En el camino quedaron excluidos los cambios sobre venta de tierras a extranjeros y la Ley Nacional de Manejo del Fuego

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Sesion Ordinaria del Senado - Ley de Tierras - 6 de agosto
A casi 12 horas de iniciada la sesión, el proyecto sufrió una última modificación (Comunicación Institucional Senado)

Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros y las modificaciones de la Ley Nacional de Manejo del Fuego para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se cayera, el Senado aprobó la iniciativa con un total de 37 votos a favor.

La jornada se desarrolló con tensión adentro y afuera del recinto del Senado. Alrededor del Congreso de la Nación marcharon movimientos sociales y organizaciones en contra de la propuesta oficialista. La policía buscó dispersar a los manifestantes y se produjeron incidentes que dejaron como saldo al menos 11 detenidos y heridos.

En el inicio de la jornada, el presidente del bloque del PJ, José Mayans, mocionó para levantar la sesión, argumentando que el dictamen final del proyecto había llegado recién al mediodía, sin permitir un periodo serio de estudio. También lo intentó antes de la votación, tras modificarse por última vez el dictamen, pero no tuvo apoyo.

Las participaciones virtuales de los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza) y Flavio Fama (UCR - Catamarca) quedaron truncas, luego de que los senadores no aprobaran la modalidad excepcional por razones de salud. Se definió que los casos sean tratados en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sesion Ordinaria del Senado - Ley de Tierras - 6 de agosto
Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 6 de Agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)
04:31 hsHoy

Aprobaron la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El gobierno logró aprobar la reforma en el Senado
El gobierno logró aprobar la reforma en el Senado

Tras una sesión maratónica, el Gobierno logró quedarse con otra victoria en el Senado. Con un total de 37 votos a favor, el oficialismo superó la mayoría requerida. La oposición solo obtuvo 33 negativos, mientras que no hubo abstenciones.

Después de que el proyecto tambaleara producto del capítulo que buscaba modificar la Ley Nacional de Manejo del Fuego, la supresión del apartado allanó el camino. Previo a esto, se habían eliminado los cambios sobre la venta de territorios nacionales a extranjeros.

Acto seguido, en la votación en particular, los tres capítulos restantes que modificaron los regímenes de desalojos exprés y expropiaciones también obtuvieron la aprobación por mayoría.

04:21 hsHoy

Eliminaron el capítulo de la Ley de Manejo del Fuego

Sesion Ordinaria del Senado - Ley de Tierras - 6 de agosto
A casi 12 horas de iniciada la sesión, el proyecto sufrió una última modificación (Comunicación Institucional Senado)

Después de que Patricia Bullrich cerrara el debate, el senador libertario Agustín Coto anunció que el oficialismo decidió retirar el capítulo sobre las modificaciones de la Ley Nacional de Manejo del Fuego. Se trataba del apartado número cuatro incluido en el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La modificación de última hora se dio luego de que los representantes de la oposición mostraran un rechazo general. Frente a esto, el justicialista José Mayans pidió que retiraran el dictamen, pero la moción no fue admitida por los libertarios.

04:12 hsHoy

Bullrich defendió el proyecto de ley de propiedad privada y aseguró que “la propiedad privada es certeza para los ciudadanos”

Patricia Bullrich - Senado - Ley de Tierras

Después de las críticas esbozadas por la oposición, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, apuntó que las modificaciones fueron pensadas para proteger a los ciudadanos. “Al que vive en un barrio popular y los narcos le sacan la casa, ¿quién los protege?“, ejemplificó al remarcar que los afectados suelen ser las familias.

“La propiedad privada es certeza para los ciudadanos, es terminar con la idea de que se protege al que viola la ley”, destacó la senadora porteña. Además, apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al recordar que durante el último gobierno hubo 17 mil usurpaciones sin obtener respuestas oficiales.

Por otro lado, apuntó contra los gobiernos kirchneristas tras defender las modificaciones referidas a las expropiaciones. Luego de que considerara una hipocresía el argumento sobre la soberanía esbozado por la oposición, recordó los casos en los que se cedieron tierras a empresas y gobiernos extranjeros.

Asimismo, argumentó que los cambios sobre el uso de la utilidad pública deben darse para evitar que el Estado pueda hacer un abuso de ese derecho.

03:33 hsHoy

José Mayans: “No podemos acompañar esto que es un delirio”

Primer plano del senador José Mayans con traje oscuro y corbata azul, barba y cabello gris, hablando frente a un micrófono en una sala del Senado
Mayans reafirmó que el interbloque votará en contra del proyecto

El presidente del bloque Justicialista, José Mayans, ratificó el rechazo a la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, tras realizar severas críticas al recorrido que tuvo el proyecto en el recinto y el contexto social en el que se trató la propuesta oficialista. “No podemos acompañar esto que es un delirio”, apuntó.

“Es inconstitucionalidad de cabo a rabo”, cuestionó el formoseño sobre el contenido de la iniciativa, tras acusar al Gobierno de intentar enmascarar las privatizaciones de las empresas nacionales. Al igual que condenó las represiones en las inmediaciones del Congreso, advirtió: “Esto no va a terminar bien”.

Previo a esto, los senadores Edith Terezi (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alejandra Vigo (Córdoba), José María Carambia (Santa Cruz), Fernando Salino (San Luis) y Carolina Moisés (Jujuy) apuntaron contra el capítulo que buscaría modificar la actual Ley Nacional de Manejo del Fuego. Asimismo, destacaron la caída del apartado sobre la venta de tierras a extranjeros producto del rechazo popular.

