El Senado aprobó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada tras retirarse el capítulo de Ley de Manejo del Fuego

A casi 12 horas de iniciada la sesión, el proyecto sufrió una última modificación (Comunicación Institucional Senado)

Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros y las modificaciones de la Ley Nacional de Manejo del Fuego para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se cayera, el Senado aprobó la iniciativa con un total de 37 votos a favor.

La jornada se desarrolló con tensión adentro y afuera del recinto del Senado. Alrededor del Congreso de la Nación marcharon movimientos sociales y organizaciones en contra de la propuesta oficialista. La policía buscó dispersar a los manifestantes y se produjeron incidentes que dejaron como saldo al menos 11 detenidos y heridos.

En el inicio de la jornada, el presidente del bloque del PJ, José Mayans, mocionó para levantar la sesión, argumentando que el dictamen final del proyecto había llegado recién al mediodía, sin permitir un periodo serio de estudio. También lo intentó antes de la votación, tras modificarse por última vez el dictamen, pero no tuvo apoyo.

Las participaciones virtuales de los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza) y Flavio Fama (UCR - Catamarca) quedaron truncas, luego de que los senadores no aprobaran la modalidad excepcional por razones de salud. Se definió que los casos sean tratados en la Comisión de Asuntos Constitucionales.