Política

Interpelación contra Adorni en Diputados: los aliados especulan al límite y crece la incertidumbre por el quórum

El martes la oposición buscará abrir el recinto para avanzar contra el jefe de Gabinete. Los bloques que no adelantan su posición y los reclamos a la Casa Rosada

Guardar
Google icon
Manuel Adorni en el Congreso
Manuel Adorni en la Cámara de Diputados

“Venimos bien, no van a tener quórum”. A pocos días de la sesión convocada por la oposición dura en la Cámara de Diputados para avanzar con la interpelación de Manuel Adorni, los libertarios se muestran confiados. La situación del jefe de Gabinete es compleja y en el mejor de los casos lograrán ganar tiempo, ya que es prácticamente inevitable que tenga que presentarse a dar explicaciones sobre su patrimonio el 2 de julio en el Senado. Pero la apuesta del Gobierno es que la crisis política que se desató con la declaración patrimonial del funcionario vaya perdiendo intensidad en las próximas dos semanas.

A diferencia de otras sesiones, los bloques aliados no adelantan su posición y le reclaman acciones concretas a la Casa Rosada. Tanto el PRO, como la UCR y los gobernadores aliados (Catamarca, Tucuman, Salta, Misiones y San Juan) plantearon públicamente que el caso Adorni “es un problema del Poder Ejecutivo” y exigieron sin medias tintas que la Casa Rosada lo expulse. En privado ruegan que el Gobierno no los obligue a tomar una posición. “No entienden que esas amenazas no funcionan con Milei”, replicaban desde el bloque oficialista.

PUBLICIDAD

“Esperemos que definan el tema antes del martes. Todavía le queda un cargo”, ironizaba un diputado del PRO en referencia a la designación del nuevo vocero Adrián Ravier, quien tomará una parte de las responsabilidades de Adorni.

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier
El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier

El bloque que conduce Cristian Ritondo no logra unificar un criterio. Por un lado, los comunicados que el PRO difundió a instancias de Mauricio Macri fueron muy duros contra el jefe de Gabinete y dejaron poco margen de acción. Además, el senador Martín Goerling Lara anticipó que el PRO en la Cámara alta incluso apoyaría una moción de censura para remover a Adorni de su cargo. “Todo para chuparle las medias a Mauricio”, lamentaba uno de sus compeñeros de partido en Diputados.

PUBLICIDAD

Comunicado del PRO
Comunicado del PRO

No obstante, los intereses del bloque amarillo en la Cámara baja son diferentes. Mientras que los diputados que responden directamente a Mauricio Macri, como Fernando D’Andreis y Antonella Giamperi, quieren ir a fondo contra Adorni, el propio Cristian Ritondo en tándem con el ahora ministro del Interior Diego Santilli buscan preservar el acuerdo político con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “Tenemos un quilombo porque no decidimos nada. Probablemente terminemos de definir el lunes, en una reunión de bloque previa a la sesión”, explicó a Infobae un diputado que se inclina por no dar quórum. Y agregó: “El costo político que vamos a pagar por ayudar a Adorni nos preocupa, pero igualmente no creo que tenga incidencia en las elecciones del año que viene”.

Martín Menem y Cristian Ritondo
Martín Menem y Cristian Ritondo

La postura del PRO y la UCR será determinante porque la oposición dura todavía está lejos de los 129 presentes para abrir la sesión. “Por ahora no hay señales muy concretas de algunos bloques, pero con Tucumán y Catamarca estaríamos en 124”, explicaba uno de los diputados que impulsa la moción de censura. Al mismo tiempo, reconocía que en un escenario menos favorable, sin apoyo de ningún gobernador aliado de la Casa Rosada, se quedarían con 118 o 119 voluntades, bastante lejos del umbral mínimo.

La convocatoria para la sesión llevaba las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y una mayoría de Provincias Unidas. Pero para prosperar tendrán que romper la mayoría que el Gobierno ha logrado construir después de las elecciones de medio término, no solo con el PRO y la UCR, sino con las provincias del norte.

Los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén no muestran sus cartas. Se limitan a decir que es un asunto que debe resolver el Poder Ejecutivo o la Justicia. Es por eso que los libertarios interpretan que jugarán a favor de la Casa Rosada, especialmente porque podrán argumentar que el proceso político contra Adorni avanzará en el corto plazo en el Senado.

Milei recibió en Olivos a los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl jalil, Osvaldo Jaldo y Hugo Passalacqua
Javier Milei junto a los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua

Por otro lado, si la oposición consigue el quórum, inevitablemente se desatará una pelea reglamentaria en torno a la mayoría necesaria para avanzar con la interpelación. En el Senado la propia Patria Bullrich, jefa del bloque LLA y principal impulsora de la renuncia de Adorni, aseguró que el artículo 101 de la Constitución “tiene carácter operativo”, por lo que un pedido de interpelación no debería pasar por comisión.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, ya adelantó que para los libertarios de la Cámara baja salió al cruce de quienes plantean que sólo se necesita una mayoría absoluta para avanzar.

