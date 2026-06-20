Interpelación contra Adorni en Diputados: los aliados especulan al límite y crece la incertidumbre por el quórum

Manuel Adorni en la Cámara de Diputados

“Venimos bien, no van a tener quórum”. A pocos días de la sesión convocada por la oposición dura en la Cámara de Diputados para avanzar con la interpelación de Manuel Adorni, los libertarios se muestran confiados. La situación del jefe de Gabinete es compleja y en el mejor de los casos lograrán ganar tiempo, ya que es prácticamente inevitable que tenga que presentarse a dar explicaciones sobre su patrimonio el 2 de julio en el Senado. Pero la apuesta del Gobierno es que la crisis política que se desató con la declaración patrimonial del funcionario vaya perdiendo intensidad en las próximas dos semanas.

A diferencia de otras sesiones, los bloques aliados no adelantan su posición y le reclaman acciones concretas a la Casa Rosada. Tanto el PRO, como la UCR y los gobernadores aliados (Catamarca, Tucuman, Salta, Misiones y San Juan) plantearon públicamente que el caso Adorni “es un problema del Poder Ejecutivo” y exigieron sin medias tintas que la Casa Rosada lo expulse. En privado ruegan que el Gobierno no los obligue a tomar una posición. “No entienden que esas amenazas no funcionan con Milei”, replicaban desde el bloque oficialista.

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“Esperemos que definan el tema antes del martes. Todavía le queda un cargo”, ironizaba un diputado del PRO en referencia a la designación del nuevo vocero Adrián Ravier, quien tomará una parte de las responsabilidades de Adorni.

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier

El bloque que conduce Cristian Ritondo no logra unificar un criterio. Por un lado, los comunicados que el PRO difundió a instancias de Mauricio Macri fueron muy duros contra el jefe de Gabinete y dejaron poco margen de acción. Además, el senador Martín Goerling Lara anticipó que el PRO en la Cámara alta incluso apoyaría una moción de censura para remover a Adorni de su cargo. “Todo para chuparle las medias a Mauricio”, lamentaba uno de sus compeñeros de partido en Diputados.

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Comunicado del PRO

No obstante, los intereses del bloque amarillo en la Cámara baja son diferentes. Mientras que los diputados que responden directamente a Mauricio Macri, como Fernando D’Andreis y Antonella Giamperi, quieren ir a fondo contra Adorni, el propio Cristian Ritondo en tándem con el ahora ministro del Interior Diego Santilli buscan preservar el acuerdo político con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “Tenemos un quilombo porque no decidimos nada. Probablemente terminemos de definir el lunes, en una reunión de bloque previa a la sesión”, explicó a Infobae un diputado que se inclina por no dar quórum. Y agregó: “El costo político que vamos a pagar por ayudar a Adorni nos preocupa, pero igualmente no creo que tenga incidencia en las elecciones del año que viene”.

Martín Menem y Cristian Ritondo

La postura del PRO y la UCR será determinante porque la oposición dura todavía está lejos de los 129 presentes para abrir la sesión. “Por ahora no hay señales muy concretas de algunos bloques, pero con Tucumán y Catamarca estaríamos en 124”, explicaba uno de los diputados que impulsa la moción de censura. Al mismo tiempo, reconocía que en un escenario menos favorable, sin apoyo de ningún gobernador aliado de la Casa Rosada, se quedarían con 118 o 119 voluntades, bastante lejos del umbral mínimo.

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La convocatoria para la sesión llevaba las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y una mayoría de Provincias Unidas. Pero para prosperar tendrán que romper la mayoría que el Gobierno ha logrado construir después de las elecciones de medio término, no solo con el PRO y la UCR, sino con las provincias del norte.

Los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén no muestran sus cartas. Se limitan a decir que es un asunto que debe resolver el Poder Ejecutivo o la Justicia. Es por eso que los libertarios interpretan que jugarán a favor de la Casa Rosada, especialmente porque podrán argumentar que el proceso político contra Adorni avanzará en el corto plazo en el Senado.

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Javier Milei junto a los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua

Por otro lado, si la oposición consigue el quórum, inevitablemente se desatará una pelea reglamentaria en torno a la mayoría necesaria para avanzar con la interpelación. En el Senado la propia Patria Bullrich, jefa del bloque LLA y principal impulsora de la renuncia de Adorni, aseguró que el artículo 101 de la Constitución “tiene carácter operativo”, por lo que un pedido de interpelación no debería pasar por comisión.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, ya adelantó que para los libertarios de la Cámara baja salió al cruce de quienes plantean que sólo se necesita una mayoría absoluta para avanzar.

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“Miente, miente, que algo queda...”, dijo el diputado libertario, y explicó que “el art. 101 de la CN fija la mayoría necesaria para aprobar una interpelación o una moción de censura al Jefe de Gabinete. Pero de ninguna manera elimina los requisitos para tratar un asunto en el recinto que fija el Reglamento de la HCDN”.