01:59 hsHoy

Tensión en el Senado por la definición de la votación de la Ley de Manejo del Fuego

La semana pasada, se registró un imponente incendio forestal en La Rioja
La semana pasada, se registró un imponente incendio forestal en La Rioja

Mientras que el oficialismo confía en haber reunido el apoyo requerido para aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en las bambalinas del Congreso aumentó la preocupación sobre el destino particular del capítulo que propone la modificación de la actual Ley de Manejo del Fuego.

La ley vigente, impulsada por Máximo Kirchner durante la gestión de Alberto Fernández, establece una prohibición sobre la venta y el cambio del rubro de uso de las tierras que hubieran sufrido un incendio durante un período de 60 años. Esta norma fue aplicada tanto para bosques nativos como para otras áreas afectadas, con el objetivo de desalentar posibles incendios intencionales vinculados a intereses inmobiliarios o productivos.

En contraposición, la nueva propuesta limita la prohibición a la imposibilidad de modificar el uso y destino original, pero sin establecer un período específico. Esto significa que, ante un incendio, la superficie deberá mantener la misma función que tenía antes del siniestro, pero no se bloquea la venta ni se impone el plazo de 60 años para cualquier cambio de titularidad.

También se propone eliminar el artículo 22 quáter de la legislación actual. Este detalla que, en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales afectadas por incendios, “se prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción: a) la realización de emprendimientos inmobiliarios; b) cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y, c) la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento”.

Con esta eliminación, la propuesta busca levantar las limitaciones de treinta años para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios y cambios en la actividad agropecuaria en zonas no forestales, que se trata del plazo vigente en que está prohibido transformar el destino original del terreno afectado.

01:15 hsHoy

Comenzó el cierre del debate por la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Sesion Ordinaria del Senado - Ley de Tierras - 6 de agosto
La primera senadora en exponer fue la chubutense Edith Terenzi (Fotos: Comunicacion Senado)

Luego de una maratónica sesión, los representantes de los bloques cerrarán el debate por la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Se espera que la votación en general arranque durante la madrugada.

Mientras que el Poder Ejecutivo busca ratificar el apoyo de la Cámara Alta, continúan las dudas respecto a los resultados de la votación en particular. El capítulo que propone la modificación de la Ley de Manejo del Fuego en el blanco de la disputa.

00:58 hsHoy

Gases, piedras y patrulleros destrozados: las imágenes y los videos de los incidentes en el Congreso

La movilización que se realizó en el centro porteño terminó con 11 personas detenidas y tres agentes de las fuerzas de seguridad heridos. Hubo tachos de basura que prendieron fuego y un amplio operativo en el lugar que duró casi cinco horas

Gases lacrimógenos, piedras, un patrullero con los vidrios rotos y contenedores de basura incendiados: así se vivió la jornada frente al Congreso de la Nación, donde 11 personas terminaron detenidas y tres agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante la marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad frente al Congreso dejaron un saldo de al menos 11 detenidos, tres agentes heridos y destrozos que se replicaron por todo el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Todo se dio mientras en el Senado se debate el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Leer la nota completa
00:29 hsHoy

https://www.infobae.com/politica/2026/08/07/villarruel-defendio-su-decision-ante-el-pedido-de-la-senadora-sagasti-nada-se-ha-hecho-contra-el-reglamento/

23:47 hsAyer

11 detenidos y heridos por los incidentes afuera del Congreso

Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Incidentes
Un gendarme resultó herido por un piedrazo en la cabeza durante los disturbios frente al Congreso. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Al menos once personas fueron detenidas este jueves por la tarde tras los incidentes registrados durante las protestas frente al Congreso contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en la ciudad de Buenos Aires, según la información oficial.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo con 820 oficiales ante las manifestaciones de distintas organizaciones contra el proyecto que se debate en el Senado.

De acuerdo con fuentes oficiales, la Policía Federal concretó tres arrestos por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, detuvo a otras ocho personas y mantuvo el operativo para dispersar a los manifestantes en la Plaza y la Avenida de Mayo.

En medio de los disturbios, un gendarme y un prefecto resultaron heridos: el primero recibió un piedrazo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Churruca, mientras que el segundo fue asistido en el lugar.

23:01 hsAyer

Preocupación por los cambios a la ley de Manejo del Fuego

Una línea de llamas naranjas y rojas consume la hojarasca seca en el suelo de un bosque con árboles altos y oscuros y una ligera neblina de humo
El senado discute cambios en el manejo de tierras luego de incendios. (AP Photo/George Walker IV)

Mientras continúa el desarrollo de la sesión para votar lo que queda en pie de la ley de propiedad privada, desde un par de bancadas aliadas deslizaron a Infobae la preocupación de cara a la definición en particular del proyecto. En particular, sobre los cambios a la ley de Manejo del Fuego.

Horas atrás, la moción para que la iniciativa volviera a comisión realizada por el jefe kirchnerista, José Mayans, terminó en derrota 38 a 31. Eso se entendió como una señal de adhesiones suficientes para la madrugada de mañana. No obstante, el anuncio -ya había dado indicios- del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) de no avalar el capítulo en cuestión elevó las alarmas. De hecho, hasta se especula que otra legisladora se sumaría.

Minutos antes de las 20, este medio consultó a otros referentes y creen que el quorum para votar no estaría en riesgo y que, por ahora, las modificaciones en la ley del fuego pasarían el filtro, de manera más ajustada en comparación con los otros temas. Las dudas igual persisten y, de cara a la madrugada, el oficialismo tendrá que blindar al máximo para evitar fugas y, sobre todo, lo que sería un eventual papelón.

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