“Miente, miente, que algo queda...”, dijo el diputado libertario, y explicó que “el art. 101 de la CN fija la mayoría necesaria para aprobar una interpelación o una moción de censura al Jefe de Gabinete. Pero de ninguna manera elimina los requisitos para tratar un asunto en el recinto que fija el Reglamento de la HCDN”.

Temas Relacionados

Manuel AdorniInterpelaciónMoción de censuraCongresoCámara de DiputadosPROUCRGobernadoresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Si tenemos que ir en cana, iremos”: la advertencia de un jefe de la CGT que preanuncia la dura batalla que promueven contra Milei

En la central obrera analizarán el jueves próximo un esquema de protestas “a la francesa”, mientras sus líderes presionan a sus colegas para que vayan a las reuniones de Consejo Directivo y se comprometan con las decisiones adoptadas

“Si tenemos que ir en cana, iremos”: la advertencia de un jefe de la CGT que preanuncia la dura batalla que promueven contra Milei

El Gobierno opta por dejar la suerte de Adorni en manos del Congreso y advierte por el precedente que sentaría

El jefe de Gabinete ganó tiempo en el Senado, pero la oposición avanza en el pedido de interpelación. Los funcionarios que están al frente de la negociación y las críticas hacia los aliados que piden la renuncia del funcionario

El Gobierno opta por dejar la suerte de Adorni en manos del Congreso y advierte por el precedente que sentaría

Milei le dará la bienvenida política a Ravier con la militancia libertaria en un acto con Santiago Caputo

La jura institucional será en la Casa Rosada, territorio de Karina Milei. Pero su lanzamiento político será en la Fundación Faro, el martes, junto al Presidente y con el asesor. Gesto en medio de la interna, luego del inicio de la investigación de la IGJ

Milei le dará la bienvenida política a Ravier con la militancia libertaria en un acto con Santiago Caputo

Banderazo a un año de la detención de Cristina Kirchner: la discusión que alimenta divisiones y dificulta la unidad

El encuentro será a las 14:30 en Parque Lezama. Máximo Kirchner será el único orador. Las fricciones incesantes entre los distintos sectores entorpecen el armado de una alternativa competitiva para el 2027

Banderazo a un año de la detención de Cristina Kirchner: la discusión que alimenta divisiones y dificulta la unidad

Milei vuelve a Rosario por el Día de la Bandera: reaparecerá con Adorni y Villarruel se sentará a metros suyo

El Presidente cerrará la celebración frente al Monumento a la Bandera. La Vicepresidenta permanecerá apartada de los funcionarios nacionales, pero estará cerca. Intriga por los invitados en la primera aparición pública del jefe de Gabinete tras la presentación de su DDJJ

Milei vuelve a Rosario por el Día de la Bandera: reaparecerá con Adorni y Villarruel se sentará a metros suyo

DEPORTES

FIFA estrenó en el Mundial la nueva ley inspirada en el caso Prestianni-Vinicius: Almiron fue expulsado por taparse la boca

FIFA estrenó en el Mundial la nueva ley inspirada en el caso Prestianni-Vinicius: Almiron fue expulsado por taparse la boca

Paraguay ganó un partido clave con 10 jugadores ante Turquía y sueña en el Mundial: qué necesita para clasificar a 16avos

La visita de una campeona del mundo y una scout de la MLS a la Argentina: el profundo debate sobre las mujeres en el fútbol

“La gente siempre le agradece”: Los Calzones le dedicaron una nueva canción a Lionel Messi

La planificación de la selección argentina para el partido contra Austria: viaje relámpago y la despedida de un jugador

TELESHOW

David Lebón y Pedro Aznar desbordaron de emoción la primera noche del regreso de Serú Girán

David Lebón y Pedro Aznar desbordaron de emoción la primera noche del regreso de Serú Girán

Daniel Melingo: “Digamos que soy una suerte de Charlie Chaplin que canta tangos”

Anita Martínez interpreta a Ana Laura Merello: “Tita con su fuerza pudo hacerse de una vida”

Hernán Arbuco de La Champions Liga: “Arranqué con el éxito y después quedé solo con mi tristeza”

Pampita recordó cómo inició su relación con Martín Pepa: “El más lindo de todos”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz declaró el estado de excepción en Bolivia para liberar las rutas del país: “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes”

Rodrigo Paz declaró el estado de excepción en Bolivia para liberar las rutas del país: “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes”

El embajador israelí en Estados Unidos advirtió que surgirá la paz en Líbano cuando el grupo terrorista Hezbollah sea desmantelado

Ucrania lanzó una ofensiva con drones contra Rusia en Crimea y bombardeó un radar de defensa aérea e infraestructura ferroviaria

Una astronauta de la ESA visitó Buenos Aires: “Me impresiona el fanatismo por el espacio en Argentina”

Proyecto de ley busca permitir que pescadores artesanales diversifiquen su actividad con licencias duales para pesca turística en Costa Rica